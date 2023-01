Bijna 13 miljoen BTC ruim een jaar niet verplaatst, een recordhoogte

Belangrijkste punten

Een recordhoogte van 12,7 miljoen bitcoins is al meer dan een jaar lang niet verplaatst

Dat vertaalt zich naar tweederde van het circulerende aanbod

Slechts 7% van de bitcoins is de afgelopen maand verplaatst

De geschiedenis leert dat langetermijnhouders de neiging hebben om te stijgen naarmate de prijs daalt, wat contra-intuïtief lijkt

Het echte verhaal is iets genuanceerder, aangezien dalende handelsvolumes in bearmarkten een sluimerende variabele vormen die de gegevens beïnvloeden

Een van de intrigerende dingen van blockchain is de openbare beschikbaarheid van allerlei statistieken over het netwerk.

Er wordt veel aandacht besteed aan de vaste leveringslimiet van Bitcoin, met de uiteindelijke levering van 21 miljoen bitcoins gepland om te worden bereikt in 2140. Bulls gebruiken dit als een voorbeeld waarom het activum is geprogrammeerd om in prijs uit te breiden, aangezien de schaarste zal onvermijdelijk het actief naar boven drukken.

Door hier on-chain te kijken op https://coinjournal.net/ , merkten we een eigenaardigheid in deze gegevens op.

Langdurige houders blijven groeien

Ondanks het bloedbad van cryptocurrency in het jaar 2022, zijn langetermijnhouders zich blijven ophopen. Van de 19,27 miljoen bitcoins die momenteel in omloop zijn, zijn er in meer dan een jaar 12,77 miljoen bitcoins niet verplaatst – een recordhoogte.

Het is een behoorlijk significant aantal. In de volgende grafiek heb ik deze bitcoins uitgezet tegen twee andere categorieën: ten eerste bitcoins die de afgelopen maand zijn verhuisd (traders), en ten tweede bitcoins die meer dan een maand niet zijn verhuisd maar het afgelopen jaar zijn verhuisd (medium-termijnhouders).

Momenteel hebben we 66% van de bitcoins onbewogen in meer dan een jaar – opnieuw een recordhoogte. Het vorige hoogtepunt was in september 2020 toen het cijfer 63% bereikte. Daarvoor was het vorige hoogtepunt april 2016 met 60%.

Nog eens 27% van de bitcoins is de afgelopen maand niet verplaatst, terwijl de resterende 7% kan worden gezien als verhandelde bitcoins die de afgelopen maand over de blockchain zijn verplaatst.

Waarom stijgt het aantal langetermijnhouders?

De voor de hand liggende vraag is: waarom? Waarom zien we het aantal angetermijnhouders zo substantieel groeien terwijl de markt in de problemen zit?

Ik besloot het percentage langetermijnhouders in kaart te brengen tegen de bitcoin-prijs. En het resultaat is best interessant – er lijkt zeker een gematigde omgekeerde relatie te zijn tussen prijs en langetermijnhouders. Dat wil zeggen, wanneer de prijs daalt, stijgen de langetermijnhouders. Hm.

Maar in werkelijkheid is dit logisch. Naarmate de prijs daalt, drogen de volumes en de interesse in de markt op. Daarmee komt er minder handel en per definitie minder houders onder de drempel van één maand.

Hoewel het verhaal van langetermijnhouders die toenemende hoeveelheden van de Bitcoin-voorraad opslorpen vaak in een bullish licht wordt geschilderd, ben ik er niet zeker van dat dit het hele verhaal vertelt als ik naar dit historische patroon kijk.

Zeker, het is een positieve zaak dat het aantal bitcoins dat in meer dan een jaar niet is verplaatst, stijgt, omdat het laat zien dat deze langetermijnhouders de neiging hebben niet te capituleren tijdens de trekkingen.

Maar een gezonde handelsmarkt en hoge liquiditeit worden geassocieerd met een bullmarkt, wat een deel van de reden is waarom we hier een omgekeerde relatie zien. Zoek niet verder dan het handelsvolume in 2022, dat 46% daalde op gecentraliseerde beurzen in vergelijking met het voorgaande jaar – dat zijn biljoenen dollars aan activiteit die niet langer aanwezig is.

“De handelsvolumes zijn gekelderd in de crypto-ruimte. Dit heeft de activiteit doen afnemen en het is niet verwonderlijk dat het deel van de recentelijk verhandelde bitcoins daarom daalt. De analyse van langetermijnhouders is een meer genuanceerde kwestie dan de grove veronderstelling dat ‘meer bitcoins in langetermijnportefeuilles bullish is en dat de prijs daarom zal stijgen.’ Dat is gewoon niet wat we historisch hebben gezien,” zegt Max Coupland, directeur van CoinJournal.

Ik zal alle on-chain-activiteiten blijven volgen, aangezien de markt zeker meer leven laat zien in deze vroege stadia van 2023, met zachtere inflatiegegevens die de markt stimuleren dat we sneller dan eerder verwacht van hoge rentetarieven kunnen afstappen. Het zal daarom interessant zijn om de dynamiek in de keten in de gaten te houden.

Maar de volgende keer dat iemand het duidelijk bullish verklaart dat er minder bitcoins rond de markten worden geslingerd, onthoud dan misschien dat de situatie iets complexer is dan dat.