BitBox02 Review – een goede optie voor koude opslag?

Dit jaar is tot nu toe heftig geweest op de cryptomarkten. Een van de bearish ontwikkelingen was een aantal gecentraliseerde entiteiten die faillissement aanvroegen, van wie Celsius de meest opvallende was.

Tegen deze achtergrond klinkt de mantra van “niet je sleutels, niet je munten” meer dan ooit. Terwijl de besmetting zich over de hele industrie verspreidt, is er maar één manier waarop u er absoluut zeker van kunt zijn dat uw Bitcoin (en andere cryptocurrencies) veilig zijn. En dat is koude opslag – iets waar ik voor waarschuwde op de dag dat de UST-pin begon te slippen.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022