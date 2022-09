Bitcoin komt niet voorbij $20K, één ding blijft belangrijk

Het ziet eruit als een bearish einde nu we het einde van de maand september naderen op de cryptomarkten.

Bitcoin blijft nog steeds onder de $20.000, omdat er geen echt momentum in de ruimte is vastgelegd. Dit schetst mijn gedachten van de afgelopen maanden: het enige dat er nu echt toe doet, is de macrosituatie.

Met de oorlog in Oekraïne die nog steeds woedt, de energieprijzen de massa nog steeds verstikken en een ramp in de kosten van levensonderhoud die weigert af te nemen, is Bitcoin gewoon de staart op de hond. Het volgt de aandelenmarkt die de woorden van Jerome Powell volgt terwijl de Federal Reserve oorlog blijft voeren tegen het inflatiedebacle.

Ik heb de bovenstaande grafiek uitgezet om te laten zien hoe relatief goedaardig de maand is geweest volgens de normen van Bitcoin, aangezien de oranje munt op dit moment enigszins bereikgebonden aanvoelt. De grote piek eerder in de maand kan worden toegeschreven aan de mening van de markt over inflatie, evenals de daaruit voortvloeiende daling.

Federal Reserve blijft markten bewegen

Als katalysator was er natuurlijk weer een FOMC-bijeenkomst toen de laatste gedachten van de Fed over inflatie aan de markt werden onthuld. Terwijl de rente verder wordt verhoogd in wat nu een vastberaden positie van de Fed lijkt om het inflatieprobleem eerst en vooral aan te pakken, blijft de liquiditeit uit risicovolle activa stromen.

Dit heeft invloed op de aandelenmarkt, maar het beïnvloedt crypto-activa aanzienlijk meer gezien hun positie verder in het risicospectrum. Dit is de reden waarom vrijwel elk digitaal activum de afgelopen maanden nog nauwer gecorreleerd is dan normaal.

Zelfs het baanbrekende Merge-evenement op Ethereum was niet genoeg om het hond-kwispelende-de-staart-probleem te doorbreken, aangezien Ethereum nauwelijks bewoog en gewoon samen met de rest van de markt druppelde.

Wat brengt de toekomst?

Voor mij wacht ik nu nog steeds aan de zijlijn. De macrosituatie is simpelweg te onvoorspelbaar. Ik heb het gevoel dat er een strenge winter op komst is, vooral in Europa, dat ver achterblijft bij de VS wat betreft renteverhogingen.

We zagen het VK deze week belastingverlagingen aankondigen die de pond naar een historisch dieptepunt brachten, zoals de bezorgdheid over zijn zwakte te midden van aanhoudende inflatie en een belachelijk sterke dollar (die eerder dit jaar pariteit met de euro bereikte en nu niet ver meer is) door hetzelfde te doen met de pond).

Het nieuws dat niemand wil horen, is dat het niet uitmaakt wat er op de cryptomarkt gebeurt, er zal niets stijgen totdat het macrobeeld zichzelf opruimt. Na een historische bull run van meer dan een decennium, moeten we de doedelzakspeler betalen.

De goede tijden kunnen niet eeuwig duren. In crypto weten we dat als geen ander. Het grote verschil tussen nu en vorige cycli is dat crypto deze keer zich in een bearmarkt bevindt, terwijl de bredere economie dat ook is.

Dat is een grote verandering, en het is heel eng.

Maar voor nu wachten we af wat de volgende CPI-lezing is, en de daaruit voortvloeiende reactie van de Fed – en tot die tijd zal Bitcoin rustig verder rijden.