Bitcoin prijsvoorspelling schiet omhoog en neemt nieuw token ASI mee omhoog

De stijging van BTC met 50% heeft geleid tot een herstel in de crypto markt

AltSignals (ASI) is een veelbelovende nieuwe tokenlancering

ASI zou de komende maanden en jaren beter moeten presteren dan de stijging van het BTC-percentage

Na enkele significante bewegingen in de cryptomarkten, voorspelt de Bitcoin prijsvoorspelling verdere opwaartse beweging. Experts suggereren echter dat het nieuwe token van AltSignals, ASI, voor het einde van het jaar procentueel beter zou moeten presteren dan de Bitcoin prijsvoorspelling.

AltSignals is een hoogwaardig trading platform dat het blockchain aanbod uitbreidt. Dit is waarom het in 2023 en daarna het best presterende project in zijn soort zou kunnen zijn.

AltSignals wordt gelanceerd in een bullish markt

De prijsvoorspelling van Bitcoin is bullish geworden na enkele veelbelovende prijsacties begin 2023. BTC is meer dan 50% gestegen ten opzichte van zijn recente dieptepunten en heeft gezorgd voor een herstel in de crypto markt.

Nadat veel altcoins met meer dan 90% daalden, heeft het herstel van BTC wijdverspreide winsten opgeleverd in de crypto markt. Dit komt op het moment dat AltSignals, een zeer succesvolle crypto trading community, een crypto presale lanceert.

Het ASI-token heeft een groot potentieel voor toekomstige rendementen, vooral nu de crypto markt zich herstelt na een bullish Bitcoin prijsvoorspelling. Een herstel van BTC signaleert typisch het begin van bullish crypto marktbewegingen, en ASI is goed gepositioneerd om hiervan de komende maanden en jaren te profiteren.

Wat is Bitcoin?

Bitcoin (BTC) is de eerste op blockchain gebaseerde crypto. De Bitcoin blockchain gebruikt een proof-of-work protocol om consensus te bereiken in een gedistribueerd computernetwerk. Dit proces is van opzet zeer complex en de economische kosten van het omzeilen van het consensusmechanisme maken het aanvallen van het BTC-netwerk praktisch onmogelijk.

Sinds het voor het eerst werd gelanceerd in 2009, is BTC de grootste cryptocurrency geworden op basis van marktkapitalisatie en is het overgenomen door overheden en financiële instellingen over de hele wereld. Het tempo van de voortgang van de Bitcoin prijsvoorspelling is een bewijs van de aangeboren schaarste ervan – er zullen slechts 21 miljoen BTC zijn, wat betekent dat de constant stijgende vraag voorbestemd is om de prijs omhoog te duwen.

Bitcoin prijsvoorspelling: kan BTC meer dan $30.000 bereiken in 2023?

De Bitcoin prijsvoorspelling voor 2023 richt zich op $30.000 als belangrijkste niveau. Als BTC de weerstand van $29.000 kan doorbreken, zal het voor het einde van het jaar waarschijnlijk een waarde van $30.000 en hoger bereiken.

Wat is AltSignals?

AltSignals is een van de grootste trading communities voor crypto markten in Web3. Het platform heeft sinds 2017 consequent winstgevende trading signals aan zijn gebruikers geleverd en heeft een indrukwekkend trackrecord voor succes. Het Binance Futures Report voor februari 2023 heeft bijvoorbeeld een winstpercentage van 90% laten zien.

Het project breidt nu zijn aanbod uit en zal verschillende handige functies introduceren in zijn community van crypto markthandelaren. Het ASI-token, dat tijdens de presale wordt vrijgegeven voor $0,012, is een integraal onderdeel van deze ontwikkeling.

Hoe zal het ecosysteem ASI gebruiken?

Het ASI-token geeft houders exclusieve toegang tot premium trading signals op de crypto markt met behulp van ActualizeAI. ActualizeAI is een baanbrekende door AI aangedreven ontwikkelingstool die verschillende toonaangevende technologieën combineert met crypto marktgegevens. Na het analyseren van een grote verscheidenheid aan verschillende indicatoren, zal ActualizeAI op een consistente basis winstgevende trading signals genereren.

ASI kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot de AI Members Club. Dit premium aanbod geeft vroege deelname aan de nieuwe trading tools van AltSignals. Nu er al enorme winsten worden gemaakt via de AI-tools van AltSignals, kan deze functie handelaren een echte voorsprong geven op de crypto markten.

Door het ASI-token te houden en lid te worden van de AI Members Club, kunnen gebruikers toegang krijgen tot exclusieve investeringsmogelijkheden en nog veel meer. Leden kunnen het ontwikkelingsteam van AltSignals zelfs helpen hun tools te verbeteren door deel te nemen aan vroege tests en feedback met het team te delen.

Zou ASI een waarde van $1 kunnen bereiken in 2023?

Het ASI-token vertegenwoordigt een sterk bestaand project dat zich nu verder vertakt. AltSignals heeft een groot bestaand gebruikersbestand en een uitgebreide token utility, waardoor het de komende jaren een uitstekende investeringsmogelijkheid is.

De crypto presale van AltSignals zal de prijs van ASI verhogen van $0,012 naar $0,02274 voordat het token live gaat op exchanges. Op dat moment zou de prijs van ASI parabolisch kunnen worden, vooral als de AI-ontwikkeling samenvalt met stijgende prijzen op de crypto markt.

Experts voorspellen een prijsniveau van $1 voor het ASI-token voor het einde van 2023 – een prijsstijging van 45x vanaf het einde van de presale. Als een gerenommeerd door de community aangestuurd project dat in de toekomst geavanceerde AI-tools zal gebruiken, heeft AltSignals zeker een enorm potentieel.

AltSignals versus Bitcoin prijsvoorspelling: waarom zou je ASI kopen?

Hoewel Bitcoin naar verwachting een herstel voor de crypto markten op gang zal brengen, is het onwaarschijnlijk dat het beter zal presteren dan AltSignals in 2023 en daarna als een bullish markt begint. Vroege investeerders in de ASI-crypto presale kunnen de komende jaren aanzienlijke opbrengsten verwachten, aangezien het project verschillende baanbrekende technologieën combineert om een uitgebreide handelservaring voor gebruikers te bieden.

AltSignals heeft het potentieel om een toonaangevend AI-handelsproject op de blockchain te worden. Er wordt echter een beperkt aantal ASI-tokens vrijgegeven tijdens het presale evenement, en wie het eerst komt, het eerst maalt. Het ASI-token zou de beste koop van 2023 kunnen zijn, aangezien investeerders zich voorbereiden op de volgende bullish run op de crypto markt.