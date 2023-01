Bitcoin hodlers voelden zich onlangs een beetje opgelucht. Na een nieuw record te hebben bereikt in 2021, betrad Bitcoin het bearish marktgebied en daalde het in 2022.

Vorig jaar was alles bearish Bitcoin, beginnend met het negatieve sentiment rond de crypto-industrie en eindigend met de algemene sterkte van de Amerikaanse dollar.

Maar degenen die naar kleine details keken, vooral technische, merkten de afgelopen maanden enkele bemoedigende feiten op. Ten eerste vormde de markt de afgelopen maanden een dalend wigpatroon – een bullish omkeringspatroon.

Ten tweede vertoonde de Relative Strength Index, een van de krachtigste technische oscillatoren, een bullish divergentie sinds het laatste kwartaal van 2022. Ten derde kijkt de huidige rally naar het belangrijkste weerstandsniveau, een niveau dat misschien wel een cruciaal niveau zou kunnen blijken te zijn.

BTCUSD-grafiek door TradingView

Dalende wig bevestigt de omkering

Op weg naar boven klom Bitcoin voor het eerst sinds afgelopen november boven de $20k. Hierdoor veroorzaakte het enorme crypto-shortliquidaties, die in de handel van vorige week meer dan $100 miljoen bedroegen.

Met andere woorden, de opwaartse beweging heeft shorts verrast.

Technische traders hebben het hierboven beschreven potentiële dalende wigpatroon opgemerkt. Totdat de markt echter doorbrak, was het moeilijk om te pleiten voor een ommekeer.

Nu dat het geval is, blijft Bitcoin bullish zolang de dieptepunten aanhouden.

Bullish divergentie van de RSI is al enkele maanden aan de gang

Een ander bullish teken kwam van de RSI. Een bullish divergentie in rood op de grafiek hierboven waarschuwde voor een mogelijke omkering. In combinatie met het dalende wigpatroon was het gewoon weer een bullish aanwijzing om naar te kijken in de afgelopen maanden.

$30.000 in zicht voor Bitcoin-bulls

De grote vraag is nu: wat komt er daarna? De technische dynamiek is op dit moment vrij eenvoudig voor Bitcoin.

Als het boven het laagste punt in het vallende wigpatroon blijft, kan het de weerstand testen die wordt waargenomen bij $30k. Te oordelen naar hoe sterk de steun in het verleden was, zou het niveau cruciaal moeten zijn, wat betekent dat een doorbraak erboven meer opwaartse kracht zou moeten uitlokken.