De gebeurtenissen van de afgelopen week waren absoluut verlammend voor Bitcoin.

De ineenstorting van FTX presenteert zich als de meest ingrijpende faillisement van een gecentraliseerd bedrijf in de crypto-ruimte sinds de ondergang van Mt Gox in 2014. Voor degenen die ongelukkig genoeg zijn om hun geld in FTX te hebben gekregen, presenteert Mt Gox een ontnuchterende vergelijking – acht jaar later van de beurs die zijn deuren sluit, hebben klanten nog geen cent gezien.

Faillissementsprocedures zijn lang, slepend en zullen in ieder geval waarschijnlijk alleen eindigen als klanten centen op de dollar krijgen. De realiteit van een gat van $8 miljard in de balans bij FTX zal niet snel verdwijnen.

Koude opslag is de enige veilige manier

Deze gebeurtenissen zouden geen betere herinnering kunnen zijn aan de gevaren die inherent zijn aan de cryptocurrency-ruimte. Er zijn geen reddingsoperaties in de crypto-ruimte. Dit zijn geen banken, gedekt door verzekeringen, reserveverplichtingen of andere strikte voorschriften.

De realiteit is dat het bijna onmogelijk is om te weten wat beurzen doen met de deposito’s van klanten. Totdat het te laat is dat wil zeggen – we zullen waarschijnlijk heel snel weten wat er precies is gebeurd met alle fondsen die verstrikt zijn geraakt in het verwarde web van Alameda en FTX.

Er is maar één manier waarop iemand zijn crypto-activa 100% veilig kan bedienen, en dat is koude opslag. Door activa offline te halen, is er geen tegenpartijrisico, waarbij houders geen andere persoon, partij of tussenpersoon hoeven te vertrouwen. Het lijkt enigszins op het verstoppen van goudstaven onder je matras.

Geld dat van de beurzen naar de koude opslag vloeit

Kijk naar gegevens van het on-chain analysebedrijf Glassnode, de stromen van Bitcoin van de afgelopen week laten behoorlijk zien hoezeer de markt is geschrokken. Mensen ontdekken op de harde manier dat koude opslag de enige veilige manier is.

In feite hebben beurzen zojuist een van de grootste wekelijkse uitstromen in de geschiedenis van Bitcoin meegemaakt, met bijna 73.000 bitcoins die de beurzen verlaten.

Dit plaatst de week in hetzelfde rijk als de paniek van maart 2020 toen de COVID-pandemie toesloeg, evenals juni en juli van dit jaar, toen de markt instortte in de nasleep van de Terra-crisis, en alle bedrijven raakten daarin ingehaald web.

Als we naar Ethereum kijken, is het patroon vergelijkbaar:

Heeft Tether verkopen gezien?

Een andere interessante factor om te volgen in de nasleep van deze (helaas herhaalde) crises is Tether. De controversiële stablecoin zag een daling tot 95 cent in de nasleep van de Terra-crisis, omdat mensen vreesden dat het niet genoeg reserves had om de immense verkoopdruk aan te kunnen, die zijn markt zag dalen van $83 miljard aan de vooravond van de kernsmelting tot $63 miljard een maand later.

Deze keer was de reactie meer ingetogen – althans tot nu toe. Tether heeft verkopen meegemaakt, alleen niet op hetzelfde niveau als mei, aangezien de marktkapitalisatie is gedaald van $69,8 miljard naar $66,3 miljard, een daling van 5%.

De peg is er niet in geslaagd om $1 vast te houden, maar is nog lang niet gedaald tot 95 cent, zoals in mei. Deze keer bereikte het een dieptepunt van $0,986 – en zelfs op dat, heel kort afgelopen donderdag. Hoewel het zijn $1 niet heeft teruggewonnen, is het heel dichtbij met slechts een fractie van een cent korting.

Kortom, deze crisis heeft een duidelijk effect gehad op het marktsentiment. Het is opmerkelijk dat CZ, de CEO van Binance, tweette dat iedereen die geïnteresseerd is in veiligheid, zich gewoon moet wenden tot koude opslag.

Het lijkt erop dat de markt luistert. Dat en, nou ja, verkopen. Beide reacties zijn begrijpelijk, aangezien crypto weergalmt van weer een verlammende klap die het gevolg is van een gecentraliseerde speler die slecht risicobeheer, naïviteit en roekeloze hefboomwerking toepast – waarbij klanten opnieuw een kat in de zak kregen.