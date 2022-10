Bitcoin’s achtbaan van 2022: correlatie met de aandelenmarkt

Iedereen die mij volgt, weet dat ik graag met een macro-blik naar Bitcoin kijk. Het is nu stevig verankerd als een activaklasse op het grote podium, en dat betekent dat het onderhevig is aan de grillen van de bredere markt – ten goede of ten kwade.

Ik zeg vaak dat het de staart op de hond is, waarbij de hond de aandelenmarkt is. Maar ik wilde een stuk samenstellen waarin wordt beschreven hoe de bewegingen van Bitcoin zich dit jaar precies hebben verhouden tot de aandelenmarkt, om deze theorie te testen.

De eerste stap was uiteraard correlatie. Ik heb de correlatie tussen de aandelenmarkt en Bitcoin uitgezet sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel (Pearson 3 maanden was mijn favoriete statistiek).

Het is duidelijk te zien dat dit rond april is opgepakt. Dit is overigens het moment waarop we overgingen naar een nieuw renteparadigma. De inflatie werd zo groot dat ze niet langer opzij kon worden geschoven, en de Federal Reserve werd gedwongen de rente te gaan verhogen, waarmee een einde kwam aan het tijdperk van gratis geld. Laat me de Fed-rente in dezelfde grafiek plaatsen:

Dus deze stijging in correlatie rond april is logisch. Nu we een nieuwe omgeving betreden, wordt het goedkope geld en de kwantitatieve versoepeling weggevaagd en krijgen risicovolle activa een grote klap. Het oude gezegde luidt: “correlaties gaan naar 1 in een crisis”. En met deze enorm bearish renteverschuiving waren risicovolle activa inderdaad allemaal uitverkocht alsof er geen morgen was, en de correlatie steeg dienovereenkomstig – tot zo dicht bij een perfecte 1 als je zou verwachten.

Dus waarom dan de daling van de correlatie van deze bijna perfecte score van 1 naar 0,5 in augustus?

Welnu, mijn theorie is deze: laten we het pure geweld op de cryptomarkt in de zomer niet vergeten, toen de markten instortten en kapitaal sneller vluchtte dan een Britse premier. Luna, een top 10-munt, verdween in het niets en nam miljarden en miljarden dollars mee in zijn val.

Toen in augustus, met crypto nog steeds aan het wankelen, stuiterde de aandelenmarkt. Maar met de pijn die crypto had doorgemaakt, aarzelden investeerders om de prijzen weer op te pompen, omdat ze zich zorgen maakten over systeemstoringen en verdere gebeurtenissen die een nieuwe zee van oplopende liquidaties zouden kunnen veroorzaken. Vergis je niet – de Terra-besmetting was een idiosyncratische gebeurtenis voor crypto en deukte het vertrouwen in de ruimte enorm.

Laat me een laag in de S&P 500 plaatsen om te laten zien dat deze in augustus stijgt, terwijl Bitcoin beleefd weigerde te volgen:

Zoals te zien is in de grafiek, begint de aandelenmarkt vanaf september weer te dalen en besluit Bitcoin om opnieuw te volgen. De angst op de cryptomarkten dit jaar is bijna ongekend – en deze bovenstaande grafieken laten dat meer dan ooit zien.

Bitcoin heeft de hand van de aandelenmarkt vastgehouden – totdat de zaken er in augustus rooskleuriger uit gingen zien, toen Bitcoin gewoon niet klaar was om de goede tijden weer te laten rollen.

Dus we zijn momenteel terug bij correlaties rond de 0,8 – een duizelingwekkend hoog aantal. Ik ben bang dat het hier klinkt als een gebroken record, maar iedereen die informatie uit eerdere cryptocycli extrapoleert, mist het punt volledig, en ik geloof dat deze grafieken laten zien waarom.

We hebben een structurele breuk gehad en dit is een geheel nieuw paradigma. Verbazingwekkend genoeg kost geld nu iets, nu de rente niet langer nul is. Naar de winkel rijden is een luxe, terwijl ik in het weekend 8 pond betaalde voor een biertje. £8! De inflatie is er, en dat geldt ook voor hoge rentetarieven – en dat is een vervelende cocktail voor risicovolle activa.

Maar voor Bitcoin heeft het dit nog nooit eerder gezien. Het heeft nooit eerder bestaan in een berenmarkt – het werd gelanceerd in 2009, precies toen de aandelenmarkt op een van de langste en meest explosieve bull-runs in de geschiedenis ging.

Maar niet meer. Bitcoin zit nu in de loopgraven, met een stijgende inflatie, renteverhogingen en een geopolitiek klimaat dat met de dag verslechtert. Het is geen goede tijd voor iets dat ver buiten het risicospectrum leeft – iets wat de prijsactie van Bitcoin dit jaar laat zien.

Dus om dit af te ronden, houd die aandelenmarkt in de gaten. Als ze valt, blijft ze Bitcoin met zich meeslepen.