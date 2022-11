BlockFi is failliet, waar ging het mis?

BlockFi is het laatste bedrijf dat faillissement heeft aangevraagd, daarbij verwijzend naar “aanzienlijke blootstelling” aan FTX

Het heeft FTX aangeklaagd om Robinhood-aandelen terug te vorderen waarvan het beweert dat Bankman-Fried deze als onderpand had verpand

Het faillissement van BlockFi zat er al langer aan te komen, en het bedrijf werd eerder dit jaar gered door een kredietfaciliteit van $400 miljoen van FTX

Er moet gewoon regelgeving komen, aangezien klanten pijn blijven voelen

Weer een episode.

In een beweging die absoluut iedereen zag aankomen, vroeg BlockFi maandag faillissement aan.

Uit de gerechtelijke deponeringen van de omstreden cryptogeldschieter blijkt dat het meer dan 100.000 schuldeisers heeft en de schuld geeft aan “aanzienlijke blootstelling” aan de insolvente beurs FTX. Het is weer een donkere vlek op het cryptoboek, dat snel bijna geen ruimte meer heeft.

Faillissement van BlockFi zat er aan te komen

BlockFi had opnames bijna drie weken geleden opgeschort in de nasleep van de ineenstorting van FTX. Zoals investeerders van Celsius, Voyager Digital en zoveel andere platforms u zullen vertellen, is dat over het algemeen de druppel. Het is moeilijk om het vertrouwen van klanten te winnen als je ze hun geld niet laat uitgeven.

En dus komt de indiening deze week niet als een verrassing. BlockFi beweerde wel dat het hoopte op een heropleving. Het onthulde contant geld ter waarde van $257 miljoen, wat volgens hem genoeg is om het door de faillissementsprocedure te krijgen, waardoor het financiering door debiteuren in bezit kan vermijden.

Noem me een cynicus, maar ik zie niet in hoe de firma hiervan herstelt. BlockFi-adviseur Mark Renzi voerde aan dat BlockFi “goed gepositioneerd is om vooruit te komen, ondanks het feit dat 2022 een uniek verschrikkelijk jaar is geweest voor de cryptocurrency-industrie.”

Hm. Als dit is wat goed gepositioneerd is, dan moet ik opnieuw Engelse les nemen. Zoals ik al zei, ik zie niet in hoe klanten hun geld ooit weer aan BlockFi zullen toevertrouwen. Om nog maar te zwijgen van dat grote, in het oog springende gat in hun balans en de kleine kwestie dat ze letterlijk faillissement hebben aangevraagd.

BlockFi klaagt FTX aan

BlockFi klaagt ook FTX aan om beslag te leggen op Robinhood-aandelen waarvan de geldschieter beweert dat Sam Bankman-Fried als onderpand heeft gegeven voor leningen die hij nu in gebreke heeft gesteld. Bankman-Fried kocht eerder dit jaar 7,6% van de aandelen van Robinhood.

De extra juridische problemen – afgezien van de faillissementsaanvraag, voor alle duidelijkheid – benadrukken gewoon hoe rommelig en incestueus dit hele gebeuren is. Zoals ik al schreef bij het ontleden van wat de toekomst biedt voor crypto, had Bankman-Fried zijn handen in veel potten, en het proces om dit debacle te ontwarren zal niet leuk zijn.

Veel ervan is terug te voeren op het instorten van Luna eerder dit jaar, wat vermoedelijk was toen FTX’s zusterhandelsfirma Alameda veel leningen had afgelost, nadat ze zelf in de besmetting waren geraakt. FTX stuurde klantactiva van de beurs, met het inmiddels ter ziele gegane FTT-token als onderpand. Hetzelfde token dat FTX heeft gemaakt, dat wil zeggen.

BlockFi had natuurlijk zijn eigen problemen. Ze werden gedwongen een deal te sluiten met FTX voor een kredietfaciliteit van $400 miljoen (ik zei het je al – incestueus!) om de deuren open te houden. De deal gaf FTX ook het recht om BlockFi op elk moment tot juli 2023 over te nemen.

Ironisch genoeg is het diezelfde witte ridder – Sam Bankman-Fried – die nu de nieuwste besmettingshaard veroorzaakt, nadat hij liet weten dat dit precies is wat hij eerder dit jaar probeerde tegen te gaan met al zijn reddingsoperaties. En deze keer is BlockFi gevallen.

2) also: "I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…" — SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022

Bij het maken van dit stuk kwam ik de onderstaande tweet tegen die ik maakte over BlockFi, die reageerde op het imploderen van Celsius door me een e-mail te sturen met reclame voor hogere opbrengsten. Ik denk dat het redelijk is om te zien dat sommige van deze firma’s minder dan uitstekend risicobeheer toepassen, vind je ook niet?

Some people really need to read the room @BlockFi pic.twitter.com/gwA8RJ1wgB — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) July 8, 2022

Wat biedt de toekomst voor BlockFi-klanten?

Helaas staan klanten nu voor een lange wachttijd. Zoals, heel lang wachten. Mt Gox, de voormalige beurs die ooit 70% van de Bitcoin-handelsmarkt veroverde, ging in 2014 failliet en klanten hebben nog steeds geen cent gezien.

Laten we hopen dat dit niet zo lang zal duren, maar Hoofdstuk 11 is niet van de ene op de andere dag een proces. Zoals John Ray III zei in gerechtelijke dossiers kort nadat hij het CEO-optreden bij FTX overnam om hen door het faillissementsproces te loodsen: “Nooit in mijn carrière heb ik zo’n volledig falen van bedrijfscontroles en zo’n volledige afwezigheid van betrouwbare financiële informatie gezien. zoals hier is gebeurd”.

En dat is dezelfde John Ray III die toezicht hield op het faillissement van Enron, een van de ergste faillissementen in de financiële geschiedenis.

Het was al duidelijk, maar het wordt met de dag meer: de cryptocurrency-ruimte heeft een volledige herziening van de regelgeving nodig. Op dit moment zou wat gezond verstand ook fijn zijn.