Britse interesse in crypto dit jaar met 82% gedaald

Belangrijkste punten

Crypto-rente laagste van het jaar in het VK, 82% lager dan vorig jaar

Anderzijds heeft 30% van de Britten zelf crypto gekocht of kent iemand die heeft gekocht

Dit aantal blijft gestaag stijgen – het is het hoogste sinds het begin van de registratie van resultaten in 2019

De correlatie tussen de prijs van Bitcoin en de zoekinteresse van Google in crypto is extreem hoog met 0,72 (1 staat voor een perfecte correlatie, 0 staat voor geen correlatie)

Gegevens suggereren dat de interesse zal afnemen totdat positieve Bitcoin-prijsactie terugkeert, maar de algemene acceptatie neemt toch toe

Bearmarkten verpletteren de prijzen, dat weten we allemaal.

Maar hebben dalende rendementen ook de interesse in crypto verstikt? We hebben de belangstelling voor cryptocurrency in het VK onderzocht om te zien of we patronen konden ontdekken.

Crypto-rente laagst van het hele jaar

Omdat crypto het afgelopen jaar is ingestort van een recordhoogte van bijna $69.000 tot waar het nu net onder de $20.000 ligt, is de interesse gevolgd.

Als we kijken naar de zoektrends van Google, blijft de interesse in het VK dalen, tot het laagste niveau sinds 2020.

Het zoekvolume, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek, is met 82% gedaald sinds het hoogste punt ooit in november. Wat de zorg nog vergroot, is de geleidelijke afname, afgezien van een paar pieken – recente cijfers suggereren dat deze trend mogelijk verder zal afnemen.

Britse crypto-eigenaren in opmars

Positiever is dat het aantal Britten dat crypto bezit of iemand kent die crypto bezit, een recordhoogte heeft bereikt, met 30%.

Dit weerspiegelt de langetermijntrend dat crypto wordt geadopteerd en meer in het reguliere bewustzijn terechtkomt. Het kan ook het gevolg zijn van het feit dat de crash zo ernstig was dat het veel krantenkoppen heeft gegenereerd, waarbij meer mensen zich bewust zijn van degenen om hen heen die crypto hebben gekocht (en dus waarschijnlijk zware verliezen lijden).

Britse crypto-interesse is sterk gecorreleerd aan de prijs van Bitcoin

Het stelt de voor de hand liggende vraag – hoe gecorreleerd is de prijs van Bitcoin met het algemene interesseniveau in crypto?

Het antwoord is … zeer gecorreleerd. In feite, wiskundig gesproken komt de correlatie tussen de twee variabelen het afgelopen jaar uit op 0,72, wat gezien het feit dat 1 een perfecte “100%” correlatie is, vrij opmerkelijk is.

Ik heb de prijs van Bitcoin uitgezet tegen het Google-zoekvolume in de onderstaande grafiek, die deze sterke correlatie op een visuele manier laat zien.

Conclusie

Concluderend laat de laatste grafiek zien – als het nog niet duidelijk genoeg was – waarom de interesse in crypto dit jaar is gekelderd.

De prijs van Bitcoin is met 72% gedaald ten opzichte van afgelopen november, terwijl de interesse in crypto volgens Google met 82% is gedaald. Dit is geen toeval – iedereen houdt van een bullmarkt, en zodra er geen gemakkelijk geld meer wordt verdiend, verdwijnen degenen die erin zitten voor de speculatie.

Aan de andere kant, die gegevens die aantonen dat het eigendom van crypto en het algemene bewustzijn blijven toenemen, getuigt van het feit dat, ondanks de verschrikkelijke prijsactie en recente daling van de interesse, crypto steeds meer mainstream wordt.