Californië legaliseert politieke crypto donaties, nu bedrijven uitgaven verhogen

De CEO van crypto-exchange FTX, Sam Bankman-Fried, schonk in 2022 $2 miljoen aan politieke groeperingen, het 27e meest ooit geregistreerd. Tot nu toe heeft hij in totaal meer dan $21 miljoen gedoneerd aan Democratische kandidaten en PAC’s.

Nog twee FTX-managers, Ryan Salame en Nishad Singh, doneerden elk nog eens $1 miljoen

Bankman-Fried was ook een van de grootste financiers van Joe Biden in de presidentiële campagne van 2020, terwijl zijn uitgaven bij de verkiezingen van 2024 $1 miljard zouden kunnen bedragen

Salame heeft echter een Republikeinse lijn gekozen met zijn financiering, maar er lijkt geen strikte partijlijn te zijn die wordt gevolgd door een van beide

Oregon, Michigan en North Carolina hebben allemaal donaties in crypto verboden, maar meer staten hebben het gelegaliseerd of overwegen een kader in te voeren om dit te doen – Californië heeft zojuist een ommekeer aangekondigd in hun vorige verbod

FTX heeft veel fondsen in handen. Dat geldt ook voor de politiek.

“Je hebt vrij snel geen echt effectieve manieren meer om jezelf gelukkiger te maken door geld uit te geven,” zei de CEO van FTX, Sam Bankman-Fried, in het verleden. ‘Ik wil geen jacht.”

Bankman-Freid wil misschien geen fancy speelgoed, maar hij wil wel de wereld beïnvloeden en dat heeft zich deels gemanifesteerd in een aantal politieke donaties. Niemand prominenter dan Joe Biden, waarbij de huidige president $5,2 miljoen ontving van Bankman-Fried tijdens de presidentiële run van 2020.

In totaal heeft hij tot nu toe meer dan $21 miljoen van zijn geld uitgegeven aan verschillende Democratische kandidaten en democratisch uitgelijnde PAC’s.

En de verkiezingen van 2024? Bankman-Fried zegt dat hij tot $1 miljard zou kunnen uitgeven, afhankelijk van de kandidaten (niet van de partij), waarbij de grens waarschijnlijk “boven de $100 miljoen” ligt.

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas. My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies. — SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022

Californië legaliseert cryptodonaties

Veel van deze donaties kunnen zelfs in crypto worden gedaan, in plaats van conventioneel fiat-geld. Hoewel veel staten geen regels hebben over de wettigheid van het doneren aan politieke figuren in crypto, hebben verschillende staten het al volledig gelegaliseerd – waaronder Washington, Arizona, Colorado, Illinois, Ohio en Georgia.

De onderstaande kaart laat echter zien dat een paar staten de andere kant op zijn gegaan, waarbij Californië, Oregon, Michigan en North Carolina politieke donaties via cryptocurrency regelrecht verbieden. Tijdens het schrijven van dit artikel heeft Californië echter een ommezwaai gemaakt om donaties te legaliseren – wat betekent dat de onderstaande grafiek binnenkort nog een gelegaliseerde staat zal hebben.

FTX sterk betrokken bij politiek

Bankman-Fried is niet de enige donor binnen de cryptowereld. Hij is niet eens de enige in FTX. Kijkend naar de donaties tot nu toe in 2022 , heeft openensecret.org Bankman-Fried op plek 27e geplaatst met $2 miljoen aan financiering. Echter, twee andere FTX-managers – Ryan Salame en Nishad Singh – schonken elk nog eens $1 miljoen, de 44e plek op de algemene ranglijst.

Ondanks de prijsdaling van crypto dit jaar, is het zeer ver doorgedrongen tot de mainstream, en niets symboliseert dat misschien meer dan de toenemende betrokkenheid bij de politiek. Alleen al de combinatie van deze drie FTX-donoren zou de uitwisseling dit jaar op de 14e plaats in de rangorde van politieke donoren plaatsen.

Wat interessant is, is dat de financiering van Salame door de Republikeinen lijkt te worden gedreven, waardoor geld wordt geïnvesteerd in de American Dream Federal Action in mei, wat in contrast staat met de pro-democratische houding van FTX-collega Bankman-Fried. Zelfs Bankman-Fried heeft in het verleden kleinere donaties gegeven aan conservatieve kandidaten, dus blijkbaar is het niet strikt partijgedreven, zoals hij hierboven beweerde.

De kloof tussen democraat en republiek in crypto is inderdaad fascinerend, waarbij de laatste de industrie meer lijkt te omarmen, aangezien democraten zich zorgen maken over het witwassen van geld, milieuschade en uitbuiting van investeerders.

Vergelijkbaar met vorige verkiezingen

Hoewel cryptocurrency in eerdere presidentiële campagnes verschillende orden van grootte kleiner was, roept de groei in het gebruik van crypto als donatiemiddel herinneringen op aan eerdere verkiezingen.

Donald Trump maakte op beroemde wijze gebruik van de kracht van sociale media – met name Twitter – in zijn schokkende overwinning in 2016, terwijl Obama vier jaar eerder enthousiast smartphonetechnologie gebruikte. Deze nieuwe methoden om technologie in campagnes in te voeren, kunnen een goede manier zijn om kiezers voor zich te winnen, met name de jongere generatie, of degenen die misschien minder geneigd zouden zijn om anders te stemmen.

Polariserend

Cryptocurrency blijft een extreem polariserend probleem, met nee-zeggers die beweren dat het een hype-aangedreven rage is en niets anders dan een snel rijk-schema, terwijl voorstanders zeggen dat blockchain-technologie de wereld een betere, eerlijkere en meer rechtvaardige plek kan maken.

Het is daarom niet verwonderlijk dat het zich steeds meer in crypto begint te binden. We hebben bepaalde politici – president van El Salvador, burgemeester van Miami, burgemeester van New York City, om er maar een paar te noemen – de technologie enthousiast zien omarmen, terwijl anderen hebben opgeroepen om het in toom te houden – China heeft het bijvoorbeeld ronduit verboden .

Naarmate de industrie blijft groeien, ondanks de recente dalende prijzen, zullen cryptocurrency-regelgeving en de houding van politici ten opzichte van de industrie steeds belangrijker worden – vooral als de politieke donaties van FTX zich naar de rest van de industrie beginnen te verspreiden.

Verwacht echter dat binnenkort meer staten Californië zullen volgen, aangezien het legaliseren van donaties in crypto een gemakkelijke overwinning is voor wetgevers – het gaat niet in op de meer complexe regelgevingskwesties rond de industrie, terwijl crypto-inheemse mensen niettemin worden aangemoedigd om te doneren.

