Cardano is meest populaire cryptocurrency op Instagram

Belangrijkste punten

De reputatie van Cardano-fans als de luidste van allemaal wordt gestaafd en wordt gerangschikt als de populairste munt van Instagram

Het controversiële karakter van Tether wordt weerspiegeld, met het hoogste aantal reacties per bericht

Bitcoin heeft 55% meer berichten per dag dan Ethereum

Tezos heeft het hoogste gemiddelde aantal vind-ik-leuks per bericht

Intro

Instagram domineert tegenwoordig een groot deel van ons leven. Het is zeldzaam om naar een sociaal evenement te gaan en er de volgende dag niets van terug te zien op Mark Zuckerburg’s juggernaut-platform voor het delen van foto’s en video’s.

Hoewel berichten over crypto de reputatie hebben dat ze meestal op platforms zoals Twitter of Reddit te lezen zijn, is ontsnapt niets aan de greep van Instagram.

We waren benieuwd welke munten het meest populair waren op het platform, dus hebben we een gewogen index gemaakt die het gemiddelde aantal dagelijkse berichten beoordeelt, evenals de gemiddelde vind-ik-leuks en reacties op die berichten, voor de top 50 cryptocurrencies per marktkapitalisatie .

Cardano is meest populaire Instagram-hashtag

Cardano-fans hebben de reputatie een van de meest fervente crypto-supporters te zijn, en de studie hier ondersteunt dit zeker. Volgens onze gewogen index zijn ze de meest populaire cryptocurrency op Instagram. Terwijl de gemiddelde dagelijkse berichten negende zijn, is het gemiddelde aantal likes en reacties op die berichten vijfde.

[inv-bloeien id="10921416"]

Twee stablecoins verschijnen in de top 5 – Binance USD op de tweede plaats en Tether op de vierde. Interessant is dat in het geval van Tether het gemiddelde aantal berichten relatief gemiddeld is op de 18e plaats. Het aantal vind-ik-leuks en reacties staat echter respectievelijk op de derde en tweede plaats, wat misschien duidt op een gepassioneerd debat onder gebruikers van de sociale media over de betrouwbaarheid van de veelbesproken reserves.

Ethereum en Solana zijn de andere top 5 munten, de twee zwaargewichten van DeFi houden Uniswap buiten de top 5.

Bitcoin is onderwerp van de meeste dagelijkse berichten

Bitcoin’s nummer één marktkapitalisatie wordt geëvenaard door zijn nummer één plek in termen van de meeste berichten, met 9.600 berichten per dag. Dat is maar liefst 55% meer gemiddelde dagelijkse berichten dan Ethereum op de tweede plaats met 6.200 berichten.

Het is meer dan het dubbele van het bedrag van Binance USD, die de derde plaats inneemt met 4.200 berichten. Misschien verrassend genoeg verzamelt Dogecoin slechts genoeg berichten voor een vierde plaats met 2.200 berichten per dag.

[inv-bloeien id="10876966"]

Tether de meest becommentarieerde cryptocurrency

Tether, dat, zoals hierboven besproken, geen onbekende is in controverse, staat bovenaan de lijst in termen van gemiddelde reacties per bericht, met 199.

Dit is niet verrassend, aangezien het zo centraal staat in de liquiditeit die ten grondslag ligt aan het hele cryptocurrency-ecosysteem, maar ook zo provocerend in termen van zijn polariserende karakter.

Met name Ethereum kan slechts de tiende plaats behalen, terwijl Bitcoin nog lager op de 14e plaats staat. Aave plaatst zich achter Tether op de tweede plaats, het DeFi ERC-20-token.

[inv-bloeien id="10877202"]

Tezos de meest geliefde crypto

Tezos is agressief geweest in hun reclamedruk, met sponsorovereenkomsten met Formule 1-teams McLaren en Red Bull, evenals voetbalgigant Manchester United. Hun marketing heeft ook invloed gehad op Instragram. De Ethereum-concurrent staat op de eerste plaats met 9.700 gemiddelde likes per post, 28% meer dan Aave op de tweede plaats met 7.600 likes. Nogmaals, Tether staat prominent op de derde plaats, terwijl onze nummer één overall gerangschikte munt, Cardano, de vijfde is met 3.400 likes per bericht.

[inv-bloeien id="10877120"]

Conclusie

Als het gaat om cryptocurrency, is gemeenschap een woord dat veel wordt gebruikt. Deze cryptocurrencies leven online en zien ook dat het grootste deel van hun discours plaatsvindt in de virtuele wereld.

Instagram is misschien niet het eerste sociale mediaplatform dat in je opkomt als je aan crypto denkt, maar de bovenstaande cijfers laten zien dat het toch vaak wordt gebruikt om over crypto te posten.

Cardano is volgens ons onderzoek de meest gerangschikte munt op Instagram. In termen van algemene berichten concurreert niemand met Bitcoin voor puur volume, maar de meest bekende crypto wordt in de steek gelaten door de 20e meeste likes en 14e meeste reacties – waardoor het naar de 7e plaats in het algemeen klassement wordt gedegradeerd.

Misschien heeft het al een marktkapitalisatie bereikt die groot genoeg is dat influencers en Instagram-gebruikers op korte termijn meer worden aangetrokken door munten met een potentieel hoger opwaarts potentieel en volatiliteit?

Bronnen / Opmerkingen