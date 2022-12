Cardano of Solana? Investeerders geven de voorkeur voor Metacade (MCADE)

Cardano en Solana zijn tegenwoordig twee grote namen in de crypto wereld. Veel mensen beweren zelfs dat ze het potentieel hebben om een Ethereum-killer te zijn, omdat ze op het toneel verschenen met een aantal unieke mogelijkheden en daarnaast ook gedecentraliseerde applicaties (dApps) ondersteunen.

De laatste tijd is er echter het een en ander veranderd. Veel investeerders geloven nu dat Metacade, een project gebouwd op Ethereum, een veel hoger lange termijn potentieel heeft en dat de toekomst van investeren in crypto er te vinden is.

Gefaalde killers

Cardano en Solana werden ooit ‘ETH Killers’ genoemd. Ondanks de hype hebben ze tot nu toe allebei moeite gehad om ’s werelds grootste Web3-ecosysteem te bedwingen. Beide chains zouden een hogere transactiedoorvoer en veel goedkopere tarieven kunnen bieden, dus waarom hebben ze precies gefaald in hun poging om Ethereum van zijn troon te stoten?

De twee ecosystemen zelf herbergen veel verschillende projecten. Bovendien kunnen ze zowel NFT’s als allerlei soorten gedecentraliseerde financiële ( DeFi )-diensten aanbieden. Het probleem is dat niet zoveel mensen deze diensten lijken te willen gebruiken in vergelijking met projecten op basis van Ethereum.

Wat is Solana (SOL)?

Solana (SOL) wordt aangeprezen als een krachtige blockchain van de volgende generatie. Het netwerk stelt ontwikkelaars in staat om gedecentraliseerde applicaties te bouwen die schaalbaar, veilig en efficiënt zijn, met behulp van een proof-of-stake-consensusmechanisme om energiekosten te verlagen en transactiesnelheden te verhogen.

Solana wordt aangedreven door een uniek algoritme dat tot 50.000 transacties per seconde (TPS) kan verwerken. Net als Ethereum en Cardano is Solana een layer 1-blockchain die niet afhankelijk is van een platform of netwerk van derden. Ondanks een veelbelovende belofte heeft de chain relatief weinig nodes, dus in de praktijk is Solana minder gedecentraliseerd dan veel van zijn L1-tegenhangers.

Daarnaast heeft het netwerk tijdens de eerste 2 jaar dat het actief was regelmatig te maken gehad met storingen. Tussen juni 2021 en juni 2022 is de Solana-blockchain 7 keer uitgeschakeld . Aangezien blockchains 24/7/365 beschikbaar zouden moeten zijn, heeft dit ertoe geleid dat veel investeerders het vertrouwen in het ecosysteem hebben verloren. Ter vergelijking: Bitcoin draait al 9 jaar ononderbroken.

Wat is Cardano (ADA)?

Cardano (ADA) heeft een soortgelijk aanbod als Solana, maar heeft een veel betere staat van dienst op het gebied van de veerkracht van het netwerk. Net als Solana wil Cardano een oplossing bieden voor enkele van de belangrijkste nadelen van Ethereum, terwijl het op dezelfde manier zorgt voor compatibiliteit met smart contracts. Het belangrijkste verschil tussen Cardano en andere netwerken is dat het de eerste blockchain was die werd ontwikkeld door middel van peer-reviewed research.

Cardano maakt gebruik van een unieke gelaagde architectuur die bestaat uit een settlement layer (layer 1) en een computation layer (layer 2). Cardano’s eigen cryptocurrency, ADA , drijft de settlement layer aan, terwijl de computation layer smart contracts en gedecentraliseerde applicaties mogelijk maakt.

Het ADA-team ontwikkelt momenteel een nieuwe schaalbaarheidsoplossing voor het netwerk genaamd Hydra . Wanneer deze update live gaat, wordt verwacht dat Cardano tot 1.000.000 transacties per seconde (TPS) kan verwerken, wat een monumentale verbetering is ten opzichte van Ethereum, zelfs nadat ‘The Merge’ het ETH-bedrag verhoogt van 15 TPS naar 100.000.

Veel belofte, weinig vraag

Hoewel zowel Solana als Cardano voorbestemd leken om Ethereum te ‘flippen’ in termen van marktkapitalisatie, is dit scenario tot nu toe ver te zoeken geweest. Elke layer 1-chain kan schaalbare dApps leveren, maar het belangrijkste probleem is dat niet veel mensen ervoor kiezen om te investeren in crypto.

Voor Cardano zijn er momenteel slechts 70.000 actieve wallet-adressen, wat minder is dan een tiende van het totaal van Ethereum. dApps gebouwd op Ethereum hebben een uniek voordeel als het gaat om gebruikspercentages, omdat meer mensen het ecosysteem willen gebruiken. Een project dat lijkt te profiteren van de geïntegreerde voordelen van Ethereum, is Metacade .

Metacade: enorm gebruikerspotentieel

Beleggers die willen investeren in crypto zijn om een aantal belangrijke redenen dieper in Metacade gaan kijken. Het project is een gloednieuw play-to-earn ecosysteem dat inherent is gericht op de community en geweldige voordelen biedt aan leden.

Aangezien GameFi klaar lijkt om uit te breiden over een markt van 3 miljard mensen en zo de game-industrie zelf wil veroveren, zijn projecten als Metacade buitengewoon goed gepositioneerd om een groot aantal gebruikers aan te trekken. Ter vergelijking: Splinterlands trekt vaak meer dan een miljoen actieve gebruikers, wat aanzienlijk meer is dan de 70.000 van Cardano.

Metacade streeft naar een vergelijkbaar niveau van succes en de unieke kenmerken zijn voorbereid om dit te realiseren. Gezien het feit dat Metacade een hele arcade is in plaats van een enkele titel, lijkt dit meer dan mogelijk.

Initiatieven van de community

Metacade biedt GameFi-spelers een plek om op een aantal interessante manieren te chillen, rond te hangen en crypto-beloningen te verdienen. Voor spelers kan het vaak moeilijk zijn om de nieuwste (en meest waardevolle) informatie te vinden om het meeste uit hun blockchain-speelervaring te halen. Metacade lost dit probleem op door een hub te creëren waar de gaming community alles kan delen wat ze weten, inclusief de nieuwste game-ontwikkelingen en speeltechnieken.

Bovendien biedt Metacade MCADE-tokenbeloningen aan gebruikers voor het delen van hun kennis met de community. Het platform stimuleert een sterke relatie tussen spelers en geeft hen meer kansen om tijdens het proces geld te verdienen.

Eigendom van spelers

Metacade heeft plannen om een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) te worden, wat een ander kenmerk is dat een groot aantal gebruikers naar het platform lijkt te trekken. Dit maakt het investeren in crypto aantrekkelijk. MCADE-houders kunnen stemmen over hoe het platform in de toekomst zal werken, aangezien het Metacade-platform meer macht teruggeeft aan gamers met als doel om de GameFi-industrie zelf te ontwikkelen.

Een belangrijke methode waarmee Metacade de GameFi-industrie wil helpen groeien, is via het Metagrants programma. Spelers kunnen samenkomen, stemmen en beslissen welke nieuwe play-to-earn-titels in de toekomst moeten worden gemaakt. Na beoordeling van voorstellen die zijn ingediend door getalenteerde ontwikkelingsteams, kan de Metacade-community deze rechtstreeks financieren om de realisatie ervan te vergemakkelijken.

SOL versus ADA versus MCADE: dit is wat investeerders denken

Aangezien Solana moeite heeft gehad om overeind te blijven en Cardano ondermaats presteert op het gebied van gebruikers, is geen van beide projecten erin geslaagd om Ethereum te ‘killen’. In feite heeft Ethereum zojuist ‘ The Merge ‘ voltooid en biedt het nu een vergelijkbare transactiedoorvoer aan zijn concurrenten. Aangezien het ecosysteem aanzienlijk groter is in termen van gebruikers, heeft het een groot concurrentievoordeel.

Metacade, gebouwd op Ethereum, is goed gepositioneerd voor explosieve groei. Het kan gebruikers van Ethereum niet alleen enkele unieke voordelen bieden, maar het platform biedt ook een reeks play-to-earn games in zijn arcade. Het MCADE-token is nog maar net begonnen met zijn presale evenement, wat betekent dat het een zeer hoog potentieel heeft voor investeren in crypto, zowel op korte als op lange termijn.

Naarmate GameFi blijft groeien, kunnen projecten zoals Metacade keystone-projecten zijn die de bredere industrie met elkaar verbinden. Het is buitengewoon aantrekkelijk voor gamers en investeerders beginnen te denken dat het een veel betere toekomst zou kunnen hebben in vergelijking met grote namen als Solana en Cardano.

Het MCADE-token wordt vrijgegeven voor slechts $0,008 in de eerste investeringsronde. In latere stadia van de presale zal dit oplopen tot $0,02. Als je dit leest, kun je meedoen en toegang krijgen tot een aantal grote winsten voordat het token later dit jaar live gaat voor het publiek.

Koop hier SOL op eToro.

Koop hier ADA op eToro.