Cardano prijsvoorspelling ziet er somber uit terwijl Metacade blijft groeien

Blockchain-technologie verstoort een verscheidenheid aan wereldwijde industrieën door zijn unieke vermogen om internet eigendom te democratiseren. Of het nu gaat om crypto-gaming, digitale kunst, supply chain management of grensoverschrijdende financiering, blockchain-technologie zorgt voor meer transparantie en meer controle voor individuen bij het gebruik van online diensten.

Crypto-investeerders kunnen de komende jaren grote winsten verwachten, aangezien de prijsvoorspellingen van Metacade en Cardano het rendementspotentieel voorspellen. Maar wanneer we Cardano (ADA) en Metacade (MCADE) met elkaar vergelijken, wat is dan de beste investering?

Metacade en Cardano laten zien hoe veelzijdig blockchain technologie kan zijn

De vooruitgang die wordt geboekt door projecten die blockchain-technologie gebruiken, heeft geleid tot het ontstaan van een nieuwe term: Web3. Web3 beschrijft een nieuw tijdperk voor het internet, waarin gebruikers het eigendom over hun gegevens kunnen terugkrijgen en de vrijheid hebben om peer-to-peer transacties uit te voeren.

Web3, gefaciliteerd door blockchain-technologie, is een allesomvattende term die een verscheidenheid aan verschillende toepassingen en use-cases omvat. Het nut van blockchain-technologie is duidelijk wanneer we kijken naar twee belangrijke projecten: Cardano (ADA) en Metacade (MCADE).

Terwijl Cardano een layer-1 blockchain is die de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties (dApps) ondersteunt, is Metacade een dApp die de wereldwijde acceptatie van blockchain-technologie kan inluiden vanwege zijn aantrekkelijke functies en unieke mogelijkheden.

Wat is Cardano (ADA)?

Cardano (ADA) is een proof-of-stake (PoS) blockchain die een hoge transactie doorvoer kan leveren tegen lage kosten voor zijn gebruikers. Het verschilt van eerdere iteraties van blockchain-technologie doordat het de gebruikerservaring optimaliseert door latentie en kosten te verminderen. Cardano is ook Turing-compleet, wat betekent dat ontwikkelaars dApps kunnen maken voor een breed scala aan toepassingen binnen het Cardano ecosysteem.

Het Cardano PoS-protocol was een van de eerste gevallen waarin PoS werd gebruikt. PoS is een veel kosteneffectievere methode om consensus te bereiken in een gedistribueerd computersysteem, wat een belangrijke reden is waarom de Cardano-blockchain transacties sneller kan verwerken dan eerdere proof-of-work-blockchains zoals Bitcoin.

Cardano prijsvoorspelling 2023: zal ADA $1 bereiken?

Na te zijn geprezen als een potentiële Ethereum-killer toen het in 2017 werd opgericht, heeft Cardano (ADA) de afgelopen jaren te lijden gehad. ADA bereikte $0,38 tijdens de piek van 2018 en bevindt zich nu – bijna 5 jaar later – onder dit prijsniveau met minder dan $0,30.

De Cardano prijsvoorspelling voorspelt een herstel voor ADA, maar veel investeerders vragen zich af of dat het momentum heeft dat nodig is om de vorige all-time high van $3,09 te doorbreken. Momenteel ziet de Cardano prijsvoorspelling er somber uit, met experts die verwachten dat het token het moeilijk zal hebben op zijn weg terug naar $1.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een gloednieuw GameFi-platform dat al aan kracht wint. Het project kondigde onlangs het begin van de presale aan, waarbij in de eerste 10 weken meer dan $5,1 miljoen werd opgehaald. Metacade is een uitgebreide play-to-earn (P2E)-ervaring en zou een belangrijke speler kunnen zijn in het stimuleren van de blockchain revolutie in de wereldwijde gaming industrie.

Naast het aanbieden van veel verschillende play-to-earn games in zijn arcade, wordt Metacade een centrale locatie voor Web3-gebruikers om samen te komen, contact met elkaar te hebben, te leren en geld te verdienen. Het platform integreert een verscheidenheid aan innovatieve verdien mechanismen die de komende jaren een groot gebruikersbestand zouden kunnen aantrekken.

Hoe werkt MCADE?

De play-to-earn arcade van Metacade biedt zowel informele als competitieve gameplay. Gebruikers kunnen MCADE-tokens verdienen terwijl ze door eindeloze levels gaan in een breed scala aan verschillende online play-to-earn games, en ze kunnen ook deelnemen aan gerangschikte toernooien om te strijden voor de kans om grote prijzen te winnen die in crypto worden betaald.

Een van de belangrijkste extra verdien mechanismen die Metacade naast play-to-earn biedt, is de create-to-earn functie. Dit stimuleert het delen van kennis tussen communityleden, aangezien gebruikers worden beloond met MCADE-tokens voor het plaatsen van game beoordelingen, het delen van inzichten en interactie met andere gebruikers op het Metacade platform.

Metacade helpt gebruikers ook om hun carrière in blockchain-technologie een vliegende start te geven. Metacade’s work-to-earn mechanisme biedt vanaf 2024 betaalde banen aan de community, waaronder klussen, freelance-rollen en fulltime functies.

Metacade prijsvoorspelling 2023: zal MCADE $1 bereiken?

Metacade kan helpen om de uitbreiding van blockchain-technologie te stimuleren door het personeelsbestand te vergroten via het work-to-earn mechanisme en door innovaties in een vroeg stadium te financieren via het Metagrants programma.

Het project zelf biedt een ongeëvenaarde blockchain-game-ervaring en een groot aantal functies die Metacade tot een van de meest populaire dApps op de blockchain zullen maken. In 2023 zal MCADE naar verwachting $1 bereiken, wat een 50x winst is vanaf het einde van het presale evenement.

Metacade vs. Cardano prijsvoorspelling: welke crypto is het waard om te kopen?

De MCADE-presale zou een van de beste investeringsmogelijkheden van het jaar kunnen zijn. Gelanceerd voor slechts $0,008 per token, zou MCADE in de toekomst winsten van meer dan 100x kunnen boeken, aangezien blockchain-technologie gebruikers van over de hele wereld blijft aantrekken.

De koersvoorspelling van Cardano ziet er daarentegen onzeker uit. Beleggers zouden voor Metacade moeten kiezen, aangezien de voorspelling van de Cardano prijs waarschijnlijk niet in de buurt komt van 100x. Als je nog tijdens de presale wil instappen bij Metacade , dan moet je snel zijn. Het token stijgt in de loop van het evenement naar $0,02, wat betekent dat er slechts een beperkte tijd is om MCADE tegen de best mogelijke prijs te kopen.