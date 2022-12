CEO Binance kan worden vervolgd – wat betekent dit voor crypto?

De aanklagers van het ministerie van Justitie waren verdeeld over de vraag of er voldoende bewijs is om strafrechtelijke vervolging in te dienen tegen de CEO van Binance, Changpeng Zhao

De positie van Binance in de branche is zo dominant dat elk verhaal over hen nu een groot probleem is

Ongeacht de beschuldigingen, het bewijs van reserves van Binance voldoet niet aan de transparantie-eisen

Crypto moet zijn hele ethos veranderen, aangezien klanten momenteel met blind vertrouwen moeten hopen dat alles in orde is

Daar gaan we weer. Volgens een rapport van Reuters zijn de aanklagers van het ministerie van Justitie verdeeld over de volgende stappen die moeten worden genomen met betrekking tot eenonderzoek naar Binance.

De beurs wordt sinds 2018 onderzocht wegens vermeende niet-naleving van antiwitwaswetten en -sancties.

Het rapport beweert dat sommige federale aanklagers agressief willen optreden tegen de uitwisseling. Ze menen genoeg bewijs te hebben om strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen individuele leidinggevenden, waaronder CEO Changpeng Zhao (CZ).

Binance schiet terug

Binance bekritiseerde het rapport, tot niemands verbazing.

“Reuters heeft het weer mis. Nu vallen ze ons ongelooflijke wetshandhavingsteam aan,” twitterde de beurs.

Is dit de nieuwste storm in cryptoland? Zit Binance in de problemen?

Nou, het is gemakkelijk om overhaaste reacties te krijgen, gezien de shenanigans in de ruimte van andere acteurs (we hoeven geen namen te noemen, ik ben het beu om over bepaalde mensen te praten). Maar dit is dat niet.

Dit is een langlopend onderzoek dat begon in 2018. De strijd van Binance met toezichthouders is geen geheim. Brian Brooks, de voormalige CEO van de Amerikaanse dochteronderneming Binance.US, trad slechts drie maanden terug in de functie toen de toezichthouders dichterbij kwamen.

CZ zei destijds dat Binance “in de toekomst een volledig gereguleerde financiële instelling zou worden” en dat hij “zeer open” zou staan om af te treden als er een vervangende CEO met meer regelgevende ervaring zou worden gevonden.

Dit is daarom geen geheel onverwachte ontwikkeling, terwijl het publiek zich er terdege van bewust was dat dit een lopend onderzoek was.

Meer van hetzelfde voor crypto

Hoewel dit geen alarmerende situatie is, somt het wel grote problemen op in de crypto-industrie. Niemand weet echt wat hij van dit onderzoek moet denken, en dat is eigenlijk het punt: Binance is verre van transparant, wat niet gezond is voor de industrie als geheel.

Crypto bevindt zich nu ook op een punt waar CZ en Binance van vitaal belang zijn voor de ruimte als geheel. Een misstap van de uitwisseling kan fataal zijn. Het belang ervan is nog nooit zo duidelijk geweest als door te kijken naar het fonds van $1 miljard dat door CZ is gecreëerd om worstelende spelers in de branche te ondersteunen (in een beweging die spookachtig doet denken aan Sam Bankman-Fried’s gedoe als de “lender of last resort” in een vorig leven).

Het is volkomen logisch dat toezichthouders komen voor de voormalige “hoofdkantoorloze” beurs (die trouwens nog steeds geen formeel hoofdkantoor lijkt te hebben), gezien zowel deze dominantie van de markt als het gebrek aan transparantie.

Coinbase en Binance zijn de laatste twee spelers, maar de een is transparanter dan de ander

Binance is, naast Coinbase, nu waarschijnlijk het belangrijkste bedrijf in de hele crypto-industrie. Maar ze zijn heel verschillend. Coinbase is beursgenoteerd en op een heel ander niveau qua transparantie. De vereiste openbaarmakingen en andere hoepels waar openbare bedrijven doorheen moeten springen, kunnen lastig zijn, maar ze bieden klanten wel gemoedsrust.

Binance, aan de andere kant, heeft de wet omzeild tijdens zijn zeer succesvolle jaren van bestaan. Niet dat dit een kritiek op hen is – de industrie is letterlijk uit het niets ontstaan, zonder enige regelgeving. Vroeger was het onmogelijk om iets anders te doen.

Maar de crypto-industrie is gegroeid en Binance presenteert zich nog steeds als een compleet mysterie als het gaat om de financiën. Dit ondanks verschillende beweringen die het tegendeel beweren.

Hun bewijs van reserves was grotendeels bedoeld om dit transparantieprobleem aan te pakken. Hun proces is echter verre van bevredigend. Ik heb in het weekend een paar uur besteed aan het proberen er mijn hoofd omheen te krijgen, en kwam meer verward naar buiten dan toen ik naar binnen ging.

Jesse Powell, CEO van Kraken, is hier opmerkelijk kritisch over geweest, en ik vind dat hij enkele goede punten aankaart.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️ 1. "interchangeable" assets

2. negative balances included

3. no signing

4. aggregation by "class" https://t.co/FGQ3Mn9kyo — Jesse Powell (@jespow) December 10, 2022

Eerlijk gezegd heeft CZ gezegd dat hij dit zal verbeteren, en het staat nog in de kinderschoenen. Maar de informatie die tot nu toe is gepubliceerd, onthult bijna niets over de interne werking of financiële gezondheid van Binance.

Crypto op een keerpunt

CZ is nu de belangrijkste man in crypto, gezien Binance’s monsterlijke dominantie van de markt.

Deze aanhoudende verhalen doen niets anders dan de reputatie van crypto door het slijk slepen, wat op dit moment het grootste probleem is. Instellingen, reguliere media en niet-crypto-inboorlingen zullen deze verhalen zien en met hun ogen rollen. Velen zullen op dit moment bang zijn om ergens in de buurt van deze industrie te komen.

Naar mijn mening zou het leuk zijn als Binance een gezamenlijke inspanning zou leveren om echte transparantie tot stand te brengen. Ik denk dat hun inspanningen tot nu toe erg ondermaats zijn geweest, en alleen omdat ze gunstig afsteken tegen sommige slechte acteurs in de ruimte, wil nog niet zeggen dat ze het in dit opzicht goed doen.

Gezien de chaos in de branche het hele jaar door, en vooral de laatste tijd met FTX, is Binance verplicht om zichzelf aan een hogere standaard te houden, verdiend of niet. Gebeurtenissen zoals de onderstaande – hoewel waarschijnlijk volkomen legitiem – zijn zorgwekkend voor de industrie, vanwege wat ze zouden kunnen betekenen.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022

Het ethos van crypto is om nooit te vertrouwen, maar te verifiëren. En toch zijn we allemaal afhankelijk van de tweets van een verzameling CEO’s om ons te verzekeren dat de fondsen in orde zijn (en soms – heel soms – is bekend dat bepaalde mensen deze waarheid “verbuigen”).

CZ is de afgelopen tijd zeer kritisch en vocaal geweest over andere spelers in de ruimte. Persoonlijk heb ik liever dat hij zich afscheidt van die puinhoop en zich richt op het krijgen van Binance op een plek waar het zo transparant mogelijk is.

Omdat het volkomen logisch is dat toezichthouders achter deze gecentraliseerde cryptospelers aan zitten. Het is precies wat ze zouden moeten doen, totdat we wat meer transparantie krijgen.

Maar tot die dag aanbreekt, moeten mensen gewoon maar “hopen” dat Binance te goeder trouw handelt en alles goed geregeld heeft. Om twijfel te vermijden, zijn er geen aanwijzingen dat deze hoop misplaatst zou zijn.

Ik dacht gewoon dat een van de belangrijkste voordelen van crypto was dat je niet blindelings op gecentraliseerde financiële instellingen hoefde te vertrouwen om het juiste te doen…