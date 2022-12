Circle niet naar de beurs – wat betekent dit voor de stablecoin-markt?

Belangrijkste punten

Circle, uitgever van USDC, heeft een plan om naar de beurs te gaan geannuleerd in een deal van $9 miljard

Openbare notering had USDC kunnen presenteren als de anti-Tether, met een volledig transparante en gecontroleerde invalshoek

Geannuleerde deal weerspiegelt pulldown in prijzen over de hele linie

Circle blijft vastbesloten om uiteindelijk naar de beurs te gaan, maar zal in de tussentijd de stablecoin-oorlog tegen rivalen blijven voeren

Binance, de recente grote verhuizer nadat de beurs USDC en andere rivalen had geschrapt om zijn eigen stablecoin, BUSD, te pushen

Stablecoin-groep Circle heeft de plannen om naar de beurs te gaan opgegeven.

Circle, de uitgever van USDC, de stablecoin met een marktkapitalisatie van $43 miljard, was van plan om naar de beurs te gaan met een waardering van $9 miljard. Sam Bankman-Fried en de cryptomarkten dochter daar echter anders over.

Annuleren plan betekent crypto-instorting

De ineenstorting van de deal laat zien hoe ver crypto is gevallen. De deal werd in eerste instantie gesloten in juli 2021, waarbij Circle van plan was naar de beurs te gaan via een bedrijf met blanco cheques onder leiding van Bob Diamond, een voormalig directeur van Barclays.

“We zijn teleurgesteld dat er een time-out is opgetreden voor de voorgestelde transactie; een beursgenoteerd bedrijf worden blijft echter onderdeel van Circle’s kernstrategie om het vertrouwen en de transparantie te vergroten, wat nog nooit zo belangrijk is geweest’, aldus Jeremy Allaire, CEO van Circle.

Het is geen verrassing. Deals om naar de beurs te gaan zijn over de hele markt opgeschort – niet alleen crypto – omdat stijgende rentetarieven de prijzen over de hele linie hebben doen dalen. Zoek niet verder dan Coinbase voor bewijs van de schade, met hun aandelen met 84% gedaald in 2022 (ik schreef hier uitgebreid over hun ondergang).

Openbare veiligheid wenselijk voor stablecoins

De stablecoin-ruimte is er een die dit jaar meer dan de meeste is gekwetst. Er was de spraakmakende ineenstorting van UST in mei, die grote delen van het ecosysteem mee naar beneden trok.

DAI worstelt enorm, in de merkwaardige positie dat het een gedecentraliseerde stablecoin is die erg gecentraliseerd is (gezien zijn bezit aan USDC). Het nieuwste plan is om het peg-model volledig te verlaten en over te stappen op een vrij zwevende stablecoin, wat als je het mij vraagt als een complete paradox leest.

Maar het is de aanhoudende speculatie over de veiligheid van Tether, die zelf op verschillende beurzen in de nasleep van de UST-instorting werd losgekoppeld tot 95 cent, die de grootste klacht over stablecoins blijft.

Dit is waar USDC echt had kunnen profiteren van de beursgang van Circle. De beveiliging, openbaarmakingen en transparantie die een beursgenoteerd bedrijf vereist, zijn ongeëvenaard. De verhuizing zou het imago van Cicle enorm ten goede zijn gekomen, vooral in vergelijking met zijn grootste rivaal, Tether.

Het had zichzelf echt kunnen positioneren als de anti-Tether, de volledig openbare en daarom gecontroleerde, transparante en veilige stablecoin. De grootste winnaar van dit nieuws over de mislukte deal is dus ongetwijfeld Tether.

De stablecoin-oorlog duurt voort

Men hoopt dat Circle uiteindelijk naar de beurs gaat. Ik weet zeker dat het zal gebeuren, maar dat kan nog wel even duren, gezien de toestand van de markten, met de inflatie die nog aanzienlijk moet afkoelen en de wereldeconomie die het moeilijk heeft terwijl Europa en de VS dieper de winter induiken te midden van een verstikkende energiecrisis.

Tot die tijd zal het zijn rivalen blijven bevechten om marktdominantie. De meest recente winnaar in dit alles is de stablecoin van Binance, BUSD, nadat de beurs USDC en verschillende andere concurrenten van de beurs had geschrapt.

USDC was bedoeld om de troefkaart te hebben dat het een openbare notering is. Maar nu dat is geannuleerd, is het terug naar de tekentafel met betrekking tot de stablecoin-oorlog.