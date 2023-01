Coinbase stopt in Japan, waarom steeg de aandelenkoers met 50%?

Belangrijkste punten

Coinbase stopt alle operaties in Japan, verwijzend naar “marktomstandigheden”

Vorige week schrapte het 20% van zijn personeelsbestand, nadat het afgelopen juni al 18% had geschrapt

De aandelenkoers is bijna 50% gestegen ten opzichte van het jaar tijdens de crypto-rally, maar is nog steeds 85% verwijderd van zijn hoogtepunt

Problemen zijn er genoeg bij het bedrijf, terwijl CEO Armstrong in oktober 2% van zijn belang verkocht

Coinbase verkeert de laatste tijd in een wereld van pijn.

Vorige week kondigde de beurs aan dat het 20% van het personeelsbestand zou ontslaan, nadat het afgelopen juni al 18% had geschrapt. Ik schreef een artikel waarin ik analyseerde wat dit betekende voor het bedrijf, dat handelde tegen een marktkapitalisatie van minder dan $10 miljard, 90% lager dan de prijs waartegen het in april 2021 naar de beurs ging.

Dit kwam nadat CEO Brian Armstrong in oktober 2% van zijn belang in het bedrijf had afgelost, waarna ik een uitgebreid artikel schreef waarin ik analyseerde wat het allemaal betekende voor een bedrijf dat werd gezien als de fakkeldrager om crypto eens in reguliere kringen te brengen, voor iedereen die zijn spraakmakende drijvende op de Nasdaq volgt.

Maar vandaag kwam er meer slecht nieuws. De beurs kondigde aan dat het alle activiteiten in Japan stopzet, daarbij verwijzend naar “marktomstandigheden”.

De aandelenkoers van Coinbase stijgt

Ondanks de stortvloed aan slecht nieuws, was de aandelenkoers van Coinbase een grote winnaar in de eerste weken van 2023, een stijging van 48% in slechts 18 dagen.

Dit komt tijdens de grootste crypto-rally in 9 maanden, waarbij de prijzen over de hele linie zijn gestegen. Hoewel het herstel van de aandelenkoers van Coinbase geweldig nieuws is voor beleggers, vat het ironisch genoeg ook precies samen wat het probleem is: de correlatie van Coinbase met de cryptomarkt.

Er zijn maar weinig dingen die vluchtiger zijn dan crypto, dus het is geen goed nieuws om vastgebonden te zijn aan de prijsactie. Maar de prestaties van Coinbase zijn afhankelijk van de cryptomarkt, want naarmate de prijs daalt, kelderen de transactievolumes en de interesse in de industrie, en bij uitbreiding Coinbase.

Tijdens de pandemie was dit geweldig. De geldprinter draaide op volle toeren, de rentetarieven waren laag en kleine beleggers zaten allemaal aan boord van de FOMO-trein, gewapend met een gezonde nieuwsgierigheid naar crypto en een dikke stimuleringscheque.

Maar met de veranderende macro-omgeving heeft de crypto-industrie een vrije val gemaakt van $3 biljoen naar $800 miljard, voordat deze recente stijging hem weer boven de $1 biljoen bracht.

Waarom stoppen de Japanse activiteiten?

Ondanks de aangename pomp van de afgelopen weken, vertelt uitzoomen je dat Coinbase 85% van zijn waarde heeft verloren sinds de beursgang, twee rondes van ontslagen heeft doorgemaakt, de CEO 2% van zijn aandelen heeft zien verkopen in oktober en nu stopt met zijn activiteiten in Japan.

Alle Japanse Coinbase-klanten hebben tot 16 februari de tijd om hun bezit van het platform terug te trekken. Als ze dit niet doen, worden de resterende activa omgezet in Japanse yen. Coinbase had tijdens de vorige cryptowinter hard gewerkt om uit te breiden naar de Japanse markt, dus het abrupte vertrek is jammer.

Maar Coinbase is niet de enige beurs die deze stap zet, ook rivaal Kraken kondigde vorige maand aan dat het de Japanse activiteiten stopte. Net als Coinbase had Kraken een groot deel van zijn personeelsbestand geschrapt en 30% van de werknemers ontslagen nadat de ineenstorting van de FTXi de markt deed schudden. De benarde situatie van de extreme correlatie van Coinbase met de cryptomarkt wordt ooit geconfronteerd met uitwisselingen in de hele industrie.

Uit de resultaten van Coinbase Q3 bleek dat het transactievolume met 44% daalde ten opzichte van Q2. De daling in volume en interesse is uiteindelijk de oorzaak van de sterk dalende aandelenkoers, ontslagen en nu het stopzetten van de Japanse activiteiten. Met een blik op Google Trends is alles wat je nodig hebt om de omvang van de terugval onder de aandacht van het publiek voor de beurs te zien.

Voor $COIN-investeerders hopen ze dat de laatste paar weken van zachtere macrogegevens en een crypto-bounceback een voorteken zijn van wat komen gaat, anders zal deze aandelenkoersrally van korte duur zijn.