Colombia klaar voor lancering digitale valuta

Colombia is een geweldig land. Ik ben dit jaar naar Medellín verhuisd, de op een na grootste stad, en ik kan er echt niet genoeg goede dingen over zeggen.

Het weer is perfect. De mensen zijn vriendelijk en altijd zo geduldig met mijn lompe pogingen om Spaans op te pikken. En die bergen….

Momenteel is er echter zorgwekkend nieuws aan het circuleren.

Centrale Bank uitgegeven digitale valuta

Luis Carlos Reyes, het hoofd van de Colombiaanse nationale belasting- en douaneautoriteit, kondigde aan dat Colombia klaar is om een digitale valuta te creëren om financiële misdrijven zoals belastingontduiking in toom te houden.

In alle opzichten worstelt Colombia met de aanpak van belastingontduiking. Hoewel Medellín zich de afgelopen jaren heeft gevestigd als een soort tech-hub, blijft contant geld het dominante ruilmiddel in het hele land. Reyes schat dat belastingontduiking gelijk staat aan tussen 6% en 8% van het BBP per jaar.

“Dat komt overeen met zes of acht belastinghervormingen die in het land zijn doorgevoerd, waarmee maximaal 1% of 1,5% van het BBP wordt behaald,” liet Reyes weten in een interview.

Kort daarna volgde de clou – “Dit is belangrijk om de traceerbaarheid van betalingen in de economie te verbeteren.”

Autoritair

En daarin ligt het probleem met door de centrale bank uitgegeven digitale valuta (CBDC’s). De mogelijke uitkomst hier is zeer dystopisch, waarbij de overheid kan volgen waar burgers hun geld aan uitgeven, wat hun vermogen is en waar ze het uitgeven – en ook de mogelijkheid heeft om accounts naar believen te bevriezen.

Natuurlijk zijn er voordelen, zoals het verhogen van de belastinginning, met bijbehorende groeivoordelen. Maar tegen welke prijs? Het is angstaanjagend om zoveel macht aan regeringen over te dragen – en ik geloof niet dat je extreem liberaal hoeft te zijn om het daarmee eens te zijn.

Nieuw regime

Dit komt natuurlijk door de gedenkwaardige verkiezingsuitslag in juni, toen Gustavo Petro de eerste linkse leider in de Colombiaanse geschiedenis werd. De voormalige guerrillastrijder won de tweede stemronde met een aandeel van 50,35%, waarmee hij de recente trend in Latijns-Amerika van linkse overwinningen voortzet.

Financiële revisie kan nodig zijn, aangezien Colombia, net als veel andere landen, worstelt in de huidige macro-omgeving, maar een drastische stap om een CBDC te lanceren voelt onverstandig, extreem en mogelijk rampzalig, afhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd.