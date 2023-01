Crypto verwachting voorafgaand aan inflatierapport, Bitcoin stijgt al acht dagen

Belangrijkste punten

Bitcoin is gedurende acht opeenvolgende dagen gestegen, nu met 9,2% ten opzichte van het jaar

Een periode van lage volatiliteit op de cryptomarkten in combinatie met zachtere inflatiegegevens heeft de prijzen omhoog gestuurd

Het laatste CPI-rapport verschijnt donderdag, wat volatiliteit zal veroorzaken en van vitaal belang is voor de markt na het toegenomen optimisme in de afgelopen maand

Altcoins zouden gewelddadig kunnen bewegen in het rapport, terwijl Bitcoin waarschijnlijk zijn $18.000 weerstand zou kunnen breken als de gegevens onder of boven verwachting uitkomen

Bitcoin heeft acht opeenvolgende dagen van prijsstijgingen gebankt, terwijl het nieuwe jaar ijverig van start is gegaan voor investeerders in cryptocurrency.

Waar 2022 niets anders bracht dan pijn en vrij dalende prijzen, was 2023 tot nu toe precies het tegenovergestelde. Bitcoin staat boven de $18.000 en Ethereum bijna $1.400, goed voor stijgingen van respectievelijk 9,2% en 16,4% year-to-date. Veel altcoins zijn nog meer gestegen.

De volatiliteit op de cryptomarkten is afgenomen

Het macroklimaat drijft de prijzen omhoog. Ik schreef vorige week een stuk waarin ik het zachtere klimaat analyseerde, maar er is optimisme in de markt geslopen dat de inflatie misschien zijn hoogtepunt heeft bereikt en dat de mogelijkheid van een spil van de Federal Reserve van haar beleid van verhoogde rentetarieven snel kan komen dan eerder werd verwacht.

Opgemerkt moet worden dat hoewel dit een mooie rally is, het nauwelijks een gewelddadige ontsnapping is. Cryptocurrencies zijn notoir volatiel en er is de afgelopen weken een ongewone sereniteit over de markten gekomen.

Een snelle blik op de grafiek voor het dagelijkse rendement van Ethereum illustreert dat de volatiliteit waarneembaar is gedaald.

Inflatiegegevens worden donderdag vrijgegeven

Ik schrijf dit op donderdagochtend, met de allerbelangrijkste Amerikaanse inflatiecijfers die vanmiddag worden vrijgegeven. Als we ergens zeker van zijn, is het dat inflatiecijfers de wereld beheersen. Als er iets in het huidige klimaat is dat voor volatiliteit zal zorgen, dan is het wel het CPI-rapport.

Zoals hierboven vermeld, is deze opluchtingsrally grotendeels gebaseerd op een zwakkere inflatie, wat leidt tot de hoop dat de Federal Reserve haar hoge rentebeleid sneller dan verwacht zal omdraaien. Een ander positief inflatiecijfer zou de cryptoprijzen een verdere impuls geven. Het is niet moeilijk voor te stellen dat Bitcoin omhoog gaat naar $20.000 en Ethereum naar $1.500 als het aantal koeler is dan verwacht.

Aan de andere kant is natuurlijk het potentieel voor het aantal om investeerders teleur te stellen. Na twee opeenvolgende maanden van positieve inflatie, zou een stap terug vanmiddag een zware klap zijn voor crypto, en het zou geen verrassing zijn om het scherp te zien dalen, aangezien al het optimisme van de afgelopen maand in een oogwenk losgelaten wordt.

Het inflatiecijfer wordt verwacht op 6,5%. Dit zou een daling zijn ten opzichte van de voorgaande maand van 7,1%. Mocht het aantal uitkomen op 6,7% of hoger, dan zou dit een grote teleurstelling betekenen en zal crypto waarschijnlijk een vrije val maken. Wees niet verbaasd dat Bitcoin in dit scenario $16.500 daalt.

De gegevens worden om 13.30 uur GMT (8.30 uur ET) vrijgegeven en het is het laatste CPI-rapport vóór het rentebesluit van de Federal Reserve op 1 februari.

Altcoins tonen tekenen van leven

Hoe slecht de dingen ook zijn geweest voor Bitcoin en Ethereum, het landschap is veel erger geweest voor altcoins. Hieronder staan de procentuele rendementen in 2022 van de top 10 munten vanaf 1 januari 2022.

Zoals gebruikelijk zijn deze munten aanzienlijk volatieler en handelen ze als leveraged bets op Bitcoin. Hieruit volgt dat de sprongen dit jaar ook sterker zijn geweest dan de nummer 1 crypto.

Kijkend naar de top 10 munten van 1 januari dit jaar, waren sommige rendementen seismisch, zij het van een aanzienlijk lagere basis. Onthoud dat een daling van 90% gevolgd door een stijging van 50% nog steeds hetzelfde is als een daling van 85% ten opzichte van het oorspronkelijke startpunt. Een eenvoudig wiskundig probleem dat veel beleggers niet begrijpen. Daarom waren de afgelopen weken positief, maar dit is nog steeds een ruimte die absoluut is geteisterd door het bloedbad van 2022, en het zal erg lang duren om hiervan te herstellen.

Conclusie

Dit is een cruciale week voor de markten en het zal een goede graadmeter zijn voor hoe ver de strijd tegen de inflatie is gekomen. Centrale banken zijn ervan overtuigd dat inflatie prioriteit nummer één is, en het daaruit voortvloeiende rentebeleid heeft het afgelopen jaar de risicovolle activa verpletterd.

Het is moeilijk op de markten, maar met een derde achtereenvolgende maand met redelijke inflatiecijfers zou dit kunnen wijzen op een licht aan het einde van de tunnel. Aan de andere kant balanceert de wereld op de rand van een recessie, en als de inflatie een stap terug doet, zal dat een dubbele klap zijn van hoge tarieven en een nog steeds aanhoudende inflatie. Zoals altijd zullen risicoactiva de pijn voelen.

Crypto-investeerders zullen gewoon moeten hopen dat het cruciale CPI-nummer niet verder dan 6,5% durft te stijgen.