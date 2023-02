Crypto gaming arcade Metacade kan potentieel tot 10x gaan in 2023! Dit is wat je moet weten

Beleggers die op zoek zijn naar opties om te investeren voor grote potentiële winsten in 2023, waren onder de indruk van het nieuws dat de eerste presale fasen van Metacade binnen enkele weken uitverkocht waren. Bullish investeerders hebben meer dan $4,9 miljoen aan financiering in het jonge crypto gaming platform gestort.

Nu de presale van MCADE massale belangstelling blijft trekken in volgende presale rondes, voorspellen sommige experts dat vroege investeerders in 2023 10x winst zouden kunnen behalen.

Metacade zou de aankoop van het jaar kunnen zijn

Vooruitstrevende investeerders en liefhebbers van crypto gaming hebben Metacade al vroeg in de presale gevonden, waarmee ze het doel van het platform om het meest uitgebreide assortiment online arcade-spellen in de metaverse te leveren ondersteunden.

Het momentum achter de presale is versneld in fase 3, wat aangeeft dat de waarde van Metacade’s utility-token en de coin in de eigen valuta op korte termijn zal stijgen, met potentieel enorme winsten op de lange termijn die de komende jaren kunnen worden gerealiseerd.

De waarde van MCADEbegint bij $0,008 per token in de bètafase en zal tegen het einde van de negende en laatste presales fase stijgen tot $0,02. De verwachting is dat de prijs in waarde zal stijgen zodra MCADE beschikbaar wordt voor het grote publiek.

Bullish investeerders zijn verleid door het enorme potentieel op de lange termijn van Metacade, wat uiteen is gezet in hun uitgebreide en ambitieuze whitepaper . Dit, in combinatie met de bredere verwachte explosie in de GameFi-sector in de komende vijf jaar en plannen om zichzelf de komende jaren in het centrum van cryptogaming te plaatsen, betekent dat MCADE het potentieel heeft om dit jaar 10x winst te behalen.

Hoe hoog kan MCADE in 2023 gaan?

De waarde van MCADE zal stijgen gedurende de duur van de presale, met als hoogtepunt een waarde van $0,02 per token terwijl het zich voorbereidt op de IDO. De munt zal vervolgens worden gelanceerd op gedecentraliseerde exchanges (DEX’s) waardoor kopers wereldwijd zich waarschijnlijk zullen haasten om MCADE in handen te krijgen.

Van vroege investeerders wordt verwacht dat ze hun HODLing behouden, in afwachting van een enorme sprong in de waarde van MCADE. Met een beperkt vast aanbod van 2 miljard tokens, wordt verwacht dat de vraag naar MCADE enorm zal stijgen op gecentraliseerde en gedecentraliseerde exchanges, wat zou kunnen leiden tot een prijsstijging aangezien MCADE zichzelf vestigt als een solide crypto gaming-token.

De utility die in het MCADE-token is ingebouwd, maakt het een nog aantrekkelijker vooruitzicht voor investeerders om het in handen te krijgen. De verwachting is dat de waarde 10x winst kan opleveren met een waardestijging tot tussen $0,10 en $0,20 – een realistisch vooruitzicht voor 2023.

Is investeren in crypto gaming een goede keuze voor de lange termijn?

Tussen 2016 en 2021 is het aantal wereldwijde bezitters van crypto in vijf jaar tijd bijna 60 keer zo groot geworden. Hoewel de marktomstandigheden in 2022 beslist ijzig werden, gedreven door de ineenstorting van enkele grote namen in de cryptowereld, zoals FTX, en wereldwijde economische omstandigheden, blijft het aantal beleggers die investeren in crypto en de hoeveelheid platforms groeien.

Bovendien zal de crypto gaming markt naar verwachting met ongeveer 70% jaar-op-jaar groeien tot een industrie van $63 miljard in 2027. Metacade is uitstekend geplaatst om van deze groei te profiteren met zijn ongeëvenaarde aanbod van online arcade-spellen.

De wereld van crypto is snel, met een steeds toenemend aantal user cases, dus het voorspellen van de toekomst is moeilijk. Nu landen als El Salvador crypto beginnen te gebruiken als een echt internationaal betaalmiddel, zijn de tekenen voor crypto markten echter ongelooflijk positief.

Wat is Metacade?

Metacade bouwt een gloednieuw platform met het meest uitgebreide assortiment online arcade games in de metaverse, en wordt daarmee het eerste project in zijn soort dat wordt gelanceerd in de wereld van crypto gaming. Metacade is gebouwd op de Ethereum-blockchain en zal een breed scala aan play-to-earn (P2E)-titels hosten, waardoor gameliefhebbers samen kunnen komen met gelijkgestemde individuen, een community kunnen opbouwen en crypto-beloningen kunnen verdienen terwijl ze spelen.

Metacade, een door de community aangestuurd project, biedt gamers en gebruikers een scala aan verschillende verdien mechanismen buiten de P2E-mogelijkheid, waarbij leden worden beloond voor sociale interacties met het platform en binnenkort kunnen solliciteren naar betaalde rollen, waaronder het testen van crypto gaming, op Metacade en in de bredere Web3-industrie.

Metacade: ontwikkeling van GameFi stimuleren

Metacade wil veel verder gaan dan de traditionele sfeer van P2E-crypto gaming platforms door innovatie te leveren in de bredere GameFi-industrie via het baanbrekende Metagrants programma. Ontwikkelaars kunnen financieringsaanvragen indienen om de creatie van nieuwe exclusieve titels te ondersteunen. Deze inzendingen worden samengevoegd en gepresenteerd aan houders van het MCADE token die op hun favorieten stemmen.

Door de controle over de games die in ontwikkeling gaan aan de community over te dragen, stelt Metacade de GameFi-industrie in staat om te profiteren door games die spelers willen op hun platform te hebben, terwijl het de broodnodige ontwikkelingservaring biedt aan de meest getalenteerde game-ontwikkelaars om de nieuwste en beste Web3 technieken in hun werk op te nemen, waardoor Metacade de concurrentie voor blijft.

Metacade: misschien wel het beste crypto gaming token met 10x winst in 2023

De MCADE-presale biedt beleggers die investeren in crypto een unieke kans om tokens te kopen in een van de meest opwindende crypto gaming projecten in de metaverse. De huidige prijs van $6.1m in fase 4 van de presale lijkt ondergewaardeerd, zelfs in de huidige bearmarkt.

Experts verwachten dat de presale van Metacade in elke fase snel volledig uitverkocht zal zijn, waardoor MCADE het must-buy-token wordt voordat de prijs stijgt. Met 10x winst die mogelijk lijkt in 2023, is het een goed moment voor investeerders om het MCADE-token in te kopen.