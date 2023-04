Crypto handelaren kiezen voor ASI, het nieuwe token van AltSignals

Het kan een uitdaging zijn om te navigeren op de crypto markten, vanwege de volatiliteit als reactie op macro-economische en politieke gebeurtenissen. Deze volatiliteit wordt verder aangewakkerd door het speculatieve karakter van de projecten waaraan crypto zijn gekoppeld, waarbij nieuwe en geavanceerde technologieën worden toegepast terwijl ze nog in de kinderschoenen staan, maar met potentieel revolutionaire resultaten voor de toekomst.

AltSignals is zo’n platform dat gloednieuwe technologieën toepast. Dit project lanceert momenteel de presale van het nieuwe token ASI. Dit is waarom crypto handelaren nu al massaal toestromen om in de stappen bij deze opwindende en unieke kans.

AltSignals: online trading eenvoudig maken

AltSignals werd gelanceerd in 2017 en is snel uitgegroeid tot een zeer succesvolle online trading community, met momenteel 52.000 leden. Het platform biedt trading informatie, waaronder adviezen over de beste investeringen op instapniveau en richtprijzen die de community moet raadplegen alvorens te kopen of verkopen. De nieuwe algoritmische trading indicator AltAlgo™ is ontworpen om leden te helpen maximale winst te behalen uit de volatiele aard van de crypto markt.

Naast deze gevestigde capaciteit maakt AltSignals gebruik van de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) om de kwaliteit van signalen verder te verbeteren en een revolutie teweeg te brengen in de markt met de ActualizeAI-toolkit.

Om de positie van het platform in de voorhoede van de AI-aangedreven crypto-revolutie te versterken lanceert AltSignals momenteel de ASI coin, tijdens een presale evenement van vijf ronden voordat het token later in 2023 op de exchanges wordt gelanceerd. Houders van ASI coins ontvangen verschillende voordelen, waaronder exclusieve toegang tot ActualizeAI trading signalen en lidmaatschap van de ActualizeAI Club.

Kan ASI een waarde van $1 bereiken in 2023?

Tijdens de bèta-fase van de presale is het nieuwe token ASI gelanceerd voor een prijs van $0,012. Deze waarde zal in de loop van het evenement stijgen tot $0,02274. De deflatoire tokenomics en de ingebouwde utility binnen het AltSignals platform, die de AI-mogelijkheden verder zullen verbeteren, zullen ASI hoogstwaarschijnlijk naar de voorhoede van Web3 AI-projecten te katapulteren.

Het rijke potentieel van ASI zou ervoor kunnen zorgen dat de waarde omhoog schiet zodra het token na de presale op de exchanges wordt gelanceerd. Sommige analisten voorspellen dat ASI tegen het einde van het jaar naar de grens van $1 zou kunnen stijgen. Zelfs als het iets onder dit cijfer blijft, zullen vroege investeerders meer dan waarschijnlijk een mooie kans op online geld verdienen hebben als ze instappen tijdens de presale.

Wat is AltSignals?

AltSignals is een van de grootste online handelscommunities van Web3. Het platform helpt beleggers consistent te profiteren door de trends in de markt te volgen. De release van het ASI-token zal helpen de blockchain-operaties voor alle AltSignals uit te breiden naast de ActualizeAI-toolkit.

ActualizeAI combineert verschillende machine learning-algoritmen die voortdurend de markten afspeuren voor de meest actuele gegevens. Deze functie wordt gevoed door een baanbrekende tool voor voorspellende modellering. Uiteindelijk wordt dit samengevoegd met natuurlijke taalverwerking (NLP) om zeer nauwkeurige trading signals te leveren aan de community van AltSignals.

De resultaten van door ActualizeAI ondersteunde trading signals zijn indrukwekkende gegevens van een hoog niveau, die het startpunt vormen voor beleggers die op zoek zijn naar nieuwe transacties tegen de beste koop- en verkoopprijzen. Alle houders van het ASI token hebben toegang tot deze toolkit.

Hoe werkt ASI?

Naast het ontgrendelen van toegang tot ActualizeAI-signalen, kunnen tokenhouders ervoor kiezen om lid te worden van de ActualizeAI-club. Dit geeft gebruikers toegang tot enkele van de meest lucratieve crypto kansen voor online geld verdienen, waaronder de beste presale evenementen en de meest winstgevende p2p-verkopen.

Bovendien kunnen houders van ASI coins hun bezit inzetten om op verschillende manieren crypto beloningen te verdienen. Ten eerste stimuleert het innovate-to-earn programma gebruikers om feedback te geven over nieuwe functies tijdens bètatests. Er zijn crypto beloningen beschikbaar voor degenen die de bruikbaarheid en haalbaarheid van elk onderdeel testen en becommentariëren, voordat deze nieuwe toevoegingen aan het ecosysteem voor een beperkte periode live gaan.

Ten slotte is ASI een governance-token met een aanzienlijke hoeveelheid utility binnen AltSignals. Hierdoor kunnen alle coin houders stemrecht hebben over het bestuur van het platform en de toekomstige strategische richting. Deze op de community gerichte focus maakt van ASI een zeer aantrekkelijke optie om in te beleggen.

Zou AI de volgende hit kunnen zijn in crypto handel?

Blockchain technologie en AI staan nog in de kinderschoenen en de volledige kracht hiervan moet nog volledig worden gerealiseerd. Crypto projecten lijken zeker een grote rol te gaan spelen in de ontwikkeling van AI. Toeschouwers zullen met grote belangstelling kijken naar de voortgang van Altsginals’ acceptatie van AI-technologie binnen de blockchain-arena.

AI wordt ingezet om gecompliceerde en grote datasets te analyseren en voortdurend te evolueren en te leren voor het verbeteren van de de nauwkeurigheid van handelssignalen. Daarbij biedt de blockchain een enorme gedecentraliseerde database biedt om te ontginnen. Daarom wordt aangenomen dat de twee technologieën elkaar zullen aanvullen met rijke beschikbare dividenden.

AltSignals is goed gepositioneerd om het potentieel van beide technologieën te benutten en een toonaangevende gebruiker van AI te worden in de crypto handelssector en de bredere blockchain wereld. Dit innovatieve gebruik van de twee technologieën zou de waarde van ASI heel snel omhoog kunnen laten schieten.

Is ASI een goede keuze voor online geld verdienen?

De presale van het ASI-token is een uitstekende investeringsmogelijkheid omdat het hand in hand gaat met een ambitieus, baanbrekend crypto project met een gevestigde naam in de crypto wereld.

De nieuwe AI-toolkit van AltSignals kan crypto handelaren helpen om winsten gemakkelijker te maximaliseren. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat dit nieuwe ASI-token de lage prijzen van zijn presale evenement opnieuw zal bereiken, is dit het moment voor de vroege investeerder om mee te doen tegen de huidige prijs. Het verwachte rendement is erg hoog, waardoor dit project een aanzienlijke kans op online geld verdienen biedt.