Crypto miljardairs verliezen miljarden in cryptomarkten – experts voorspellen dat Metacade zal stijgen

Crypto miljardairs behoren tot degenen die het ergst hebben geleden onder de crypto-crash van 2022, waarbij miljarden dollars van de waarde van hun investeringen werden weggevaagd. Terwijl markten wankelden door een reeks crypto-faillissementen van grote namen, zoals Luna en FTX, en wereldeconomieën die worstelden met een groot aantal verschillende uitdagingen, keken crypto miljardairs met afgrijzen toe hoe de waarde van hun bezit bijna van de ene op de andere dag kelderde.

Deze gebeurtenissen hebben het vertrouwen van investeerders geschokt, deze zullen niet zonder meer weer op zoek gaan naar een crypto voor snel geld verdienen. Het goede nieuws voor crypto miljardairs en degenen die hun eerste stappen in crypto-investeringen willen zetten, is dat sommige projecten nog steeds grote potentiële winsten kunnen opleveren. Een daarvan is het nieuwe blockchain-gamingplatform Metacade.

Wat is Metacade?

Metacade is ’s werelds eerste virtuele online arcade die blockchain-technologie gebruikt om gamers het breedste scala aan play-to-earn (P2E) gametitels op de metaverse te bieden. Het project heeft tot doel om gameliefhebbers op één centrale plek samen te brengen, een community met gelijkgestemde individuen op te bouwen en tegelijkertijd gamers en GameFi-fans in staat te stellen om de toekomstige richting van het platform te bepalen.

De P2E-functie is de belangrijkste attractie om liefhebbers van gaming naar de hub te trekken. In tegenstelling tot veel andere metaverse gaming platforms die afhankelijk zijn van een enkele titel om gamers aan te trekken, heeft de uitgebreide gamebibliotheek van Metacade iets voor iedere gamer. Van de casual gamer die zijn vrienden wil verslaan in een traditioneel Streetfighter-esq “beat-‘em-up”-duel tot de serieuze toernooispeler die snel geld verdienen wil, iedereen die meedoet kan crypto-beloningen verdienen.

Hoe werkt Metacade?

MCADE is de valuta die brandstof levert voor het platform van Metacade. Het ondersteunt elk facet van het project, zorgt voor de financiering die in de portemonnee van spelers stroomt en levert de aanzet om Metacade aan het hoofd van de metaverse gaming-revolutie te plaatsen.

Inkomsten worden gegenereerd via verschillende kanalen, sommige van de community en andere van externe bronnen. Metacade-leden kunnen MCADE-tokens investeren door middel van staking om deel te nemen aan online toernooien en prijstrekkingen om te delen in lucratieve prijzenpotten als onderdeel van de compete-to-earn functie, en door pay-to-play-titels te spelen, net zoals in een echte gaming arcade.

Externe financiering is afkomstig van advertenties op de hub, de verkoop van ruimte aan andere game-ontwikkelaars om games uit te brengen op Metacade via het launchpad-programma, en vanaf Q1 2024 door Web3-bedrijven toe te staan de meest opwindende carrières op het jobboard te plaatsen als onderdeel van het innovatieve work-to-earn programma.

Ondertussen heeft de community toegang tot extra inkomstenstromen naast het primaire P2E-mechanisme. Een daarvan is door succes in compete-to-earn toernooien, terwijl een andere het create-to-earn platform is, waar gebruikers worden beloond in crypto voor sociale interacties met de hub. Hoe meer inhoud ze maken, hoe meer ze verdienen door middel van bijdragen zoals game beoordelingen, het delen van kennis en deelname aan live chats. De opties voor online geld verdienen zijn eindeloos.

Metacade: GameFi-innovatie stimuleren

Een van de meest nieuwe ideeën die de belangstelling voor Metacade aanwakkert, is hun baanbrekende Metagrants programma, dat het platform naar nieuwe hoogten lijkt te laten evolueren en tegelijkertijd ondersteuning biedt aan de bredere Web3-sector door de promotie van en investeringen in nieuwe ideeën.

Ontwikkelaars worden aangemoedigd om ideeën voor exclusieve nieuwe games in te dienen in een pool, waarna MCADE-tokenhouders kunnen stemmen. De meest populaire inzendingen krijgen financiering uit de treasury-portemonnee van het platform om de ideeën van ontwikkelaars te realiseren. De regeling wordt gelanceerd in Q3 2023, met de eerste titel die wordt gelanceerd in Q1 2024.

De Metagrants de Metacade-community meer autonomie bij het bepalen van de richting van de hub en opent toegang tot enkele van de beste en meest opwindende nieuwe titels binnen Web3, met volledig door de community goedgekeurde games die de arcade van het platform vullen.

Kan MCADE $1 bereiken in 2023?

De hype die Metacade tijdens zijn presale evenement heeft gegenereerd, heeft geleid tot een fenomenale opbrengst van $6.1m miljoen in slechts 11 weken. Dat cijfer blijft stijgen naarmate investeerders massaal naar MCADE trekken, waardoor het in potentie een van de beste crypto-investeringen voor online geld verdienen van het jaar wordt.

De prijs van MCADE is momenteel $0.014 en zal in waarde stijgen tot het aan het einde van de presale een bedrag van $0,02 heeft bereikt. Voorspellingen zijn dat zodra MCADE de exchanges bereikt, de interesse enorm zou kunnen stijgen. Nu investeerders in de presale hun belang behouden om te zien welke mogelijkheden voor online geld verdienen er zijn en nieuwe investeerders zich haasten om het resterende aanbod te bemachtigen, zijn voorspellingen dat MCADE in 2023 door de $1-barrière zal stijgen niet onrealistisch.

Koop nu MCADE: de beste GameFi-investering van 2023

Met $0.014 lijkt MCADE ondergewaardeerd, zelfs gezien de huidige bearish marktomstandigheden. De enorm populaire en goed doordachte roadmap, gecombineerd met het enorme potentieel op de lange termijn van Metacade, betekent dat het een uitstekende investeringsmogelijkheid zou kunnen zijn in 2023.

Hoewel investeren in MCADE de verloren miljarden cryptomiljardairs niet snel zal vervangen, vertegenwoordigt het wel een geweldige crypto-investering voor elke crypto-investeerder die op zoek is naar een optie voor snel geld verdienen.