Het percentage phishing-aanvallen waarvoor cryptovaluta verantwoordelijk is, is meer dan verdrievoudigd tot 6,6% in 2022

Percentage phishing-aanvallen waarvoor cryptovaluta verantwoordelijk is, is lager dan in andere sectoren in vergelijking met de totale marktkapitalisatie

De betalingssector leed 6,1% meer phishing-zwendel in vergelijking met 2021

Regelgevers zullen dergelijke onderzoeken bekijken omdat ze tot doel hebben wetgeving op te stellen voor de nog jonge industrie, maar SaaS-, sociale media- en betalingssectoren hebben allemaal een proportioneel hoger phishing-record.

Iedereen kent wel iemand die is gevallen voor een phishing-zwendel. Deze oplichting lijkt steeds vaker voor te komen, maar ik was benieuwd wat de verdeling tussen sectoren is en welke sectoren er steeds meer onder te lijden hebben. Bovendien, terwijl cryptocurrency vaak wordt gezien als een speeltuin voor criminelen en fraude, ondersteunen de cijfers dit vooroordeel?

Phishing-aanvallen in 2021

In 2021 was cryptocurrency verantwoordelijk voor slechts 2% van de phishing-aanvallen, zoals de onderstaande grafiek laat zien. De dominante sectoren waren financiële dienstverlening, sociale media en SaaS/webmail, die samen goed waren voor meer dan 68% van de aanvallen.

Q1 van 2021 is echter lang geleden in de wereld van cryptocurrency. De marktkapitalisatie van de industrie begon dat kwartaal net voor $ 800 miljard (het sloot het af met bijna $ 2 biljoen na explosieve groei).

Dus, hoe verhouden deze cijfers zich tot een jaar later – Q1 van 2022? De marktkapitalisatie van crypto was $ 2,2 biljoen die het kwartaal inging (en toen $ 2,1 biljoen het kwartaal verliet, was het eigenlijk relatief stabiel – het bloedbad begon in Q2). Dus met de cryptomarkt veel groter en meer ingeburgerd, aangezien de marktkapitalisatie in 2022 2,8x groter was dan in het begin van 2021, helpt het om context te bieden aan het feit dat phishing-aanvallen als percentage meer dan 3x stegen van 2% naar 6,6 % over het laatste jaar.

De volledige grafiek met alle industrieën staat hieronder, met de bijgewerkte positie van hoe cryptocurrency zich verhoudt tot andere industrieën.

Beweging in vergelijking met andere industrieën

Een andere bevinding van de cijfers is het feit dat phishing-aanvallen gericht op de betalingssector met 6,1% zijn gestegen, ondanks het feit dat de sector niet veel beweegt in termen van totale omvang.

Dit schetst een verdere context voor de groei van het crypto-cijfer, aangezien de sector niet verschilt van betalingen, wat suggereert dat dit misschien meer een doelwit wordt voor phishing-aanvallen. Desalniettemin is het beduidend schokkender om te zien hoe betalingsaanvallen zo sterk toenemen dan de beweging in cryptocurrency, wat een zeer reële reden heeft om te wijzen op de groei in omvang van de industrie en het feit dat de regelgeving haar achterstand nog moet inhalen.

Grootte van branchecontext

Nu de omvang van cryptocurrency nu meer dan verschillende industrieën in het onderzoek binnenkomt, moet dit worden overwogen – de grootte van de markt heeft duidelijk invloed op hoe vaak phishing-aanvallen zijn.

De SaaS/webmail-industrie heeft inderdaad een aanzienlijk groter probleem, met 20% van de aanvallen, maar een geschatte industriewaarde van minder dan $ 200 miljard die ver onder die van crypto komt. De prevalentie van aanvallen op sociale media overschaduwt ook crypto met een waarde van $ 200 miljard en toch 12,5% van de aanvallen (en dit cijfer was het jaar ervoor meer dan 20%). Ook de betalingsindustrie, zo blijkt uit de grafiek, steekt ongunstig af bij crypto.

Conclusie

Om te beoordelen wat dit allemaal betekent, komt ten eerste de verandering van 2% naar 6,6% over het afgelopen jaar min of meer overeen met de groei van de industrie en is te verwachten. Bovendien lijkt crypto in vergelijking met andere industrieën geen uitbijter te zijn, waarbij het aantal aanvallen in vergelijking met de grootte van de industrie ver achterblijft bij andere, zoals SaaS, sociale media en betalingen.

De gegevens suggereren dus dat crypto enigszins onterecht wordt geteerd met zijn reputatie in het wilde westen, ondanks het feit dat het een probleem blijft.

We kunnen er niet omheen dat de ruimte zeker een duistere kant heeft, al is het maar een klein deel van alle innovatie en vooruitgang die elders wordt geboekt. En het is deze duistere kant die hopelijk zal worden beteugeld, en waar regelgevers hun ogen op zullen richten – echter, door naar de cijfers te kijken en te vergelijken met andere industrieën, is crypto niet de enige, en het goede weegt veel zwaarder dan de slechte.

