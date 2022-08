Crypto-rente daalt dit jaar wereldwijd met 16% nu bearmarkt toeslaat

Belangrijkste punten

De rente voor cryptocurrency, volgens gegevens van Google, is dit jaar 16,6% lager in vergelijking met het gemiddelde van 2021 wereldwijd

De prijsdaling van Bitcoin dit jaar is 52,7%, nu ontslagen en liquidaties ook de industrie hebben getroffen

Grootste daling in rente is Nederland, met een daling van 37%, gevolgd door Ierland en Nieuw-Zeeland

De Centraal-Afrikaanse Republiek verzet zich tegen de trend, met een rentestijging van 592% nadat hun eigen regering aankondigde dat Bitcoin in april wettig betaalmiddel zou zijn

Andere Afrikaanse landen – Marokko en Kenia – volgen, met indrukwekkende sprongen van respectievelijk 61% en 55% in interesse in vergelijking met vorig jaar

De belangstelling voor cryptovaluta in ontwikkelingslanden is steviger gebleven dan in de ontwikkelde wereld, met veel landen die dit jaar toenemen ondanks de neergang

De cryptomarkt is in 2022 sterk naar beneden bijgesteld. De prijs van Bitcoin – die wel wat volatiliteit gewend is – ligt momenteel 52% onder het niveau van $47.700 waarop het op nieuwjaarsdag handelde.

Maar het zijn niet alleen de prijzen die wankelden. We hebben liquidaties van grote spelers gezien terwijl de besmetting de kop opstak – met name de ineenstorting van de voormalige top 10-munt Luna en de dodelijke spiraal van de bijbehorende stablecoin UST in mei, maar ook faillissementsaanvragen voor cryptogeldschieters Celsius en Voyager Digital, om er maar een paar te noemen .

Helaas zijn er ook ontslagen gevallen in de sector. Niemand meer bekend dan Coinbase, die 18% van zijn personeel ontsloeg (1.110 werknemers), slechts een paar maanden nadat het miljoenen had uitgegeven aan een SuperBowl-advertentie.

Dus we waren benieuwd – is de belangstelling dit jaar over de hele wereld gedaald als reactie op het einde van de bullmarkthysterie? Zo ja, van welke landen is de belangstelling voor crypto het meest gedaald?

Rente cryptovaluta daalt fors in 2022

De daling van de rente over de hele wereld is 16,6%, een forse daling. Het slechtste land is Nederland, met een verbluffende daling van 37%, gevolgd door Europese tegenhangers Ierland met een daling van 30% en Nieuw-Zeeland met een daling van 28%.

Opvallend is dat de VS de volgende zijn met een daling van meer dan 26% in vergelijking met het zoekvolume in 2021. Nu de VS nog steeds zo’n groot deel van de marktvolumes aansturen, symboliseert dit heel goed hoe anders de markt vandaag is in vergelijking met vorig jaar, wat de ontslagen en de prijsdaling die we hebben gezien in een context plaatst.

Interessant is dat de meest veerkrachtige landen in termen van crypto-interesse voornamelijk ontwikkelingslanden zijn – Marokko, Kenia, Sri Lanka, Nigeria en Colombia die allemaal behoren tot de landen waar de interesse daadwerkelijk is gestegen. Voor Marokko en Kenia zagen de twee Afrikaanse landen sprongen van respectievelijk 61% en 55%.

[inv-bloeien id="10757471"]

De afgelopen maand is de rente nog verder gedaald

De bearmarkt is echt op gang gekomen sinds mei, toen Terra ten onder ging, en dienovereenkomstig waren de afgelopen maanden meedogenloos. Als we alleen al naar de fall-offs in juli kijken in tegenstelling tot de hele 2022, is de fall-off nog erger. Het wereldgemiddelde laat zien dat er deze maand 63% minder zoekopdrachten naar cryptocurrency zijn in vergelijking met het gemiddelde van 2022.

Nieuw-Zeeland, Spanje, Venezuela en – enigszins verrassend – de VS en Canada behoren allemaal tot de landen met de grootste daling van de belangstelling. Zoekopdrachten in de VS zijn met 59% gedaald, met Canada net achter op 58%.

[inv-bloeien id="10757406"]

El Salvador

De president van El Salvador, Nayib Bukele, tweet vaak dat zijn regering “de dip koopt” wanneer Bitcoin keldert. Het lijkt erop dat de burgers van zijn land, waar Bitcoin sinds vorig jaar wettig betaalmiddel is, niet dezelfde mening hebben.

Volgens gegevens van Google is de interesse in Bitcoin in juli in El Salvador verder gedaald dan in enig ander land, vergeleken met cijfers uit 2021. Een daling van enige vorm is te verwachten, gezien de stijging van het aantal zoekopdrachten die onvermijdelijk was toen Bukele het als wettig betaalmiddel in 2021 aankondigde, maar een daling van 63% is zorgwekkend en benadrukt zowel het schadelijke effect van de bearmarkt als de uitdagingen van het aan boord gaan van de bevolking naar Bitcoin in El Salvador.

Over het geheel genomen is de rente in 2022 als geheel met 17,9% gedaald in vergelijking met 2021, wat niet zo sterk is als de daling van 64% in juli – maar nog steeds een grote daling.

Centraal Afrikaanse Republiek

Er was één natie die de bovenstaande grafieken had verlaten voor schaaldoeleinden. En dat komt omdat de Centraal-Afrikaanse Republiek die cijfers uit het water blaast. De belangstelling voor cryptovaluta in juli-22 is in juli-22 met 715% gestegen (592% voor 2022 als geheel) vergeleken met cijfers in 2021.

[inv-bloeien id="10757625"]

Dit komt natuurlijk omdat ze in april het tweede land werden dat Bitcoin als wettig betaalmiddel verklaarde. Niet alleen dat, maar ze gingen zelfs nog verder – ze kondigden de symbolisering van de rijke hulpbronnen van het land (diamanten, uranium, olie) aan met een nieuw gelanceerde cryptocurrency “Sango Coin”.

Maar in de armste landen ter wereld, en met slechts 10% met internettoegang, is het afwachten of dit een verstandig initiatief is.