Cryptoprijzen stijgen bij grootste rally in 9 maanden, maar waarom?

Belangrijkste punten

Bitcoin is terug, Ethereum heeft de $1.500 gepasseerd en altcoins stijgen in wat de grootste crypto-rally in 9 maanden is

Optimisme dat de Federal Reserve sneller dan verwacht zal afstappen van het hoge rentebeleid, na koelere inflatiecijfers

De volgende grote dag voor cryptomarkten is 1 februari, wanneer de Fed een besluit neemt over het nieuwste rentebeleid

Solana is sinds het begin van het jaar met 130% gestegen en leidt de altcoins

Zelfs memes stijgen, met Dogecoin en Shiba Inu die opnieuw bewegingen maken

Sommige analisten vrezen dat de markt voorbarig is met het inprijzen van een eerder dan verwachte Fed-spil

Crypto-markten delen een flinke dosis nostalgie uit om het jaar te beginnen, op weg naar de sterkste rally in 9 maanden.

Bitcoin handelt bijna op $21.000, Ethereum staat op $1.500 en altcoins stijgen ook agressief.

Ik heb vorige week op deze dag een momentopname gemaakt van de markt, toen de markten waren opgeveerd bij het begin van het nieuwe jaar. Een week later is de richting hetzelfde – maar de rally heeft een tandje bijgezet. De onderstaande grafiek toont de rendementen van cryptoprijzen om het jaar te beginnen, een zee van opwaartse bewegingen:

Waardoor stijgen de prijzen?

Het afgelopen jaar heeft inflatie wellicht de plaats ingenomen van pandemie als het smerigste woord in onze vocabulaires. Maar dat heeft een goede reden, nu de wereld in de greep is van een inflatiecrisis zoals we die sinds de jaren zeventig niet meer hebben gezien.

Maar de afgelopen weken is er een klein beetje optimisme dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt, in de markt gesijpeld. Dit heeft ertoe geleid dat beleggers erop wedden dat de Federal Reserve sneller dan eerder verwacht zal loskomen van rentestijgingen. En de markten doen iets waarvan de meeste mensen vergeten dat ze het konden – ze zijn gestegen .

De markt in het algemeen is gestegen. De S&P 500 is bijna 5% gestegen. Crypto-prijzen kunnen binnen enkele minuten een kaars van 5% opwerpen, maar de aandelenmarkt is duidelijk minder volatiel, en 5% komt neer op een sterke beweging – er waren slechts vier gelegenheden in wat een zeer volatiel 2022 was toen de markt steeg met zoveel in een week.

Rentetarieven zijn de sleutel voor de cryptomarkten. Altcoins worden verhandeld als weddenschappen met hefboomwerking op Bitcoin, en Bitcoin handelt het afgelopen jaar als een weddenschap met hefboomwerking op de S&P 500. Sinds de renteverhogingen in april 2022 zijn begonnen, is de prijs van Bitcoin in een vrije val.

Hoewel er vanuit de cryptomarkt zelf schommelingen zijn geweest (denk aan de LUNA-doodsspiraal, de Celsius-crash en het duizelingwekkende FTX gebeuren), is de belangrijkste variabele ongetwijfeld een strak monetair beleid dat de waarde van alle risicovolle activa onderdrukt. Bitcoin mag pas stijgen als de Fed draait, en de afgelopen week hebben investeerders een standpunt ingenomen dat die draai eerder dan voorheen verwacht.

Zal het doorgaan?

De volgende belangrijke datum is 1 februari, wanneer de Federal Reserve bijeenkomt om het meest recente rentebeleid te bepalen. Deze FOMC-bijeenkomsten waren, naast het maandelijkse CPI-rapport, de belangrijkste drijfveren in de markten van het afgelopen jaar.

Ik schreef vijf dagen geleden over hoe we de volatiliteit zouden krijgen om de week af te sluiten toen we het CPI-rapport tegenkwamen. Dat rapport kwam binnen zoals verwacht, maar weerspiegelde nog een maand van dalende inflatie, die, zoals eerder beschreven, de markten omhoog stuwde.

Desalniettemin is de stijging van de prijzen enigszins verrassend als je kijkt naar de woorden die tot nu toe uit de mond van Fed-voorzitter Jerome Powell zijn gekomen. Hij is er vast van overtuigd dat er geen spil komt en hij heeft zelfs uithaal gegeven naar de vermeende voorbarige veronderstelling van de markt dat het monetaire beleid weer zal worden versoepeld.

Er waren het afgelopen jaar inderdaad tal van valse starts in de markt, waarbij beleggers herhaaldelijk gokten dat de Fed blufte over de omvang en snelheid waarmee renteverhogingen zouden worden doorgevoerd. Dit is een deel van de reden dat de daaropvolgende neerwaartse beweging zo hevig was.

In werkelijkheid schetst het onderstaande diagram het beeld beter dan duizend woorden:

Altcoins maken grotere bewegingen

Zoals we in de geschiedenis van crypto herhaaldelijk hebben gezien, drukken de altcoins met een hogere bèta aanzienlijk hogere winsten dan Bitcoin. Dit komt natuurlijk van een lagere basis – het nadeel van een hogere bèta is dat in moeilijke tijden de pijn veel ernstiger is, en altcoins hebben dat zeker ervaren tijdens deze cryptowinter.

De winsten werden geleid door Solana, de Layer 1 die zelfs naar crypto-normen een tumultueus jaar heeft gehad. Ik schreef er twee weken geleden een uitgebreid artikel over, maar de munt was gekelderd van op een gegeven moment met de derde plek achter Ethereum en Bitcoin tot nauwelijks vast te houden in de top 20.

Een combinatie van herhaalde storingen, topprojecten die vertrokken naar rivaliserende blockchains en een nauwe band met de in ongenade gevallen Sam Bankman-Fried droegen er allemaal toe bij dat Solana 97% scheerde van zijn hoogste punt ooit van $260, en handelde tegen het einde van 2022 op $7,70.

Maar in typische crypto-standaarden heeft een omslag van het sentiment onder leiding van de ronduit onverklaarbare meme-munt BONK geholpen om de munt een boost te geven, die nu wordt verhandeld tegen $23,40, meer dan verdubbeld in de afgelopen twee weken.

Meme-munten genieten over de hele linie van de winst. Dit zou normaal gesproken het deel zijn waar ik zou proberen een analyse in te voeren over waarom, maar we weten inmiddels dat er geen echt patroon is in de meme-muntgekte, dus in plaats daarvan zal ik gewoon de opbrengsten opsommen. Shiba Inu is 29% gestegen, terwijl de papa van allemaal, Dogecoin, 20% heeft toegevoegd en nu handelt tegen een marktkapitalisatie van $11,2 miljard.

Wat gebeurt er nu?

Voorlopig genieten investeerders van de winst, omdat ze simpelweg hebben geprobeerd te overleven in 2022. Maar als we naar de markt kijken, zien we dat de prijzen weliswaar enorm zijn gestegen, maar dat de volatiliteit laag blijft en de volumes nog steeds ver verwijderd zijn van wat ze tijdens de pandemie waren.

De markt is ongewoon sereen sinds de FTX-implosie en dit is de eerste echte stap van enige betekenis. Hoewel optimisme duidelijk is, blijven beleggers enigszins voorzichtig en zijn de prijzen nog steeds extreem laag sinds vorig jaar rond deze tijd.

Een daling van 75% gevolgd door een rally van 20% komt nog steeds neer op een daling van 70%. Dus hoewel de groene kaarsen vanmorgen mooi zijn voor handelaren – en al lang hadden moeten wachten – is de omvang van de schade aan crypto hier nog steeds ernstig. Institutionele acceptatie is waarschijnlijk zwaar aangetast door de talloze schandalen, er is nog steeds het potentieel voor meer dominostenen om te vallen in het FTX-besmettingsweb, en macro/inflatie blijft hoogst onzeker.

De afgelopen twee weken zijn hoognodig positief nieuws, niet alleen voor crypto, maar voor de economie als geheel. Beleggers vieren dat met stijgende grafieken, maar het zijn nog steeds onzekere tijden met veel wendingen in het verschiet.