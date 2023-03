De 13 beste gaming coins om in te investeren – 2023

Crypto gaming munten zijn enkele van de meest gewilde investeringsmogelijkheden in Web3, en met reden. De GameFi-sector is een snelgroeiende industrie die het potentieel heeft om traditionele gaming voor altijd te revolutioneren.

Voor iedereen die op zoek is naar de beste gaming tokens om nu te kopen, zijn dit 13 van de meest veelbelovende investeringen die nu beschikbaar zijn:

Metacade (MCADE)

DApp Rader (DAPR)

Axie Infinity (AXS)

Enjin Coin (ENJ)

STEPN (GMT)

Star Atlas (ATLAS)

The Sandbox (SAND)

ApeCoin (APE)

Upland (UPX)

Gala Games (GALA)

Decentraland (MANA)

AltSignals (ASI)

Illuvium (ILV)

1. Metacade (MCADE) – Een van de beste gaming crypto coins

Wat is MCADE?

Metacade is de grootste on-chain arcade. Het platform biedt de grootste verzameling speel-om-te-verdienen arcade-spellen van alle vergelijkbare projecten, wat uniek is in de wereld van Web3. Terwijl de meeste spelplatforms een enkele spelervaring bieden, biedt Metacade er vele op één locatie.

Games van Metacade kunnen zowel casual als competitief worden gespeeld, en elke titel biedt automatische financiële beloningen via het play-to-earn mechanisme. Gebruikers kunnen MCADE tokens verdienen door zich door eindeloze levels te worstelen of door het rechtstreeks op te nemen tegen andere gamers in exclusieve toernooien.

Metacade wil ook een centraal punt worden voor de Web3-gemeenschap. Het zal alle laatste informatie bevatten over de beste gaming crypto projecten, inclusief de laatste trends en alpha. De community hub beloont content creators voor hun bijdragen, wat een innovatief incentive systeem is dat veel gebruikers de komende jaren van dienst kan zijn.

Metacade wil ook de uitbreiding van blockchaintechnologie direct ondersteunen via het Metagrants-programma. De gemeenschap kan stemmen om te beslissen welke nieuwe arcadegames het beste zijn, voordat Metacade directe financiering verstrekt om het idee te helpen verwezenlijken. Leden van de gemeenschap kunnen ook nieuwe games testen voordat ze officieel worden uitgebracht en daarbij een crypto-inkomen verdienen.

Waarom zou je investeren in MCADE?

Metacade is een uitgebreid GameFi platform en een van de meest opwindende gaming crypto projecten van dit moment. Het MCADE-token is onlangs gelanceerd tijdens een zeer succesvol presale evenement dat nog steeds loopt.

De presale geeft beleggers een unieke kans om betrokken te raken bij een high-potential blockchain project tijdens de vroegste stadia van ontwikkeling, waardoor veel experts indrukwekkende rendementen voorspellen op elke presale investering.

MCADE is momenteel slechts $0,02 waard. Het heeft al $14,2 miljoen aan investeringen aangetrokken in slechts 18 weken sinds het begin van de presale, die zich nu in de laatste fase bevindt voor de beursnotering.

2. DApp Rader (RADAR)

Wat is RADAR?

Dapp Radar is een platform dat gedecentraliseerde applicaties adverteert. Het laat iedereen toe om meer toegang tot de beste gaming crypto projecten die er zijn. Het werkt op een vergelijkbare manier als traditionele app stores zoals Google Play Store of de Apple Store, aangezien Dapp Radar duizenden blockchain-gebaseerde applicaties bevat die gebruikers kunnen downloaden en gebruiken.

Dapp Radar lost een belangrijk probleem op voor de blockchainindustrie, die vaak afhankelijk is van mond-tot-mondreclame om bekendheid te geven aan nieuwe dApps en gaming cryptoprojecten. Door veel van de beste dApps op één locatie te verzamelen, heeft Dapp Radar zich de komende jaren in een sterke positie geplaatst.

RADAR is het nieuwe native token voor het platform dat is ontworpen om Dapp Radar te helpen schalen. Het platform wil project listings verbeteren, en het aantal dApps dat beschikbaar is om te downloaden uitbreiden. RADAR dient als governance token waarbij houders kunnen stemmen en bijdragen aan de toekomstige successen van het platform.

Daarnaast kan RADAR worden gebruikt om passieve staking beloningen te verdienen op het Dapp Radar platform. Dit biedt alle tokenhouders de kans om een inkomen te genereren terwijl ze investeren in de blockchain app store voor de lange termijn.

Waarom zou je investeren in RADAR?

RADAR is een nieuw blockchain project dat wordt gelanceerd door een zeer succesvol bestaand platform. Aangezien het een project vertegenwoordigt dat rechtstreeks meer dan 9000 dApps en maandelijks meer dan 1 miljoen gebruikers aantrekt, zou het aanzienlijk kunnen stijgen ten opzichte van het huidige prijsniveau.

RADAR is slechts $0.017 per token waard. Het heeft onlangs een grote beweging naar boven gemaakt, wat een sterk signaal is dat de token in de toekomst grote winsten zou kunnen boeken. Het huidige handelsvolume bedraagt meer dan $10 miljoen, wat veel hoger is dan veel nieuwe tokens in een vergelijkbare fase van hun ontwikkeling.

Door duizenden dApps en alle beste gaming crypto’s op één locatie te ondersteunen, ziet de toekomst van Dapp Radar er zeker rooskleurig uit. Op het huidige prijsniveau zou het een uitstekende investeringskans kunnen zijn.

3. Axie Infinity (AXS)

Wat is AXS?

Axie Infinity (AXS) is een gedecentraliseerd gaming platform gebouwd op Ethereum waarmee spelers digitale wezens genaamd Axies kunnen verzamelen, grootbrengen en bevechten. De Axie Infinity metaverse plaatst spelers in een levendige wereld die gevuld is met plaatsen om te verkennen en missies om te voltooien.

Spelers kunnen AXS, de eigen gaming coin, verdienen door Axie Infinity te spelen. AXS-munten worden gebruikt om spelers te belonen voor het boeken van vooruitgang in het spel en het verslaan van andere spelers in gevechten. Gebruikers kunnen ook Axies verhandelen als digitale activa met andere gebruikers op de geïntegreerde marktplaats van het platform, wat een andere methode biedt om cryptocurrency te verdienen in het spel.

Als blockchain gaming project biedt Axie Infinity gebruikers enorme autonomie. Spelers verzamelen Axies en zijn volledig eigenaar van hun in-game items, en kunnen mysterieuze landen verkennen en vooruitgang boeken in de verhaallijn.

De missie van Axie Infinity is om gebruikers eerlijke toegang te bieden tot originele creatieve werken en tegelijkertijd financiële vrijheid mogelijk te maken door het creëren van liquide markten voor deze activa. Met Axie Infinity kan iedereen deel uitmaken van een meeslepende blockchainwereld.

Waarom zou je investeren in AXS?

Axie Infinity is de afgelopen jaren een van de best presterende crypto gaming platforms geweest. Ondanks recente problemen, waaronder een grote hack van de Ronin Bridge, blijft Axie Infinity een van de beste gaming coins om in te investeren.

Axie Infinity maakt gebruik van een unieke Ethereum sidechain om de gebruikerservaring tijdens het spelen van het spel te maximaliseren. De Ronin Bridge is onlangs veiliger gemaakt, en heeft het potentieel om de komende maanden en jaren steeds meer gebruikers te ondersteunen.

Na het bereiken van een belangrijke mijlpaal in 2021, waar bijna 2 miljoen individuele gebruikers Axie Infinity dagelijks speelden, bereikte het AXS token een waardering van $160. De huidige prijs – $10 – zou een geweldig instappunt kunnen zijn voor investeringen op lange termijn, waardoor AXS een van de top gaming crypto opties is die nu beschikbaar zijn.

4. Enjin Coin (ENJ)

Wat is ENJ?

Enjin, vertegenwoordigd door ENJ, is een cryptocurrency platform ontworpen om virtuele activa te creëren, beheren en te gelde te maken. Het biedt ontwikkelaars van cryptogames, apps en websites een uitgebreide suite van blockchain-gebaseerde producten en diensten waarmee ze Enjin Coin en in-game assets kunnen integreren in het platform.

De technologie van Enjin maakt gebruik van de Enjin Coin token om het algemene niveau van innovatie in de crypto gaming beweging te helpen stimuleren. ENJ kan worden vergrendeld in op maat gemaakte digitale activa met behulp van Enjin’s toolkit, die dient om onmiddellijke liquiditeit te bieden voor in-game activa. Dit helpt iedereen bij het lanceren van nieuwe games op de blockchain, aangezien Enjin het eenvoudig maakt om op blockchain gebaseerde assets vrij te geven.

Enjin biedt ook tools zoals EnjinX, een verkenner voor games op Ethereum blockchain, Enjin Beam, een QR adres-scanning service, en Enjin Wallet – een multi-coin wallet die maximale veiligheid biedt.

Door de geavanceerde technologie van Enjin te gebruiken, kunnen spelontwikkelaars krachtige functies ontgrendelen waarmee ze virtuele items op meerdere spelplatforms kunnen uitbrengen. Deze dienst maakt Enjin een top gaming token die een nieuw tijdperk kan inluiden voor de traditionele gaming industrie.

Waarom zou je investeren in ENJ?

ENJ heeft een immense utility binnen het Enjin-ecosysteem, dus het zou na verloop van tijd een van de top gaming munten kunnen worden. Het project wordt gedreven door een ervaren team van spelontwikkelaars die de uitbreiding van blockchain-gebaseerde gaming platforms willen stimuleren, en het ENJ-token maakt integraal deel uit van de missie van het project.

Voor spelontwikkelaars die willen migreren naar de blockchain, kan Enjin’s pakket tools een belangrijke rol spelen. Door liquiditeit vast te leggen in nieuwe activa die op het platform worden geslagen, kunnen gamers blockchain-games spelen met lage transactiekosten en vrijwel onmiddellijke bevestigingen.

Tegen de huidige prijs van $0.50 toont ENJ een grote belofte. Beleggers die zich willen inkopen in top crypto gaming projecten zouden er goed aan doen om ENJ te kopen, want het platform lijkt voorbestemd om te groeien dankzij zijn unieke technologische oplossingen en brede waardepropositie.

5. STEPN (GMT)

Wat is GMT?

STEPN (GMT) is een revolutionair op de blockchain gebaseerd systeem dat een unieke draai geeft aan play-to-earn crypto gaming. STEPN maakt gebruik van move-to-earn technologie om een innovatief nieuw SocialFi platform te creëren. GMT staat ook bekend als de Global Movement Token – het is het ruilmiddel op het platform dat gebruikers automatische beloningen biedt terwijl ze lopen.

Omdat gebruikers beloningen kunnen verdienen door simpelweg te bewegen in de echte wereld, is STEPN een populaire naam geworden in de Web3 industrie. GMT stimuleert gebruikers om naar buiten te gaan, hun omgeving te verkennen en elke dag te bewegen.

Het unieke aanbod van STEPN wordt alleen mogelijk gemaakt door een geavanceerd blockchain-protocol. Dit maakt volledige transparantie mogelijk met de manier waarop STEPN werkt, zodat gebruikers er zeker van kunnen zijn dat ze inderdaad financiële beloningen verdienen terwijl ze bewegen tijdens hun dagelijkse leven. De unieke oplossing die het team van STEPN heeft gecreëerd, biedt eindeloze verdienmogelijkheden. Het ontstaan van STEPN is zeker een spannende ontwikkeling geweest binnen blockchain.

Waarom zou je investeren in GMT?

GMT is een relatief nieuw token. Na zijn lancering in 2022 werd GMT snel bekend in heel Web3 vanwege de innovatieve blockchain oplossing. Walk2Earn-toepassingen zijn ook niet gloednieuw, maar de oplossing van GMT kan mogelijk een groter aantal gebruikers over de hele wereld bedienen dankzij het grenzeloze karakter van blockchain.

GMT is momenteel geprijsd op $0.40, na een daling sinds de vorige all-time high van $4. Experts voorspellen aanzienlijke winsten voor een token dat het beste crypto gaming-aanbod op een unieke manier opnieuw vorm geeft, met het potentieel voor 10x rendement aan de horizon tijdens de volgende bullmarkt.

6. Star Atlas (ATLAS)

Wat is ATLAS?

Star Atlas (ATLAS) is een 3D crypto gaming platform ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in de gaming ervaring met behulp van blockchain technologie. Het spel speelt zich af in een meeslepende virtual reality-wereld die spelers meeneemt naar de ruimte, waardoor spelers het universum kunnen verkennen in hun ruimteschepen.

Alle items in Star Atlas zijn geslagen als NFT’s, waardoor spelers hun ervaring volledig kunnen bezitten en aanpassen. Spelers kunnen deelnemen aan intergalactische gevechten en op zoek gaan naar schatten in de ruimte. Star Atlas beloont spelers ook met cryptocurrency voor de vooruitgang die ze in het spel boeken.

Dankzij het dual-token-systeem van Star Atlas kunnen spelers geavanceerde spelaccessoires en wapens kopen en stemmen op bestuursvoorstellen in de Star Atlas DAO. In-game items kunnen direct worden verhandeld met andere spelers, waardoor gebruikers hun ideale aangepaste uitrusting kunnen samenstellen.

Waarom ATLAS kopen?

Met Star Atlas staan gamers in de voorhoede van spannende nieuwe manieren om te spelen en te interageren in de digitale wereld. Het ATLAS-token is het bestuurstoken voor Star Atlas DAO, dat alle houders stemrecht geeft en de kans om de vooruitgang van het platform te sturen.

Als een van de top gaming cryptoplatforms is Star Atlas uitgebracht met complexe gameplay en fotorealistische graphics. Dit helpt de immersie te stimuleren voor spelers, die de wereld eindeloos kunnen verkennen terwijl ze een inkomen genereren dat aangeboren financiële waarde heeft.

Het ATLAS-token heeft geleden tijdens de cryptowinter van 2022, maar investeerders verwachten dat het zich zal herstellen. Dit komt door de aangeboren waarde die wordt voorgesteld door het project, dat op termijn een massaal aantal gebruikers zou kunnen ondersteunen. Star Atlas zou een van de top gaming cryptomunten op de Solana blockchain kunnen worden en flink kunnen stijgen vanaf zijn huidige prijs van $0.003.

7. The Sandbox (SAND)

Wat is SAND?

The Sandbox is een crypto gaming platform en metaverse. Gebruikers kunnen hun spelervaringen in The Sandbox bouwen, bezitten en er inkomsten mee verdienen via op maat gemaakte, voxel gebaseerde virtuele werelden. Het project biedt een uitgebreide toolkit om eenvoudig werelden te bouwen, die ook kunnen worden gebruikt om in-game aanpasbare items en zelfs volledige games te creëren.

Het eigen token van The Sandbox, SAND, dient als veilig ruilmiddel tussen gebruikers en belanghebbenden op The Sandbox. Alle creaties kunnen worden gekocht en verkocht op de geïntegreerde marktplaats van The Sandbox, en het SAND-token maakt daar integraal deel van uit.

SAND voedt de gedecentraliseerde autonome activa-economie (DAE). Het zal ook de Metaverse Wallet van The Sandbox in staat stellen naadloze transacties te verrichten tussen spelers, ongeacht in welke spelwereld zij spelen.

Door gebruikers de mogelijkheid te bieden activa te creëren, te bezitten en te gelde te maken in verschillende virtuele werelden en games, maakt The Sandbox van het doorkruisen van de gedecentraliseerde autonome activa-economie een echt lonende ervaring voor alle betrokkenen.

Waarom zou je investeren in SAND?

SAND is dankzij zijn unieke aanbod een van de meest waardevolle crypto-spelplatforms in Web3 geworden. Het is beschreven als de natuurlijke opvolger van Minecraft, aangezien door gebruikers gegenereerde inhoud ( UGC ) de kern van de gameplay. Met miljoenen verkochte exemplaren van Minecraft over meerdere decennia zou The Sandbox een grote toekomst tegemoet kunnen gaan.

Een belangrijk verschil tussen The Sandbox en Minecraft is dat gebruikers hun creaties in het spel kunnen bezitten en verhandelen. Hierdoor kunnen spelers winst maken en een inkomen verdienen terwijl ze plezier hebben en het spel spelen. Dit is een revolutionaire uitbreiding van dezelfde kernwaardepropositie waardoor veel investeerders het immense potentieel van The Sandbox hebben benadrukt.

De huidige prijs van The Sandbox is $0.70. Het is momenteel de top gaming crypto door marktkapitalisatie in termen van pure metaverse-based gaming, en het ziet ernaar uit dat het zijn ontwikkeling tot ver in de toekomst zal voortzetten.

8. ApeCoin (APE)

Wat is APE?

ApeCoin (APE) is het native token voor het ApeCoin-project, dat tot doel heeft de ontwikkeling van gedecentraliseerde gemeenschappen in de metaverse te ondersteunen. Als een project dat een kernvisie heeft van vooruitgang voor virtuele realiteitswerelden op de blockchain, is APE ongetwijfeld een van de belangrijkste crypto gaming munten die er zijn.

De APE Foundation wordt gecontroleerd door de ApeCoin DAO, waardoor houders van APE-tokens kunnen stemmen in bestuursvoorstellen. De APE Foundation financiert vervolgens nieuwe metaverse-gebaseerde crypto gaming projecten zoals Otherside – een open wereld play to earn titels in ontwikkeling door Yuga Labs.

ApeCoin is geïnspireerd op Yuga Labs’ Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-verzameling, die een van de vroegste voorbeelden was van een zeer succesvolle gedecentraliseerde gemeenschap. BAYC-houders komen vaak samen en genieten van exclusieve voordelen in de echte wereld, wat een belangrijke reden is waarom ApeCoin gedecentraliseerde gemeenschappen wil helpen groeien.

Waarom zou je investeren in APE?

APE is een pas gelanceerd token dat de komende jaren een aanzienlijke winst zou kunnen boeken. Hoewel het vooral een governance-token is, is de waarde van APE gekoppeld aan de successen van de investeringsprojecten van de APE Foundation.

Als heet verwachte crypto gaming platforms zoals Otherside lanceren, wordt algemeen verwacht dat de APE token profiteert. Vroege investeerders in het project kunnen grote opbrengsten verwachten, waardoor APE een van de beste crypto gaming tokens van dit moment is.

9. Upland (UPX)

Wat is UPX?

Upland is een virtueel handelsspel dat gebruik maakt van echte adressen. Spelers kunnen grond kopen, verzamelen, verhandelen en doorverkopen in elke stad of regio. Het eigendom is beveiligd op de blockchain en levert spelers beloningen op in Upland’s in-game valuta UPX. Toekomstige versies van het spel zullen spelers in staat stellen hun eigen virtuele locaties te bouwen en te ontwikkelen.

Het spel is geïnspireerd op Monopoly, waarbij spelers stukken land kopen en verdienen wanneer een andere speler erop stapt. Het belangrijkste verschil tussen Monopoly en Upland is dat Upland echte adressen toekent en spelers in staat stelt winst te maken door het onroerend goed te verhandelen.

Upland is een nieuw gebruik van blockchain technologie die spelers financiële beloningen biedt tijdens het verhandelen van onroerend goed in het spel. Het is een van de meest opwindende ontwikkelingen in de crypto gaming ruimte in de afgelopen jaren, omdat alle activa direct worden vertegenwoordigd door real-world gebouwen.

Waarom zou je investeren in UPX?

UPX is ontworpen door een team van zeer succesvolle ondernemers uit Silicon Valley. De zakelijke stamboom van het oprichtersteam is een sterk signaal van toekomstig succes, en het project wordt ook gesteund door grote blockchain-investeerders, waaronder Animoca Brands.

Het UPX-token heeft een uitgebreid nut binnen de metaverse wereld, aangezien gebruikers kunnen handelen, items kunnen kopen en het token kunnen verdienen als beloning. Met een unieke platformfunctie en een sterk tokengebruik heeft UPX een groot rendementspotentieel.

10. Gala Games (GALA)

Wat is GALA?

Gala Games is een innovatief platform dat zich richt op de groei van gedecentraliseerde gebruikerseconomieën. Door het gebruik van blockchain technologie stelt Gala Games gamers in staat eigenaar en begunstigde te worden van hun eigen in-game economieën.

Door de toepassing van het utility token, GALA, biedt Gala Games een nieuwe manier voor spelers om te profiteren van digitale activa. Zij kunnen nieuwe manieren verkennen om waarde te genereren binnen hun spelervaring, zoals deelnemen aan speciale evenementen die Gala Games organiseert en beloningen verdienen in GALA-tokens.

Met Gala Games kunnen gebruikers ook hun eigen game ontwikkelingsprojecten te gelde maken, de Gala Economy aanboren en volledige controle hebben over hun in-game transacties, zonder het risico dat ze worden gehackt of hun eigendom wordt afgenomen.

Met Gala Games hebben spelers nu de volledige controle om hun game talenten en creativiteit te benutten en tegelijkertijd hun spelervaring boeiender en meeslepender te maken. Dit is een sterke use case binnen de cryptogame sfeer.

Waarom zou je investeren in GALA?

Het GALA-token zou de komende jaren flink kunnen stijgen dankzij zijn unieke nut en aantrekkelijke platform. Gala lanceert een enorm blockchain gaming platform dat veel AAA-games bevat, waardoor spelers een crypto-inkomen kunnen verdienen terwijl ze zich verdiepen in nieuwe werelden van plezier.

Na het bereiken van zijn all-time high tijdens de bullmarkt van 2021 staat de GALA-token nu op $0,04 per token. Dit zou een geweldig instappunt kunnen zijn voor investeringen op lange termijn, aangezien Gala het potentieel heeft om een van de top gaming tokens te worden dankzij het brede GameFi aanbod.

11. Decentraland (MANA)

Wat is MANA?

Decentraland is een virtual reality platform aangedreven door de Ethereum blockchain waarmee gebruikers content en applicaties kunnen creëren, ervaren en te gelde maken. Decentraland gebruikt zijn cryptocurrency MANA om mensen in staat te stellen grond te kopen op de virtuele wereld van Decentraland, die wordt geslagen als niet-vervalsbare tokens en verhandeld op de Decentraland-uitwisseling.

Het Decentraland platform bestaat uit percelen 3D virtuele ruimte die gebruikers kunnen verkennen en bebouwen. De wereld is gevuld met aangepaste ervaringen zoals play-to-earn games, gokken in Las Vegas-stijl en NFT kunstgalerijen. Spelers kunnen zelfs socialiseren met andere Decentraland-gebruikers terwijl ze profiteren van alles wat de uitgestrekte open wereld metaverse te bieden heeft.

Decentraland is een open source software project gewijd aan het creëren van een gesimuleerde wereld waar iedereen kan creëren, verkennen en socialiseren in een veilige virtuele omgeving. Het doel van Decentraland is om een meeslepende 3D-wereld te creëren, waarbij iedereen de kans krijgt om zijn ideeën en creativiteit in te brengen terwijl Decentraland vorm krijgt in een uniek digitaal landschap.

Op dit moment is de Decentraland metaverse verdeeld in verschillende districten. De virtual reality kaart bestaat uit eindeloze activiteiten, gebouwd door zowel individuele content creators als bedrijven. Dit geeft Decentraland een enorm potentieel voor de toekomst, aangezien het een zeer veelzijdige metaverse wereld is.

Waarom MANA kopen?

Het MANA-token is het ruilmiddel op het Decentraland-platform. Verwacht wordt dat de vraag naar het token de komende jaren voortdurend zal toenemen, aangezien Decentraland een disruptieve kracht wordt in de wereld van online tijdverdrijf.

Aangezien Decentraland in staat is om zowel werk- als vrijetijdsactiviteiten te ondersteunen, zou het zeer populair kunnen worden. Dit geldt zeker wanneer men rekening houdt met de opkomst van werk-thuis afspraken, waarbij mensen dichter bij elkaar gebracht kunnen worden ongeacht de geografische afstand tussen hen.

Decentraland maakt internetconnectiviteit nog realistischer door de ontwikkeling te combineren met virtual reality-technologieën. Voor gebruikers is de mogelijkheid om beloningen in cryptocurrency te verdienen en het landschap volledig aan te passen hoe ze willen, een unique selling point dat MANA goed zou moeten dienen.

Momenteel is MANA slechts $0.65 per token waard, nadat het in 2021 een all-time high van $7 bereikte. Experts voorspellen grote winsten vanaf het huidige prijsniveau, waardoor Decentraland een van de beste gaming crypto’s is om nu te kopen.

12. AltSignals (ASI)

Wat is ASI?

AltSignals biedt weliswaar iets anders dan veel van de gaming cryptomunten op deze lijst, maar blijft een sterke investering voor de toekomst van Web3. AltSignals is een van de meest succesvolle online handelsgemeenschappen sinds de lancering in 2017, met de AltAlgo™ indicator met vaak een nauwkeurigheid van 90%.

Nu wordt het ASI-token gelanceerd om de vooruitgang voor de handelsgemeenschap te superchargen. AltSignals ontwikkelt een nieuwe suite van handelstools genaamd ActualizeAI, die krachtige kunstmatige intelligentie technologieën combineren om meer winstgevende handelssignalen voor de cryptomarkten te leveren.

AltSignals helpt iedereen om een expert trader te worden, en de nieuwe AI-aangedreven tools kunnen dit proces nog verder versnellen. ActualizeAI is speciaal ontworpen om voort te bouwen op de eerdere successen van AltAlgo™, die handelaren al hielp om hun portefeuille in 19 van de 32 geregistreerde maanden te vermenigvuldigen.

ActualizeAI combineert machine learning-algoritmen met natuurlijke taalverwerking (NLP) om een brede selectie van prijsindicatoren te analyseren. Dit helpt het om een enkel koop- of verkoopsignaal te geven met een nieuw en verbeterd succespercentage.

Waarom zou je investeren in ASI?

Het ASI-token zal worden gebruikt om toegang te krijgen tot de ActualizeAI-stack. Voor iedereen die winst wil maken tijdens het handelen op de crypto markten, zou het ASI-token de perfecte manier kunnen zijn om het te leren.

ASI geeft tevens toegang tot de ActualizeAI Club, die de AltSignals-gemeenschap meer verdienmogelijkheden zal bieden, waaronder toegang tot openbare en particuliere verkopen voor een verscheidenheid aan projecten, waaronder nieuwe gaming cryptomunten.

Met het enorme nut dat in de ASI-token besloten ligt, heeft het een groot groeipotentieel. Niet alleen dat, maar ASI is nog in de beginfase, en de presale zou de perfecte kans kunnen zijn om te investeren in het AI-powered platform voor de lange termijn.

13. Illuvium (ILV)

Wat is ILV?

Illuvium (ILV) is een gedecentraliseerd blockchainspel dat spelers de mogelijkheid biedt een betoverde wereld te verkennen. ILV draait feitelijk op zijn eigen standalone blockchain, waardoor gebruikers toegang hebben tot de Illuvium Federatie en met andere gebruikers kunnen spelen in een veilige omgeving.

Door middel van hun tokenomics en economische modellen stimuleert Illuvium spelers om bepaalde taken te voltooien om beloningen en voordelen te verdienen tijdens hun gameplay. Er zijn verschillende niveaus die verschillende ervaringen en kennis belonen tijdens het spelen van het spel.

Al met al biedt Illuvium gamers een meeslepende ervaring door middel van op cryptocurrency gebaseerde gameplay die zowel vermakelijk als lonend is. Het combineert AAA plotlijnen met ultra realistische graphics, waardoor spelers langer ondergedompeld blijven.

Waarom zou je investeren in ILV?

Illuvium combineert de beste elementen uit traditionele gaming met blockchain technologie. Dit helpt de algehele gebruikerservaring te verbeteren, aangezien gamers brede voordelen ontvangen voor het spelen van het spel en het hebben van plezier.

Digitale activa in eigen bezit kunnen worden blootgelegd tijdens het verkennen van de virtual reality-wereld, en beloningen in cryptocurrency ondersteunen alle aspecten van de gameplay. De sterke stimuleringsstructuur die Illuvium heeft ontworpen, zal naar verwachting na verloop van tijd een toenemend aantal gebruikers aantrekken, aangezien ILV in de komende jaren een van de top gaming crypto tokens door marktkapitalisatie zou kunnen worden.

Daarnaast is het ILV-token extreem schaars. Er zijn slechts 2.2 miljoen ILV-tokens in omloop en het protocol heeft een totale aanbodcap van 10 miljoen ILV. Verwacht wordt dat ILV de komende jaren de $1000-grens zal doorbreken en mogelijk nieuwe hoogtepunten zal bereiken boven $2000.

Wat zijn gaming tokens?

Gaming tokens vertegenwoordigen blockchain gaming projecten. Een van de belangrijkste functies van gamingtokens is dat zij gamers automatische financiële beloningen bieden voor het spelen van op de blockchain gebaseerde games spelen. Ze zijn ook vaak het ruilmiddel voor in-game marktplaatsen als spelers in-game verzamelobjecten verhandelen.

Wat is de beste game-crypto om in te investeren?

Een van de meest opwindende gaming crypto’s van het moment is Metacade . Het project is net aan de reis naar de ruimte begonnen en er wordt algemeen aangenomen dat het een torenhoog toekomstpotentieel heeft. Dit komt omdat het een enorme metaverse arcade combineert met unieke stimuleringsstructuren die het kunnen helpen om na verloop van tijd een aanzienlijke gebruikersbasis aan te trekken.

Momenteel is de MCADE-token nog in de presale. De prijs van MCADE is nu $0.02 vanaf $0.008. Investeerders hebben slechts een beperkte tijd om deel te nemen aan de presale, aangezien deze de laatste fase heeft bereikt.

Gerelateerde veelgestelde vragen over crypto (FAQs)

Waarvoor dienen gaming token?

Gaming tokens kunnen worden verdiend tijdens het spelen van blockchain games dankzij het play-to-earn mechanisme. Ze worden ook vaak gebruikt om in-game items en andere activa te kopen, toegang te krijgen tot blockchain gaming platforms, en stemrecht te krijgen in gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s).

Kan ik crypto verdienen door games te spelen?

De play-to-earn mechaniek ligt ten grondslag aan de meeste blockchain games. Sommige games zijn free-to-play, terwijl andere een kleine investering vooraf vereisen om financiële duurzaamheid te garanderen. Bijna elke game die op de blockchain is gebouwd, biedt echter automatische financiële beloningen tijdens het spelen.

Wat is het beste gaming token?

Het beste gaming token zal altijd onderhevig zijn aan een persoonlijke mening. Er zijn echter enkele geweldige opties beschikbaar op dit moment. Een voorbeeld is The Sandbox, waarmee iedereen zijn eigen game-ervaringen kan bouwen en verkopen, en een ander is Metacade, dat veel verschillende play-to-earn-ervaringen combineert op één locatie.

Wat is de beste gaming en metaverse crypto?

Het gaming token dat momenteel de hoogste marktkapitalisatie heeft, is Decentraland (MANA). Het maakt gebruik van digitale activa in eigen bezit en volledig aanpasbare metaverse-landschappen om spannende gameplay te leveren.

