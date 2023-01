De 6 beste cryptocurrencies als solide langetermijnstrategie voor investeren in crypto in 2023

Na een uitdagend jaar begint het eindelijk weer een beetje rustig te worden op de crypto markten. De heftige gebeurtenissen van 2022 hebben de marktdynamiek en strategieën voor investeren in crypto in de nabije toekomst veranderd. In plaats van een snel rendement te zoeken, willen veel beleggers nu liever een plan maken waar ze wat langer mee vooruit kunnen. Dus wat zijn de 6 beste cryptocurrencies om te kopen voor een solide strategie voor investeren in crypto voor de lange termijn in 2023?

De 6 beste cryptocurrencies als strategie voor investeren in crypto

Metacade (MCADE) Ethereum (ETH) ApeCoin (APE) Ripple (XRP) Polygon (MATIC) Bitcoin (BTC)

1. Metacade (MCADE)

De play-to-earn (P2E), GameFi en blockchain-gaming sectoren worden allemaal alom getipt voor explosieve groei in 2023 en daarna. Dat is waarom er zo veel wordt gesproken over Metacade (MCADE) , met zijn brede aankomende keuze aan metaverse- en arcadespellen. Het bedrijf is van plan om de ultieme Web3-gaminghub te worden, waar gamers, ontwikkelaars en ondernemers met elkaar in contact komen, communiceren en interageren voor wederzijds voordeel en mogelijk financieel gewin.

Spelers krijgen bij Metacade de kans om inkomsten te genereren uit P2E-games, online competities, het maken van content, alfa- en bètatesten en nieuwe vacatures. Ontwikkelaars kunnen rechtstreeks communiceren met gamers om producten te testen en te ontwikkelen, nieuwe games te lanceren, betaalde wedstrijden te organiseren en bekwame medewerkers aan te werven. Eindelijk kunnen ondernemers en cryptofanaten hun MCADE-tokens inzetten en investeren.

Het bedrijfsmodel van Metacade (MCADE) is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in cryptogaming. Deze inclusieve benadering wordt verder versterkt door de uitgesproken intentie om een DAO te worden, waarbij elk lid controle krijgt over de input en de richting van het platform. De toekomstgerichte roadmap omvat ook Metagrants, een programma dat financiering verstrekt voor de ontwikkeling van de titels van de volgende generatie op het platform.

Waarom MCADE kopen?

Metacade (MCADE) moet nog worden gelanceerd, dus bij het overwegen van je strategie voor investeren in crypto is het van vitaal belang om te kijken naar het succes van de presale en de visie binnen de roadmap. Met een snel opgehaalde $3,3 miljoen in de presale in de bètafase, al op weg naar $5 miljoen, is het een aantrekkelijk aanbod binnen de P2E- en GameFi-industrie. Beide doelmarkten zullen exploderen en met een hoge presaleprijs is Metacade (MCADE) de beste keuze van de beste cryptocurrencies.

2. Ethereum (ETH)

De gigantische crypto nummer twee staat op de tweede plaats op deze lijst met de beste cryptocurrencies. Sommige waarnemers zien Ethereum (ETH) als permanent in de schaduw van Bitcoin (BTC), maar dat slaat de plank mis. Beide reuzen zijn digitale valuta, maar Ethereum (ETH) biedt veel meer door een enorm scala aan smart contracts, gedecentraliseerde apps en DeFi-services te ondersteunen.

Ethereum (ETH) heeft veel concurrenten geïnspireerd die de bekende kritiek op het platform willen aanpakken, namelijk hoge kosten, schaalbaarheidsproblemen en trage transactieverwerking. Maar hoewel een deel van de concurrentie in die doelen is geslaagd, gaat Ethereum (ETH) nog steeds door, dankzij zijn krachtige functionaliteit, brede acceptatie, stabiliteit, veiligheid en liquiditeit. Zij die jagen op de troon van Ethereum (ETH) hebben nog een lange weg te gaan voordat ze de kwaliteiten ervan kunnen evenaren.

Waarom zou je ETH kopen?

In onzekere tijden kijken investeerders vaak naar stabiele, gevestigde en duurzame presteerders – en die regel geldt evenzeer voor de cryptomarkt. Doorgaans betekent het ook dat beleggers naar grotere bedrijven kijken, die beter in staat zijn om eventuele kortstondige blips of problemen op te lossen. De grootte van Ethereum (ETH) is zeker een factor die de strategie voor investeren in crypto van mensen aandrijft, maar de vele andere kwaliteiten maken het ook tot een van de beste cryptocurrencies voor de lange termijn.

3. ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) is misschien niet ieders keuze als het gaat om de beste cryptocurrencies, maar blijft populair bij enthousiaste fans. Gesteund door bekende namen als Paris Hilton en Justin Bieber, lijkt ApeCoin (APE) de meningen te verdelen als het gaat om strategie voor het investeren in crypto. Critici wijzen op een waardedaling sinds de lancering in maart 2022, terwijl fervente supporters melding maken van succesvolle NFT-lanceringen en het feit dat het nauwelijks werd beïnvloed door de FTX-crash.

Die enorm succesvolle NFT-lanceringen zijn een groot deel van de reden waarom ApeCoin (APE) zo’n favoriet is binnen de crypto wereld. Bepaalde houders van Bored Ape Yacht Club en Mutant Ape Yacht Club NFT’s genoten van spectaculaire opbrengsten, en het is die belofte – naast superslimme marketing, merchandising, opwindende toekomstplannen en de associatie met Yuga Labs – die ervoor zorgt dat investeerders massaal naar ApeCoin (APE) trekken.

Waarom zou je APE kopen?

Aangezien ApeCoin (APE) algemeen wordt geaccepteerd en enorm populair is, zijn er genoeg investeerders die deze meme coin zien als een integraal onderdeel van hun strategie voor investeren in crypto. Maar is het een goede investering op de lange termijn tussen de beste cryptocurrencies? Ja, op basis van zijn aanhoudende populariteit, ongeëvenaarde promotie, een groeiend ecosysteem inclusief gaming en hoge liquiditeit. ApeCoin (APE) zou wel eens kunnen bewijzen dat de hype soms volledig gerechtvaardigd is.

4. Ripple (XRP)

Ripple (XRP) is een klassiek voorbeeld van de kracht van crypto om de traditionele marktdynamiek door elkaar te schudden en een nieuwe dienst te leveren die sneller, goedkoper en veiliger is. Als je ooit de frustraties hebt ervaren van het proberen om een internationale overschrijving te doen met een conventionele financiële instelling, zul je de snelheid, het gemak en de lage kosten van Ripple (XRP) waarderen.

Sommige mensen gaan ervan uit dat Ripple (XRP) zich richt op individuele klanten, maar het bedrijf richt zich meer op financiële dienstverleners, die het gebruiken om hun klanten een betere service te bieden. Tot de klanten van Ripple (XRP) behoren enkele van ’s werelds bekendste financiële instellingen, zoals Santander, Bank of America en UBS. Dergelijke namen onderstrepen waarom Ripple (XRP) zo hoog scoort bij de beste cryptocurrencies en waarom het een investering voor de lange termijn is.

Waarom zou je XRP kopen?

Ondanks al zijn reputatie als een van de beste cryptocurrencies, is er wel iets waar je bij Ripple (XRP) niet omheen kunt – de lopende rechtszaak met de SEC over een mogelijke schending van de regelgeving. Een negatief vonnis heeft uiteraard ernstige negatieve gevolgen, maar het tegendeel ook. Als Ripple (XRP) de zaak kan winnen – vergeet niet dat het veel grote klanten en partnerschappen heeft – dan zou het zeker deel moeten uitmaken van een solide langetermijnstrategie voor investeren in crypto.

5. Polygon (MATIC)

Bij sommige crypto’s draait alles om de hype, ondersteund door spraakmakende beroemdheden, blitse marketing en prestigieuze sponsoring. Maar daaronder vind je vaak heel weinig inhoud. Polygon (MATIC) kan niet verder van dat model verwijderd zijn. Als de marketing van Polygon (MATIC) net zo goed was als het platform, het productassortiment en de functionaliteit, zou het zeker een nog groter succes zijn dan het al is.

Polygon (MATIC) wordt algemeen erkend als de toonaangevende layer-2-oplossing voor Ethereum (ETH). Het werkt door snellere, meer schaalbare, goedkopere en flexibelere transactieverwerking aan te bieden. Die kwaliteiten, plus het gebruiksgemak, hebben Polygon (MATIC) enorm populair gemaakt bij ontwikkelaars en investeerders. Met zoveel apps die op het platform draaien en zoveel ontwikkelaars aan boord, is Polygon (MATIC) een essentieel element in elke langetermijnstrategie voor investeren in crypto.

Waarom MATIC kopen?

Veel investeerders geven er nu de voorkeur aan om industrie reuzen zoals Ethereum (ETH) te steunen. Een dergelijke strategie voor investeren in crypto zal waarschijnlijk een positief effect hebben op bedrijven als Polygon (MATIC), die nauw verbonden zijn met Ethereum (ETH). Maar het onderstreept de uitstekende functionaliteit, reputatie en partnerschappen die Polygon (MATIC) tot een van de beste cryptocurrencies op zich maken. Het aanhoudende succes en de indrukwekkende toekomstplannen markeren het ook als een mooi langetermijnperspectief.

6. Bitcoin (BTC)

Als je ooit bewijs nodig had van de verdiensten van een langetermijnstrategie voor investeren in crypto, hoef je niet verder te zoeken dan Bitcoin (BTC) . Beleggers die begin 2017 BTC kochten, betaalden een prijs van ongeveer $1.000. Begin 2023 is die investering een veelvoud van 18x waard. Toegegeven, dat cijfer is niet zo indrukwekkend op het hoogtepunt in 2021 van meer dan $68.000, maar het illustreert wel de waarde van een langetermijnvisie.

Natuurlijk betekent de enorme omvang van Bitcoin (BTC) dat het steevast voorkomt op elke lijst met de beste cryptocurrencies. Bitcoin (BTC) heeft sinds de lancering in 2009 vele stormen doorstaan. Andere bedrijven zijn gekomen en gegaan, maar Bitcoin (BTC) heeft zich verzet en volgehouden. Voor velen is het de “go-to” cryptocurrency, en zijn marktdominantie lijkt niet snel in gevaar te komen. Alle langetermijnstrategie plannen voor crypto-investeringen moeten Bitcoin (BTC) bevatten.

Waarom zou je BTC kopen?

Er is een wijdverbreide acceptatie door grote institutionele beleggers dat, ondanks alles, cryptocurrencies er zijn om te blijven. Die investeerders begrijpen ook hoe belangrijk het is om de grootste, langst bestaande, meest populaire en meest waardevolle speler op welke markt dan ook te volgen. Tot slot weten ze als geen ander dat als je het lange spel speelt, markten zich bijna altijd herstellen. Als Bitcoin (BTC) de keuze is voor institutionele beleggers, zou het voor iedereen de keuze moeten zijn.

Beste cryptocurrencies voor je strategie voor investeren in crypto: het oordeel

Als je kijkt naar de beste cryptocurrencies om te kopen als onderdeel van een solide strategie voor investeren in crypto voor de lange termijn, dan hebben alle kandidaten hier hun specifieke aantrekkingskracht. Bovendien hebben ApeCoin (APE), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Metacade (MCADE), Polygon (MATIC) en Ripple (XRP) allemaal het potentieel om van een lange en welvarende toekomst te genieten.

Het kiezen van een regelrechte winnaar kan moeilijk zijn, maar uiteindelijk is het eigenlijk een gemakkelijke beslissing. De opkomst van P2E en GameFi betekent dat Metacade (MCADE) een geweldig vooruitzicht is voor de lange termijn, met zijn huidige presale die ook uitstekende winsten op korte en middellange termijn biedt. Er is echter geen tijd om je beslissing uit te stellen als je nog wil instappen voor de beste presale prijs.

