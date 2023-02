De beste crypto staking platforms om passief inkomen te verdienen in 2023

Crypto-investeerders kunnen profiteren van geavanceerde financiële diensten via gedecentraliseerde applicaties en blockchain-netwerken. Cryptocurrencies vertegenwoordigen niet alleen lucratieve investeringsmogelijkheden, maar gebruikers kunnen ook staken om een passief rendement te behalen. Dit kan het totale investeringsrendement verhogen en iedereen, waar ook ter wereld, een passief inkomen opleveren.

Dit zijn de beste crypto staking platforms die momenteel beschikbaar zijn:

Metacade (MCADE)

Polygon (MATIC)

Aave (AAVE)

Polkadot (DOT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Cosmos (ATOM)

Algorand (ALGO)

Cardano (ADA)

Ethereum (ETH)

1. Metacade (MCADE)

Metacade zou het beste crypto staking platform voor de toekomst kunnen zijn. Het project ondersteunt veel verschillende play-to-earn cryptogames en lijkt voorbestemd om een toonaangevend project in de GameFi-sector te worden.

Metacade heeft niet alleen een enorm winstpotentieel via verschillende belangrijke functies, maar biedt ook staking aan houders van MCADE-tokens. Stakers kunnen een passief rendement behalen op een langetermijninvestering met een hoog potentieel, waardoor MCADE-staking een lucratieve methode is om passief inkomen te verdienen.

Gebruikers kunnen tokens verdienen door in hun favoriete games een level omhoog te gaan via het play-to-earn mechanisme, tips en trucs te delen via de unieke create-to-earn functionaliteit, en zelfs voor het bètatesten van nieuwe games die op het platform worden aangeboden via de work-to-earn functie. Naast bètatesten zal in 2024 een crypto jobboard worden gecreëerd, waar de Metacade community kan solliciteren naar een reeks carrières in Web3.

Het MCADE-token heeft extreem hoge investeringsrendementen en biedt een verscheidenheid aan andere manieren waarop Metacade-gebruikers kunnen verdienen. Hierdoor is Metacade ongetwijfeld een van de beste crypto staking platforms voor een passief inkomen op lange termijn.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de Metacade-presale <<<

2. Polygon (MATIC)

Polygon zou een van de beste crypto staking platforms voor passief inkomen kunnen zijn vanwege de genereuze beloningen en populariteit bij softwareontwikkelaars. Het is een layer-2-schaaloplossing voor Ethereum, dat zijn netwerk beveiligt door validator nods toe te staan MATIC-tokens te staken. Dit zorgt voor een snelle transactieverwerking en een hogere transactiedoorvoer in vergelijking met Ethereum layer-1.

MATIC biedt tussen 10% en 14% aan validator nods als beloning voor het staken van MATIC. Dit wordt verdiend als passief inkomen in ruil voor het ondersteunen van de blockchain-infrastructuur. Het kan een geweldige manier zijn om meer MATIC-tokens te genereren voor Polygon investeerders met interesse in een passief inkomen op de lange termijn.

Het netwerk biedt een handige toolkit voor ontwikkelaars en kan krachtige gedecentraliseerde applicaties ( dApps ) ondersteunen, waardoor het een van de beste crypto staking platforms is om een passief inkomen te verdienen.

3. Aave (AAVE)

Aave zou het beste crypto staking platform kunnen zijn dat digitale leningen ondersteunt. Het is een toonaangevend gedecentraliseerd financieringsplatform (DeFi) dat het lenen en uitlenen van digitale activa ondersteunt. Gebruikers kunnen een breed scala aan cryptocurrencies inzetten op Aave in een eenvoudig te gebruiken interface, en digitale activa lenen tegen het onderpand dat ze hebben verstrekt.

Polygon ondersteunt Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum en andere blockchains. Gebruikers kunnen activa van elk van deze ketens inzetten om een passief rendement te behalen. Daarnaast staat Aave een op maat gemaakt uitleensysteem toe waarbij gebruikers tot 97% van de waarde van hun onderpand kunnen lenen.

Aangezien Aave een protocol is voor leningen met te veel onderpand, is het uiterst robuust in verschillende marktomstandigheden. Aave biedt een uitgebreide service voor gebruikers die volledig willen profiteren van de DeFi-ervaring. Om deze reden is het een van de beste crypto staking platforms.

4. Polkadot (DOT)

Polkadot zou het beste crypto staking platform kunnen zijn voor investeerders die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van interoperabiliteitsoplossingen voor Web3-projecten. Polkadot is een layer-0 blockchain-oplossing die helpt om layer-1 blockchains volledig interoperabel te maken. Om dit te doen, introduceert Polkadot parachains en een veilige bridging oplossing, die kunnen helpen om het echte Web3 in te luiden.

Web3 wordt tegengehouden door de moeilijkheid om activa over onafhankelijke blockchain-netwerken te overbruggen, aangezien layer-1-chains, zoals Avalanche, Ethereum en Bitcoin, doorgaans niet zijn ontworpen om samen te werken. Polkadot lost dit probleem op en kan ontwikkelaars helpen om dApps te implementeren op elke Ethereum Virtual Machine (EVM) blockchain.

Het staken van DOT-tokens kan een APY van maximaal 14% opleveren, waardoor Polkadot een van de meest lucratieve crypto staking platforms is. Het is een sterke gok op de toekomst van interoperabiliteit, en het passieve inkomen dat wordt geboden door het crypto staking platform van Polkadot maakt het een van de beste opties in Web3.

5. Avalanche (AVAX)

Avalanche is een toonaangevende layer-1 blockchain en een van de beste crypto staking platforms voor investeerders met het geduld om tokens langdurig vast te houden. Het netwerk maakt gebruik van een uniek consensusmechanisme dat helpt om een grote transactiedoorvoer te leveren tegen lage kosten voor de gebruikers.

Avalanche kan tevens de ontwikkeling van dApps ondersteunen, aangezien het EVM-compatibel is. Het maakt gebruik van de Solidity-programmeertaal en dezelfde soort smart contracts als andere belangrijke layer-1-blockchains, wat betekent dat het zeer geschikt is voor een interoperabele blockchain-toekomst.

Het uitzetten van AVAX kan meer dan 10% opbrengst opleveren. Voor langetermijnbeleggers in AVAX kan dit een geweldige manier zijn om het rendementspotentieel te maximaliseren. Om deze reden is AVAX een van de beste crypto staking platforms voor een passief inkomen.

6. Tezos (XTZ)

Tezos zou het beste crypto staking platform kunnen zijn voor investeerders die passief inkomen willen verdienen en de ontwikkeling van dApps willen ondersteunen. Het is een layer-1 blockchain die gebruik maakt van een proof-of-stake consensusmechanisme , wat betekent dat stakers op de Tezos-blockchain de infrastructuur direct helpen ondersteunen.

Door XTZ te staken, worden gebruikers validator nodes om blockchain-transacties te verifiëren. Dit proces is automatisch, eenvoudig en brengt geen kosten met zich mee voor de validator, afgezien van de tokens die zijn gestaked. In ruil voor de service die aan de blockchain wordt geleverd, kunnen stakers een passief inkomen tussen 5-6% van hun totale inzet verdienen.

XTZ is een belangrijke layer-1 blockchain die transacties veilig, snel en goedkoop verwerkt. Daarnaast kan het de ontwikkeling van dApps ondersteunen, waardoor het een van de beste crypto staking platforms is die beschikbaar zijn om een passief inkomen te genereren.

7. Cosmos (ATOM)

Ook Cosmos behoort tot de beste crypto staking platforms die momenteel op de markt zijn. Het is een top 50 cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie en kan de ontwikkeling van dApps ondersteunen. Transacties met ATOM zijn snel, omdat het Cosmos-ecosysteem een zeer schaalbare blockchain-oplossing is.

ATOM staking beveiligt transacties op het netwerk, aangezien validators een rendement van 10% op hun tokens kunnen ontvangen. Dit kan helpen om het rendement voor langetermijnbeleggers in ATOM te maximaliseren. Cosmos heeft een hoog potentieel voor toekomstig rendement, wat betekent dat staking een aanzienlijk passief inkomen kan opleveren dankzij de combinatie van jaarlijkse symbolische opbrengst en investeringsrendement in fiat-waarde.

Cosmos is een blockchain met meerdere ketens, wat inhoudt dat ontwikkelaars aangepaste sidechains op het netwerk kunnen maken. In combinatie met de mogelijkheid om dApps te ondersteunen, kan dit de algehele vraag naar ATOM de komende jaren stimuleren. Per saldo is ATOM een lucratieve kans op passief inkomen en een van de beste crypto staking platforms die er zijn.

8. Algorand (ALGO)

Algorand is populair bij milieuvriendelijke investeerders en daardoor behoort het tot de beste crypto staking platforms die momenteel beschikbaar zijn. Het is een new-age blockchain die een groot aantal gebruikers kan ondersteunen, omdat het netwerk cryptocurrency-transacties met hoge snelheid en tegen lage kosten kan verwerken.

Algorand is ook een van de groenste blockchains in Web3, met netto koolstofneutraliteit. De hoge transactiedoorvoer betekent dat dApps op Algorand een aanzienlijk aantal gebruikers kan bedienen zonder prestatieverlies, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor blockchain-ontwikkelaars.

ALGO uitzetten kan een opbrengst van 5-6% opleveren. Aangezien de blockchain een groot potentieel heeft voor toekomstige prijsacties, kan dit investeerders helpen om een aanzienlijk passief inkomen te verdienen. Om deze reden is Algorand momenteel een van de beste crypto staking platforms.

9. Cardano (ADA)

Cardano wordt beschouwd als een van de beste crypto staking platforms om een passief inkomen te verdienen vanwege de hoge marktkapitalisatie en potentiële transactiesnelheid. Het is een proof-of-stake blockchain die blokvalidators beloont met cryptocurrency-beloningen, waardoor het een lucratieve optie is als crypto staking platform.

Het Cardano-ecosysteem herbergt een toenemend aantal dApps. ADA is nu een top 10 cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie, dankzij de krachtige mogelijkheden van de blockchain zelf. Het netwerk krijgt binnenkort een upgrade via de Hydra layer-2 scaling-oplossing, waardoor het aantal transacties per seconde dat door Cardano kan worden verwerkt, zal toenemen tot 1 miljoen.

ADA-stakers kunnen tussen de 4% en 8% opbrengst verdienen, en er is ook geen lock-up periode. Het is een geweldige optie voor iedereen die een passief inkomen wil verdienen, aangezien rendement kan worden gecombineerd met investeringsrendementen om het langetermijnrendement van de investering te maximaliseren.

10. Ethereum (ETH)

Ethereum, een van de reuzen van de crypto-industrie, is ook een van de beste crypto staking platforms. Na The Merge is Ethereum een proof-of-stake blockchain geworden, wat betekent dat transacties nu worden geverifieerd door stakers. Om lid te worden van het Ethereum-ecosysteem, kan iedereen 32 ETH inzetten en dagelijks beloningen verdienen.

Het crypto staking platform van Ethereum produceert tussen de 4% en 10% opbrengst voor blokvalidators. Hoewel ETH qua marktkapitalisatie de op één na meest waardevolle cryptocurrency is, is dit een geweldige optie voor iedereen die een passief inkomen wil verdienen.

Ethereum blijft het grootste Web3-ecosysteem en ondersteunt meer dan 2000 onafhankelijke blockchain-projecten. Het was de eerste volledige Turing-blockchain en de eerste blockchain die de ontwikkeling van dApps ondersteunde, waardoor het een enorme waarde kreeg binnen de wereld van Web3.

Is Metacade het beste crypto staking platform?

Het Metacade platform gaat binnenkort live en begint met het aanbieden van de grootste selectie plat-to-earn arcadespellen aan de Web3-community. Voor nu is MCADE in de presale, wat investeerders een grote kans geeft om de tokens tegen een lage prijs te kopen.

MCADE werd gelanceerd voor slechts $0,008 per token, maar stijgt al naar $0,02 tijdens de presale. Koop snel MCADE voordat het te laat is, want dit GameFi-project heeft een enorm potentieel voor toekomstig rendement en is op dit moment een van de beste crypto staking platforms in Web3.