De beste cryptocurrency lanceringen in 2023 – experts delen de 12 beste nieuwe cryptocurrencies om in te investeren

Op zoek naar de beste nieuwe kansen om te investeren in crypto? Zoek niet verder dan deze lijst met twaalf expert picks voor de beste nieuwe cryptocurrencies die klaar lijken te zijn om in 2023 te exploderen. Van spelers die golven maken in de GameFi-ruimte tot spannende nieuwe toepassingen van AI-technologie, deze twaalf tokens hebben het potentieel om hun industrieën te verstoren en aanzienlijke winsten te bieden dit jaar.

Dit zijn:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Livepeer (LPT) Balancer (BAL) ApeCoin (APE) Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) AngelBlock (THOL) CryptoGPT (GPT) Stepn (GMT) Aptos (APT) Grove Coin (GRV) Proxy Swap (PROXY)

Metacade (MCADE) – Het thuis van play-to-earn gaming op web3

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een community hub die zich richt op het worden van de nummer één plek op Web3 voor alles wat te maken heeft met play-to-earn (P2E) gaming. De visie van het platform is het creëren van een leuke en dynamische virtuele ontmoetingsplek waar gamers, crypto-fanaten en ontwikkelaars samenkomen om de groeiende GameFi-revolutie te beleven. Gebruikers kunnen de nieuwste alfa lezen en delen, in realtime met elkaar communiceren en zelfs direct bijdragen aan het vormgeven van de GameFi-industrie voor de betere.

In het hart van de kernprincipes van Metacade staat het maximaliseren van de gebruikswaarde, waarbij P2E-gamers alles krijgen wat ze nodig hebben om hun gaming-inkomen te laten groeien, terwijl er een organische community kan groeien en bloeien. Het zal niet alleen exclusieve gaming toernooien en fantastische weggeefacties met ongelooflijke prijzen bevatten, maar Metacade zal ook gebruikers belonen voor bijdragen aan het platform.

In ruil voor het delen van in-game tip voor vooruitgang, het helpen van anderen bij het vinden van de beste games om te spelen door middel van reviews en het plaatsen van andere waardevolle inhoud, beloont Metacade spelers met de MCADE-token voor hun rol in het laten groeien van de community. Bovendien is Metacade van plan om in 2024 een vacature- en opdrachten bord te lanceren. Hier zullen leden rollen vinden die variëren van informele game-testopdrachten die gebruikmaken van de native testomgeving van het platform tot salarisposities bij Web3 en gaming-giganten.

Veel investeerders die investeren in crypto kijken uit naar het Metagrant-schema, dat het reële probleem van inefficiënte financiering van game-ontwikkelaars oplost. Het concept is eenvoudig: game-ontwikkelaars dienen hun voorstellen in voor een van de Metagrant-wedstrijden en MCADE-houders stemmen op welke games zij denken dat gefinancierd moeten worden. De winnaar ontvangt financiering van de Metacade-schatkist om hun idee om te zetten in realiteit, waarbij het afgewerkte spel wordt toegevoegd aan de virtuele arcade van Metacade voor de hele wereld om te spelen.

Waarom zou je investeren in Metacade (MCADE)?

Voor iedereen die wil profiteren van de groeiende GameFi-markt, lijkt Metacade het ideale crypto-project. Terwijl P2E-spellen komen en gaan, is Metacade een verenigende kracht die de hele branche verbindt en een one-stop-platform biedt voor iedereen die op zoek is naar hun GameFi-voordeel terwijl ze deelnemen aan een levendige community.

Bovendien zijn sociale platforms van vitaal belang voor gamers – kijk maar naar de opkomst van Discord en Twitch. Metacade heeft hetzelfde potentieel, maar dan met de toegevoegde bonus van beloningen voor spelers en de mogelijkheid om de toekomst van P2E te beïnvloeden. Kort na de lancering begint Metacade te werken aan zijn gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO), die de waarde van MCADE verder zal versterken voor investeerders, zodat ze kunnen stemmen over belangrijke beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling van het platform.

Dankzij het enorme potentieel om een van de beste nieuwe crypto-munten van GameFi te worden, heeft Metacade meer dan $14.7m opgehaald in zijn presale. Het bevindt zich momenteel in de laatste fase van de presale, wat betekent dat er niet veel tijd meer is om MCADE-tokens te kopen voordat het de laatste fase bereikt. Er zijn zelfs geruchten dat verschillende crypto whales aan boord springen, wat een veelbelovend teken zou zijn dat MCADE klaar is om te stijgen in 2023.

2. AltSignals (ASI) – Geavanceerde AI gebruiken om zeer nauwkeurige handelssignalen te leveren

Wat is AltSignals (ASI)?

AltSignals is een van de toonaangevende providers van handelssignalen op de markt en heeft sinds 2017 meer dan 50.000 abonnees op zijn gratis signalen en 1.400 leden in zijn VIP-groep verzameld. Met enkele van de beste signalen in het spel heeft AltSignals meer dan 1.500 handels oproepen verstuurd met een gemiddelde nauwkeurigheid van 64%. Het heeft overweldigend positieve feedback ontvangen op de Trustpilot -pagina en bijna 500 positieve beoordelingen met een gemiddelde beoordeling van 4,9/5 gekregen.

Recente resultaten zijn bijvoorbeeld niets minder dan fenomenaal geweest. Zijn Binance Futures-signalen behaalden in februari een rendement van 2.163% met een winstpercentage van 90%, terwijl januari nog beter was met een winst van 2.480% en een nauwkeurigheid van 92%. Deze uitstekende resultaten worden mogelijk gemaakt door AltSignals ’team van ervaren handelaren en het AltAlgo™-algoritme. AltAlgo™ is AltSignals’ eigen indicator die meer dan 34 verschillende filters combineert om uitzonderlijke winsten te behalen.

Onlangs lanceerde AltSignals zijn ASI-token presale om zijn volgende grote project te ondersteunen: het ActualizeAI algoritme. ActualizeAI zal de meest geavanceerde AI-technologie benutten om de gemiddelde winst van AltSignals boven de 80% te brengen. Het plan is om machine learning, voorspellende modellering, natuurlijke taalverwerking, sentimentanalyse en versterkend leren te integreren om ongeëvenaarde resultaten voor handelaren te leveren.

Het bezitten van het ASI-token betekent dat houders als eerste toegang zullen hebben tot het ActualizeAI algoritme, maar het opent ook een wereld van mogelijkheden en inzichten in het AI-ecosysteem van het platform. Bijvoorbeeld, de sentimentanalyse capaciteiten van het algoritme zullen worden gebruikt om crypto-presales te identificeren voordat ze exploderen, waardoor ze een voorsprong hebben op de concurrentie.

Waarom zou je investeren in AltSignals (ASI)?

Het worden van een ASI-investeerder geeft niet alleen exclusieve toegang tot de signalen van ActualizeAI, maar biedt ook een lidmaatschap van de AI Members Club. In deze club kunnen gebruikers feedback geven, bijdragen aan productontwikkeling en deelnemen aan backtesting, terwijl ze ASI verdienen voor hun inspanningen. Sommigen speculeren dat dit een Discord-groep exclusief voor leden kan zijn, maar waarschijnlijk heeft AltSignals een op maat gemaakte oplossing in gedachten.

Er zijn zelfs geplande handelstoernooien, waarbij leden van de community hun handelsvaardigheden kunnen laten zien en kunnen strijden om de meeste winst te behalen. Dit betekent dat ze niet alleen winst kunnen maken met de handelssignalen van AltSignals, maar ook in de race kunnen zijn om aanzienlijke prijzen te winnen! Om de prioriteiten van AltSignals in lijn te houden met de community, zal ASI ook fungeren als een governance-token, waardoor gebruikers kunnen stemmen over wijzigingen die worden aangebracht in het algoritme en het platform.

Over het algemeen lijkt AltSignals een van de beste nieuwe cryptocurrencies te zijn die de markt betreden. De bewezen track record, in combinatie met een solide plan om de handelssignalen naar een hoger niveau te tillen, zal naar verwachting duizenden investeerders aantrekken voor de ASI-token presale. Het heeft al $112k opgehaald, binnen een dag na de lancering, en veel crypto-intelligence-communities voorspellen dat ASI zal exploderen zodra het de cryptocurrency-beurzen bereikt.

3. Livepeer (LPT) – Oplossen van uitdagingen voor video uitzenders

Wat is Livepeer (LPT)?

Livepeer is een gedecentraliseerd videoinfrastructuurprotocol gebouwd op de Ethereum blockchain. Het heeft als doel een meer kosteneffectieve en efficiënte manier te bieden voor ontwikkelaars en bedrijven om videostreaming applicaties te bouwen en te exploiteren.

Op dit moment is het duurste aspect voor streaming providers het coveren en opnieuw formatteren van video, zodat het op verschillende apparaten kan worden afgespeeld, ook wel transcodering genoemd. Livepeer heeft als doel deze markt te verstoren door broadcasters in staat te stellen duizenden knooppunten, bekend als orchestrators, te gebruiken om video’s veilig te maken zonder dat dit zwaar ten koste gaat van hun kasstroom.

Gebruikers met overtollige computer resources kunnen LPT-tokens als onderpand inzetten en cryptomiddelen verdienen voor het verwerken van het transcoding-proces. Als een transcoder niet levert, zal het de LPT-tokens uit de staking als straf moeten opgeven.

Waarom investeren in Livepeer (LPT)?

Livepeer pakt een belangrijk pijnpunt aan in de videostreamingindustrie: hoge kosten en complexe technische vereisten. Door gebruik te maken van de kracht van decentralisatie kan Livepeer een betaalbaarder en toegankelijker alternatief bieden voor videobewerking en -levering, waardoor het een aantrekkelijke optie is en een van de beste nieuwe cryptomunten voor broadcasters die hun operaties willen stroomlijnen.

Bovendien heeft Livepeer veel praktisch nut, wat een solide achtergrond biedt voor groei in vergelijking met meer niche crypto-projecten. Zijn staking beloningen als transcoder of delegator bieden retail investeerders ook de mogelijkheid om jaarlijkse rendementen tot 23% te genereren – een aantrekkelijk voordeel van het helpen bijdragen aan de groeiende gedecentraliseerde streaming markt.

4. Balancer (BAL) – ’s Werelds eerste zelfbalancerende DeFi-portfolio

Wat is Balancer (BAL)?

Balancer is een innovatief gedecentraliseerd uitwisselingsplatform (DEX) gebouwd op het Ethereum-netwerk. Het maakt het mogelijk om aanpasbare pools van maximaal acht tokens in verschillende verhoudingen te creëren, waardoor efficiënte handel en herbalancering van crypto activa mogelijk is. In tegenstelling tot traditionele uitwisselingen heeft Balancer geen centrale autoriteit of orderboek nodig. In plaats daarvan vertrouwt het op geautomatiseerde market makers (AMM’s) om transacties te vergemakkelijken en de liquiditeit van de uitwisseling te behouden.

Balancer’s pools zijn analoog aan indexfondsen. In plaats van een set aandelen in specifieke verhoudingen vast te houden, kunnen gebruikers pools van acht verschillende digitale valuta’s creëren. Bijvoorbeeld, ze kunnen een pool van 50% Bitcoin, 25% Ethereum, 15% Aave en 5% ApeCoin creëren. Als de prijs van Ethereum verdubbelt, zal Balancer smart contracts gebruiken om de pool opnieuw in evenwicht te brengen en haar Ethereum-holdings te verminderen, welke vervolgens beschikbaar komen voor handelaren om te kopen.

Waarom investeren in Balancer (BAL)?

Balancer biedt een meer flexibele en aanpasbare benadering van AMM’s dan andere DeFi-protocollen, waardoor gebruikers pools met elke combinatie van activa en gewichten kunnen creëren. Beleggers die investeren in crypto en die op zoek zijn naar extra inkomen op een consistente en betrouwbare manier, kunnen liquiditeit aan deze pools verschaffen en BAL-tokens verdienen telkens wanneer handelaren hun liquiditeit gebruiken.

Als de eerste zelfbalancerende gewogen portefeuille DeFi-toepassing, staat Balancer opgesteld om een groot marktaandeel te veroveren naarmate meer gebruikers zich naar DeFi-projecten haasten. Bovendien heeft Balancer enkele partnerschappen veiliggesteld die zijn positie als toonaangevend DeFi-cryptoproject verder versterken, zoals Aave en Polygon.

5. ApeCoin (APE) – De valuta van de Metaverse

Wat is ApeCoin (APE)?

ApeCoin is een relatief nieuwe cryptocurrency gecreëerd door Yuga Labs na het succes van zijn wereldberoemde Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-collectie. Het is het nut en governance token van het Ape-ecosysteem en biedt exclusieve toegang tot games, merch, evenementen en diensten aan houders.

Het is ontworpen om te worden gebruikt in verschillende Web3-toepassingen, met name in Otherside. Otherside is het metaverse-project van Yuga Labs, dat volgens hen een van de meest geavanceerde metaverses op de markt zal zijn. Op een verre planeet kunnen Otherside-spelers zich onderdompelen in een open landschap waar ze kunnen interageren met anderen, verschillende ervaringen kunnen opbouwen en virtueel onroerend goed kunnen bezitten, bekend als Otherdeeds.

Waarom investeren in ApeCoin (APE)?

ApeCoin wordt om verschillende redenen beschouwd als een van de beste nieuwe crypto coins wanneer je wilt investeren in crypto, niet in de laatste plaats vanwege het epische succes van de vorige projecten van Yuga. ApeCoin heeft al toepassingen gevonden als het inheemse token van Benji Bananas en Dookie Dash, twee P2E-titels die matige lof hebben gekregen van de crypto-community.

Bovendien wordt Otherside ontwikkeld in samenwerking met twee belangrijke spelers uit de Web3- en gaming-industrie, Animoca Brands en Improbable, wat de kans vergroot dat Otherside zonder problemen zal worden gelanceerd. Otherside wordt al zeer verwacht, met Otherdeeds die binnen 24 uur meer dan $500 miljoen aan verkopen hebben bereikt. Als Otherside aan zijn belofte voldoet, kan APE binnenkort naar nieuwe hoogten stijgen.

6. Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) – Hosting van ’s werelds eerste fractionele stablecoin

Wat is Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS)?

Frax Finance was oorspronkelijk een stablecoin die werkte op een uniek algoritmisch model, met behulp van gecollateraliseerde en niet-gecollateraliseerde componenten om een stabiele waarde van $1 USD te behouden. Echter, Frax Shares (FXS) token-houders hebben onlangs gestemd om de stablecoin volledig te collateriseren, waarbij het algoritmische element volledig werd verwijderd.

Frax introduceerde ’s werelds eerste fractionele stablecoin en cryptomarkt consumentenprijsindex, de Frax Price Index (FPI). De visie van het project is om zeer schaalbare, gedecentraliseerde vormen van valuta te creëren in plaats van digitale activa met een vaste aanbod, zoals Bitcoin.

Waarom investeren in Frax Finance (FRAX)?

Frax heeft de afgelopen paar jaar aanzienlijke tractie gekregen in de DeFi-ruimte, waarbij het protocol in 2022 een piek bereikte van $3,8 miljard in totale waarde die vergrendeld was (TVL) ( DeFiLlama ). Frax heeft ook samenwerkingen aangegaan met veel populaire crypto projecten, zoals Wombat Exchange en OlympusDAO, wat spreekt voor hun geloofwaardigheid onder de crypto-community.

Ten slotte kan de benadering van gedecentraliseerde besluitvorming van Frax een aantrekkelijk vooruitzicht zijn voor investeerders. Door het bezitten van Frax-aandelen (FXS) kunnen houders voorstellen doen en stemmen over veranderingen in het protocol, wat heeft geleid tot de volledige verwijdering van het algoritmische koppelen door Frax.

7. AngelBlock (THOL) – Op blockchain gebaseerde fondsenwerving transformeren

Wat is AngelBlock (THOL)?

AngelBlock is een project voor non-custodial, protocol-based fundraising dat aantrekkelijke use cases biedt voor zowel investeerders als startups. Het ziet de huidige crypto fundraising omgeving als zeer gefragmenteerd en inefficiënt, met problemen als rug pulls, scam projecten en loze beloftes die de crypto markt teisteren. AngelBlock beschermt de fondsen van investeerders en geeft deze terug als de startup niet voldoet aan de beloftes.

De missie van AngelBlock is om een synergetische community van investeerders, innovators en supporters te creëren die zich volledig richten op de vooruitgang van blockchain technologie. Kapitaal wordt uitgekeerd aan startups die tijdens het fundraising proces hun mijlpalen halen, waarbij investeerders stemmen over de vraag of het project succesvol een gegeven mijlpaal heeft voltooid.

Waarom investeren in AngelBlock (THOL)?

Effectief gezien werkt AngelBlock aan het verbeteren van het vertrouwen in de crypto fundraising wereld. Met de bedoeling om de transparantie van fundraising te verbeteren en startups te verbinden met een eliteteam van juridische, strategische en technische adviseurs, biedt AngelBlock een manier voor investeerders die investeren in crypto om de ontwikkeling van Web3 te ondersteunen en bij te dragen aan een veilig investeringsproces.

Het THOL token zelf stelt houders in staat om toegang te krijgen tot een breed scala aan mogelijkheden om te investeren in opkomende crypto projecten, aangezien het nodig is om gas vergoedingen te betalen in het protocol. THOL tokens kunnen ook gestaked worden, waardoor gebruikers beloningen kunnen verdienen in ruil voor het nomineren van startup validators die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van due diligence bij nieuwe crypto listings.

8. CryptoGPT (GPT) – Gebruikers controle geven over gegevens in de toekomst van AI

Wat is CryptoGPT (GPT)?

CryptoGPT is een van de vele nieuwe crypto projecten die proberen in te spelen op de groeiende trend van AI die werd gestart door ChatGPT. Het is een uniek blockchain-project dat tot doel heeft gegevens te verzamelen voor AI-ontwikkeling, waarbij gebruikers cryptocurrency kunnen verdienen door hun geanonimiseerde gegevens te delen.

CryptoGPT wil een heel ecosysteem van dApps creëren in een breed scala aan sectoren, zoals fitness, dating, games en onderwijs, terwijl het GPT aanbiedt als betaling voor verzamelde gegevens wanneer iemand deze dApps gebruikt. Het platform is gebouwd op een layer-2 blockchain-architectuur met behulp van zkRollup-technologie, waardoor het schaalbaar is en compatibel met de Ethereum Virtual Machine (EVM).

Waarom investeren in CryptoGPT (GPT)?

Wat CryptoGPT onderscheidt van andere op blockchain gebaseerde AI-projecten, is het streven naar massa-adoptie door consumenten-apps aan te bieden. Dit heeft al meer dan 2 miljoen gebruikers aangetrokken in zijn ecosysteem en heeft geleid tot meerdere noteringen op grote beurzen.

GPT zelf is een multifunctionele utility-token. Hoewel de volledige gebruiken nog steeds worden getest in de bètafase, kan CryptoGPT worden gestaked, gebruikt worden voor liquiditeits evenementen zoals terugkopen of verbrandingen, en dient als brandstof voor transacties op de CryptoGPT blockchain. Gebruikers kunnen zelfs Capsule NFT’s kopen, wat hun vermogen om sneller cashflow te genereren vergroot. Hoewel het nog vroeg is voor CryptoGPT, is het op dit moment zeker een van de meest opwindende nieuwe cryptocurrencies.

9. Stepn (GMT) – Een leider in Move-To-Earn

Wat is Stepn (GMT)?

Stepn is een unieke mobiele app die wordt aangedreven door de Solana-blockchain en gaming, fitness en crypto op een leuke en opwindende manier combineert. Het stelt gebruikers in staat beloningen te verdienen in de vorm van een utility token, Green Satoshi Tokens (GST), door te wandelen, joggen of rennen, of dit nu op straat is of in echte sportscholen. Stepn is geprezen als een van de meest positieve nieuwe cryptocurrencies en wordt beschouwd als een leider in move-to-earn.

De hoeveelheid die gebruikers verdienen is evenredig met de kenmerken van hun NFT-sneakers, waarbij sommige van de duurste sneakers duizenden dollars aan SOL- en GST-tokens opleveren. Stepn heeft ook een token genaamd de Green Metaverse Token (GMT), de governance-token van het platform dat alleen kan worden verdiend wanneer spelers een bepaald niveau hebben bereikt. GMT stelt gebruikers in staat om staking-beloningen van het project te verdienen en invloed uit te oefenen op Stepn door te stemmen en veranderingen voor te stellen.

Waarom investeren in Stepn (GMT)?

Stepn biedt een innovatieve manier om mensen aan te moedigen een gezonde levensstijl te leiden terwijl ze beloningen verdienen in de vorm van crypto. Het is een van de weinige projecten die tot doel hebben positieve veranderingen in het leven van gebruikers te brengen, door het volledige potentieel van crypto te benutten. Het platform heeft ook een gebruiksvriendelijke interface en wallet in zijn mobiele app, waardoor het zelfs voor niet-crypto-natives gemakkelijk is om beloningen te verdienen.

Bovendien heeft het platform de aandacht getrokken van grote sportmerken zoals ASICS, die hun eigen NFT-sneakercollectie aan de catalogus van Stepn hebben toegevoegd. Belangrijker nog, enkele opmerkelijke namen in de durfkapitaal wereld hebben grote weddenschappen geplaatst op Stepn; MorningStar Ventures, Solana Capital en Sequoia Capital hebben allemaal hun gewicht achter het project gegooid.

10. Aptos (APT) – Een nieuwe blockchain van voormalige meta-ingenieurs

Wat is Aptos (APT)?

Aptos is een layer-1 blockchain die tot doel heeft de dominantie van Ethereum in de smart contract ruimte uit te dagen. Ontwikkeld door voormalige Meta-engineers en gebaseerd op het mislukte Diem-project van het bedrijf, maakt Aptos gebruik van een native programmeertaal genaamd Move, ontwikkeld door Meta en beschouwd als superieur aan andere blockchain-gebaseerde talen.

De architectuur van Aptos is ontworpen om snellere en goedkopere transacties te bieden dan Ethereum, met een potentieel vermogen van maximaal 150.000 transacties per seconde (TPS) zodra het netwerk volledig is ontwikkeld. Het project haalde meer dan $350 miljoen aan financiering op voordat APT-crypto op de beurzen verscheen, mede dankzij het uitzonderlijke team van PhD’s, onderzoekers en ingenieurs.

Waarom investeren in Aptos (APT)?

De hoge transactie capaciteit van Aptos en de mogelijkheid om smart contracts efficiënter af te handelen, kunnen het als een belangrijke concurrent in de ruimte positioneren. Google Cloud heeft al aangekondigd dat het een partnerschap aangaat met Aptos als validator, zoals het heeft gedaan met verschillende andere crypto assets waarvan het gelooft dat ze het potentieel hebben om in waarde te stijgen.

Bovendien heeft Aptos een sterk team van experts in verschillende vakgebieden die eerder succes hebben geboekt met crypto-projecten, zoals het voormalige hoofd marketing van Solana, Austin Virts. Het vermogen van het project om aanzienlijke venture capital-financiering aan te trekken, toont ook een mate van vertrouwen in het potentieel van het project, wat de reden is waarom het momenteel wordt beschouwd als een van de beste nieuwe cryptocurrency-releases voor het investeren in crypto.

11. GroveCoin (GRV) – Een duurzamee blockchain met hoge doelen

Wat is GroveCoin (GRV)?

GroveCoin is een nieuw crypto-project dat tot doel heeft om zijn investeerders, die het Grovers noemt, te helpen bij het realiseren van een gezondere en welvarender toekomst door gedecentraliseerde digitale valuta op een milieubewuste manier te benutten. Na zorgen over de milieu-impact van het delven van crypto vandaag de dag, streeft GroveCoin ernaar om een groen alternatief te worden voor veel digitale valuta’s in de cryptomarkt.

GroveCoin zelf is het native token van het GroveCoin-netwerk, een proof-of-stake blockchain die werkt als een hard fork van het Ethereum-netwerk. Het project heeft hard gewerkt om een ecosysteem van spannende producten te ontwikkelen, waaronder de GroveKeeper wallet en GroveSwap gedecentraliseerde exchange.

Waarom investeren in GroveCoin (GRV)?

Investeren in GroveCoin biedt een kans om een innovatief nieuw crypto-project te ondersteunen dat zich toelegt op het creëren van een meer milieuvriendelijke toekomst voor de industrie. Het proof-of-stake consensus algoritme van GroveCoin biedt een duurzamer alternatief voor proof-of-work netwerken terwijl het de veiligheid van Ethereum behoudt.

Grove is ook van plan om een deel van alle transacties te herinvesteren in groene industrieën en bedrijven, waardoor er verder rendement voor investeerders ontstaat. Zo zal het investeren in zonne-energie en een platform introduceren om landen te ondersteunen die het meest zouden profiteren van zelfvoorzienende landbouwmethoden. Het plan is zelfs om te investeren in de markt voor hernieuwbare energie, wat ertoe kan leiden dat Grove betrokken is bij de handel in koolstof credits, waardoor GRV in de nabije toekomst meer waard zou kunnen worden.

12. Proxy Swap (PROXY) – Een op privacy gericht platform voor het uitwisselen van digitale activa

Wat is Proxy Swap (PROXY)?

Proxy Swap is een dApp gebouwd op het Ethereum netwerk waarmee gebruikers digitale activa kunnen kopen en verkopen met volledige privacy. Door gebruik te maken van technologie zoals zero-knowledge proofs (zkProofs) stelt Proxy Swap gebruikers in staat om transacties uit te voeren zonder het MetaMask-adres van de handelaar te onthullen, waardoor elke traceerbaarheid van transacties wordt verwijderd en de controle over financiële gegevens wordt verbeterd.

Proxy Swap ondersteunt elke token die op Uniswap staat vermeld, waardoor het ongelooflijk veelzijdig is. Of gebruikers nu grote financiële transacties voor commerciële doeleinden uitvoeren en hun acties privé willen houden, of zich simpelweg zorgen maken over hun anonimiteit in een steeds meer verbonden wereld, ze kunnen Proxy Swap gebruiken om ultieme privacy te bereiken.

Waarom investeren in Proxy Swap (PROXY)?

Investeren in Proxy Swap is een geweldige manier om een gedecentraliseerde applicatie te ondersteunen die de privacy en veiligheid van gebruikers prioriteert. De unieke functies zijn met name aantrekkelijk voor gebruikers die zich zorgen maken over privacy en censuur in het digitale landschap van vandaag.

Het hebben van verschillende niveaus van PROXY biedt ook meerdere voordelen in het Proxy Swap-ecosysteem. Het bezitten van meer dan 100.000 PROXY-tokens biedt investeerders onbeperkte dagelijkse swaps en als eerste toegang tot nieuwe premium functies. Het bezit van meer dan 1 miljoen tokens stelt gebruikers in staat als eerste de mobiele applicatie van Proxy Swap te gebruiken. Proxy Swap ondersteunt ook staking en biedt momenteel een rendement van meer dan 60% APY, wat ideaal is voor investeerders die cashflow willen genereren terwijl ze het project ondersteunen.

Hoe vind ik de nieuwste cryptocurrencies die op het punt staan om te exploderen?

Er zijn verschillende manieren om nieuwe cryptocurrencies te vinden die op het punt staan om te exploderen. Een van de meest populaire bronnen voor het vinden van nieuwe munten is de pagina voor nieuwe cryptocurrencies van Coinmarketcap . Hier vind je een lijst met de nieuwste munten die op de markt zijn gekomen en essentiële statistieken zoals marktkapitalisatie en handelsvolume. Ook de nieuwe cryptocurrency lijst van CoinGecko is een waardevolle bron.

Het zoeken naar presales kan een goede optie zijn als je op zoek bent naar nog nieuwere munten die nog niet op de markt zijn gekomen. Deze projecten zijn vaak te vinden op Initial Coin Offering (ICO) of Initial Exchange Offering (IEO) aggregator sites, die te vinden zijn door te zoeken naar “ICO-lijst” of “IEO-lijst”.

Onderschat ten slotte de kracht van sociale media niet. Door Discord- en Telegram-groepen te volgen, invloedrijke handelaren op Twitter te volgen en andere sociale media-platforms in de gaten te houden, kunt u vroegtijdig toegang krijgen tot informatie over de nieuwste crypto munten voordat ze mainstream worden.

Wat zijn de voor- en nadelen van het investeren in nieuwe cryptomunten?

Investeren in nieuwe cryptocurrency-projecten kan een opwindende kans zijn om aanzienlijke winsten te maken, maar deze aanpak heeft voor- en nadelen. Een groot voordeel is het potentieel om grote rendementen te genereren naarmate de munt populairder wordt. Munten met innovatieve toepassingen die een echt probleem oplossen, kunnen een grote gebruikersgroep aantrekken. Als het project breed wordt aangenomen, kunnen vroege investeerders rendementen behalen van 10x, 50x, of zelfs 100x.

Bovendien hebben nieuwe cryptocurrencies vaak een van de beste communities, vol met investeerders die gepassioneerd zijn over het project. Dit kan investeerders helpen om gelijkgestemde enthousiastelingen te ontmoeten, meer te leren over de werking van de nieuwe crypto munt en mogelijk invloed uit te oefenen op de ontwikkeling ervan.

Er is echter ook het risico dat het project niet slaagt. Met veel nieuwe cryptocurrencies die elke week opduiken, kunnen investeerders hun geld in een project steken dat vanaf het begin gedoemd was om te mislukken. Dit kan worden tegengegaan door due diligence te doen en het project grondig te onderzoeken voordat je investeert.

Nieuwe crypto-projecten zijn ook vaak meer volatiel en schommelen meer dan gevestigde altcoins. Deze volatiliteit kan het moeilijk maken om te voorspellen hoe het project op lange termijn zal presteren en kan psychologische stress veroorzaken als de investeerder zware verliezen lijdt.

Wat is de beste nieuwe crypto om nu in te investeren?

Hoewel het vinden van de beste nieuwe cryptocurrencies om in te investeren uitdagend kan zijn, heb je nu een goed overzicht van wat experts beschouwen als de beste projecten. Sommige tokens lossen een specifiek probleem in de industrie op, zoals Livepeer en AngelBlock, terwijl andere, zoals ApeCoin en CryptoGPT, hopen te profiteren van de snelle opkomst van de metaverse en AI-technologie. Maar twee duidelijke winnaars komen naar voren als we naar het grotere plaatje kijken: Metacade en Altsignals.

Metacade heeft veel potentie om een huishoudelijke naam te worden onder P2E-gamers. Het heeft al een grote aanhang gekregen dankzij de uitstekende prestaties tijdens de presale en onderliggende eigenschappen. Velen denken dat Metacade met het initiatief Metagrants een van de meest invloedrijke krachten in de GameFi-industrie zou kunnen worden.

Altsignals daarentegen staat op het punt om de wereld van de handel te veroveren. Het heeft zichzelf al bewezen als een van de topspelers op het gebied van handelssignalen, waarbij zijn eigen AltAlgo-systeem de favoriet is van handelaren over de hele wereld. Het ActualizeAI-algoritme van Altsignals en de ongeëvenaarde voordelen van de ASI-token zullen Altsignals waarschijnlijk op de kaart zetten bij veel investeerders die investeren in crypto. Met een presale die net begint, zouden vroege investeerders enorme winsten kunnen zien van ASI in de nabije toekomst.

Gerelateerde veelgestelde vragen over crypto

Zijn nieuwe crypto munten een goede investering?

Nieuwe crypto munten kunnen een goede investering zijn als ze een solide team, innovatieve technologie en een duidelijke use case hebben. Het is belangrijk om grondig onderzoek te doen om te bepalen of een nieuwe cryptocurrency potentie heeft voor toekomstige winsten.

Hoe worden nieuwe cryptocurrencies gemaakt?

Nieuwe cryptocurrencies kunnen worden gecreëerd via een proces genaamd tokenisatie, waarbij een nieuwe token wordt gemaakt op een bestaand blockchain netwerk of door het lanceren van een geheel nieuw blockchain-netwerk.

Welke crypto zal exploderen in 2023?

Het is onmogelijk om te voorspellen welke crypto zal exploderen in 2023, maar de nieuwe crypto munten op deze lijst hebben allemaal sterke potentie, met name Metacade en AltSignals.

Wat is een crypto notering?

Een crypto notering is het proces van het toevoegen van een cryptocurrency aan een digitale activa beurs, waardoor gebruikers het token op het platform van de beurs kunnen kopen, verkopen en verhandelen. Coin listings kunnen de zichtbaarheid en liquiditeit van het token vergroten.

Welke use cases moet ik zoeken bij het investeren in nieuwe tokens?

Zoek naar projecten die echte problemen oplossen. Tokens die inefficiënties of pijnpunten aanpakken, kunnen aanzienlijk potentieel hebben voor adoptie, omdat ze meer nut hebben dan louter speculatieve tokens.

In de vastgoedsector zou je kunnen zoeken naar een hypotheekplatform dat blockchain-technologie gebruikt om het proces bij lenen efficiënter te maken. Of een platform dat een pijnpunt oplost in de onderhouds- of vastgoedbeleggingsmarkten.

