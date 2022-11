De beste metaverse crypto projecten om te investeren in 2023

Toen Facebook, het populairste sociale media platform, omgedoopt werd tot Meta en de instap maakte naar de metaverse, was dat de start van een grote verschuiving naar een toekomst waar de metaverse centraal staat.

Sindsdien is de populariteit van de metaverse traag maar gestaag aan het uitgroeien tot een kansrijk gegeven met enorm potentieel. Met de vooruitgang van Web3 , is het landschap van het internet ingrijpend aan het wijzigen en is de metaverse ongetwijfeld aan het groeien.

Aangezien er verwacht wordt dat het aantal gebruikers 50 miljoen zal overschrijden tegen 2025, met het aantal NFT transacties in de metaverse die zullen stijgen van 600,000 in 2022 tot meer dan 9 miljoen in 2027, is de metaverse duidelijk uitgegroeid tot één van de beste investeringsmogelijkheden in de wereld, waarbij een aantal grote metaverse crypto projecten in de ranglijst stijgen.

De beste metaverse cryptoprojecten in 2023

2023 belooft om een memorabel jaar te worden voor de vooruitgang van de metaverse, met meerdere projecten, verbeteringen, en ideeën die zich vormen tot de bouwstenen van de toekomst van het internet.

Enkele van de beste metaverse crypto projecten van 2023 en verder omvatten:

Metacade (MCADE) – GameFi hub door de community georganiseerd Decrentraland (MANA) – Virtuele landen bouwer SandBox (SAND) – Virtuele gaming wereld Pavia (PAVIA) – Gaming wereld bouwer Ertha (ERTHA) – Plot-gebaseerde gaming wereld Solice (SLC) – VR gaming systeem Wizardia (WZRD) – play-to-earn RPG Axie Infinity (AXS) – NFT-gebaseerde blockchain game

Besprekingen van de beste metaverse crypto projecten

Metaverse play-to-earn projecten hebben gelijkaardige aspecten, in die zin dat ze allemaal virtuele werelden zijn gebaseerd op de blockchain en dat ze allemaal tokens gebruiken die hun spelers kunnen aankopen of mogelijks verdienen als digitale activa. Deze digitale activa hebben een zekere waarde, gebaseerd op de grootte, de bruikbaarheid en de populariteit van het project, waarbij de populairste een hogere waarde hebben. Hieronder zullen we de verschillen bespreken tussen deze projecten en welke de beste kans hebben om een grote meerwaarde te realiseren binnen de GameFi metaverse.

1. Metacade (MCADE) – Voert de lijst aan, door de community georganiseerde GameFi Hub

Eén van de beste metaverse crypto projecten om momenteel in te investeren is de virtuele community hub, Metacade . Metacade, zoals de naam al aangeeft, zal een volledig gedecentraliseerde metaverse speelhal worden, met een verscheidenheid aan play-to-earn games, ontwikkeld en verkozen door de community.

In hun poging om de plaats te zijn waar gamers alles kunnen leren over GameFi, in realtime kunnen chatten over de beste games, recensies schrijven, en stemmen welke game ontwikkelaars financiering zullen krijgen om hun plannen werkelijkheid te maken, begint het platform stilaan vorm te krijgen als de ultieme GameFi bestemming in de metaverse.

Metacade is één van de nieuwste metaverse crypto projecten, maar lijkt niettemin een echte bruikbaarheid te bieden om het concept van hun platform te ondersteunen. Door zich te richten op het wegnemen van de barrière tussen gamers en ontwikkelaars, evenals door het resultaat op te nemen in het aanbod van hun speelhal, mikt Metacade op een dominantie van de toekomstige industrie.

Terwijl de presale momenteel nog in de betafase verkeert – en nog komende is, zien we een mogelijk jackpot in wording, als één van de waardevolste kansen om nu reeds deel van uit te maken. Andere metaverse crypto projecten hebben al een vlucht genomen, maar als je er wil bij zijn, wanneer het volgende grote project naar de metaverse komt, zoek dan niet verder dan Metacade.

2. Decentraland (MANA) – Virtuele land bouwers verenigen zich

Decentraland , dat toegankelijk werd voor het publiek in 2020, verkoopt, mocht je het nog niet kunnen raden aan de hand van de naam, gecentraliseerde percelen land in een gedeelde virtuele wereld. Gebruikers kunnen op verkenning gaan, games spelen, contacten leggen met andere gebruikers, en digitaal vastgoed kopen en verkopen in het universum van Decentraland. Gebruikers moeten de MANA token aankopen, die in-game als munteenheid wordt gebruikt om stukken grond en andere virtuele goederen en diensten te kopen.

De aanpasbare virtuele ruimte van Decentraland, heeft als grootste sterkte, de mogelijkheid voor gebruikers om hun eigen aanpasbare ervaring te creëren op hun aangekocht stukje land. Dit omvat het kiezen van unieke namen and wearables voor de avatar van gebruikers, die dan ook weer kunnen geruild worden tussen gebruikers of gekocht en verkocht worden met de MANA token. Decentraland heeft zich meteen geprofileerd als één van de beste metaverse crypto projecten sinds het publiek werd gemaakt, toch is het dagelijkse aantal gebruikers heel erg teruggevallen , waardoor je de waarde van de dure stukken virtueel land kan in vraag stellen.

The SandBox (SAND) – Virtuele gaming wereld met VR elementen

Het volgende sterke metaverse crypto project is The Sandbox , een virtuele gaming wereld, gebouwd op de Ethereum blockchain waar gebruikers assets kunnen bezitten, ontwerpen, besturen, spelen en verdienen met hun gaming talenten. Net zoals bij Decentraland, kunnen gebruikers ook bij The Sandbox stukken virtueel land aankopen met hun eigen token, SAND. Ze kunnen vervolgens één van de drie geïntegreerde tools gebruiken om ofwel 3D objecten te maken en animeren, hun creaties te uploaden en te verkopen op de virtuele marktplaats, of hun eigen 3D games te ontwerpen.

Net als Metacade wil The Sandbox de controle over hun games rechtstreeks in handen van de gebruikers geven, in plaats van aan grote productiehuizen toe te kennen. Het succes van deze overdracht van de macht zal de bouwsteen zijn voor nieuwe metaverse spaces zoals Metacade, waardoor de wisselvallige koers die Sandbox doormaakte kan vermeden worden.

Terwijl heel wat cryptocurrencies de crypto crash van 2022 proberen te boven te komen, is de waarde van tokens bij virtuele games zoals The Sandbox erg gedaald sinds hun hoogtepunt, omdat gebruikers moeite hebben om de waardebepaling te rechtvaardigen die The Sandbox en de andere projecten hadden bereikt voorafgaand aan de crash.

4. Pavia (PAVIA) – Gaming wereld bouwer van de volgende generatie

Pavia is een andere virtuele wereld bouwer, dit keer gebaseerd op de Cardano blockchain, die een meer eco-vriendelijke cryptocurrency aanbiedt ten opzicht van bijvoorbeeld Ethereum. Net zoals bij Decentraland en The Sandbox, kopen gebruikers virtuele percelen land waarop ze dan kunnen bouwen. Gebruikers maken een unieke avatar die kan communiceren met andere avatars van gebruikers om hun virtuele creaties te kopen en verkopen, of om hun land te verhuren voor de PAVIA token.

Omdat dit een relatieve nieuwkomer betreft in de metaverse, zijn stukken land bij Pavia goedkoper dan die van Decentraland of Sandbox, en veel onderdelen van het spel zijn nog in de ontwikkelingsfase. Pavia kende zijn release in januari 2022, en kende niet zo’n sterke daling in de waarde van hun tokens als de andere concurrenten, hoewel ze toch zijn gedaald van hun hoogtepunt op $0.09 naar ongeveer $0.01.

De timing van Pavia’s release, net voor de crypto crash, toont aan hoe nieuwe metaverse crypto projecten zoals Metacade succesvol kunnen worden, door te starten na de crash. Terwijl heel wat tokens tot 99% van hun waarde zijn verloren door de crash, kunnen de tokens die na de crash opstarten voordeel halen door de trend om blijven in waarde toe te nemen.

5. Ertha (ERTHA) – Gaming wereld met een plot

Net als de virtuele werelden van Decentraland en The Sandbox, is Ertha een metaverse crypto project waar gebruikers kunnen bouwen en ontwerpen op hun eigen virtuele stukje land. In tegenstelling tot andere wereld bouwers, biedt Ertha ook een plot in het spel. In dit game wordt de mensheid met uitsterven bedreigd na een klimaat-apocalyps, waardoor de gebruikers de wereld opnieuw vanaf het begin moeten opbouwen. Deze unieke mix van virtuele creaties en een verhaallijn maken van Ertha één van de beste crypto metaverse projecten voor 2023.

Het heeft een aantal gemeenschappelijke kenmerken met andere gedecentraliseerde virtuele platformen, zoals zijn eigen currency token (ERTHA), de mogelijkheid om op verkenning te gaan, te bouwen, en die creaties te kopen en verkopen voor ERTHA tokens. De verhaallijn houdt het game meer op koers, dan die projecten waar de enige opzet van het creëren, dat creëren zelf is. Jammer genoeg voor Ertha viel het ook ten prooi aan ongelukkige timing, met een release net voor de crypto crash, waardoor de waarde van de token gedecimeerd werd. Toch blijft het nog steeds een voorbeeld van het grotere potentieel dat metaverse projecten hebben om succesvol te worden wanneer ze een doel voor ogen houden, ten opzichte van die projecten die dit niet hebben.

6. Solice (SLC) – Een VR gaming systeem, gebouwd op de blockchain

Solice , dat draait op de Solana blockchain, is de eerste cross platform virtual reality gaming metaverse. In die hoedanigheid, biedt het zijn gebruiker de unieke mogelijkheid om geld te verdienen door te spelen in een volledige VR wereld. De opzet is niet zo verschillend van de andere gedecentraliseerde open world wereld bouwers zoals Decentraland en The Sandbox. Je koopt nog steeds percelen land aan met hun token (SLC), en daarna bouw je, speel je, en leg je contacten met andere gebruikers, en heb je de mogelijkheid om je bezittingen te kopen en verkopen. Het verschil is, dat dit alles zich afspeelt in een VR wereld.

Het voordeel is dat je met dit sterke metaverse crypto project een groter gevoel van betrokkenheid beleeft tijdens het spelen, terwijl je een volledig virtuele wereld gaat verkennen op dezelfde manier waarop je dat in de echte wereld zou doen. Het nadeel is dat je daarvoor een VR Headset nodig hebt, die enkele honderden, zoniet duizenden euro kan kosten. Dit maakt Solice een uniek, maar duur avontuur in de virtuele metaverse.

7. Wizardia (WZRD) – Play-to-earn RPG Fantasie en Magie

Wizardia is een play-to-earn RPG (role playing game) waar gebruikers NFT’s verzamelen in een metaverse crypto project met een verhaallijn. Het doel is om je personage aan te maken, up te levellen en je gereedschap te upgraden, terwijl je probeert om de ultieme tovenaar te worden. Het spel biedt niet alleen een mooie visuele stijl, maar ook heftige PVP en PVE gevechten, waarbij gebruikers hun strategisch inzicht en hun kracht moeten inzetten om hoger op het scorebord van de beste tovenaars te raken.

Onder de vorm van een RPG met een plot, biedt Wizardia een virtuele wereld met een doel, wat aantrekkelijker kan zijn dan de eenvoudige world builders. De currency token (WZRD), kan net als de andere gebruikt worden om je avatar en je virtuele materiaal aan te kopen, te verkopen of van een upgrade te voorzien, zodat je geld kan verdienen terwijl je speelt. Jammer genoeg, eveneens net als anderen op deze lijst, heeft de token van Wizardia een enorm waardeverlies moeten slikken sinds de crypto crash en zijn ze nog ver verwijderd van een heropleving terwijl de in-game prijzen zich aanpassen.

8. Axie Infinity (AXS) – NFT gebaseerde blockchain game

Als je Pokemon kent, zal je ook een ander top metaverse project, Axie Infinity , begrijpen. Axie Infinity is een online video game die op de blockchain draait en ontworpen is door Sky Studios. Het spel combineert de gameplay van Pokémon met play-to-earn mogelijkheden van andere metaverse games. Door middel van de currency token AXS, kunnen gebruikers wezens, genaamd Axies, aankopen en verzamelen, die wat op een axolotl lijken. Spelers kunnen daarna hun Axies sterker maken en die laten vechten tegen Axies van andere spelers. Spelers kunnen die ook aankopen, verkopen of ruilen met andere gebruikers, met een transactiekost die door de studio wordt aangerekend.

Axie Infinity combineert de unieke insteek van een wereld vol wezens met de mogelijkheden van play-to-earn, alhoewel de grote populariteit van het spel drastisch is afgenomen, net zoals de waarde van hun tokens, sinds de crash van 2022. Toch bewijst de resterende waarde van hun tokens hoe een community-gebaseerd metaverse crypto project met een doel kan slagen in een crypto universum dat zich herstelt na een crash.

Investeringskansen die eraan komen in 2023

Met de vooruitgang van Web3, zouden de top metaverse crypto projecten een blijvende stijging moeten zien van hun populariteit en succes, wanneer we 2023 instappen. Sommigen hebben al hun plek in de metaverse ingenomen, anderen staan nu pas aan het begin van de grote investeringskansen die ze zullen bieden.

Wanneer nieuwe metaverse crypto projecten zoals Metacade hun plek gaan toe-eigenen nadat ze de crypto crash hebben vermeden, zijn ze klaar om alleen maar voordeel te halen uit het feit dat de GameFi industrie op het punt staat om de volgende Apple of Amazon te worden qua omvang. Verder bouwend op het succes van metaverse projecten uit het verleden, lijkt Metacade alles uit de kast te halen om de grenzen van andere, meer beperkte projecten te doorbreken, en om één van de beste investeringen van 2023 te worden. In ieder geval één die je niet wilt missen.

Gelukkig is Metacade momenteel gestart met zijn presale – met 1,4 miljard MCADE tokens (70% van de totale voorraad) die wordt vrijgegeven, verdeeld over 9 fases, met een stijgende token prijs wanneer elke fase volgeboekt raakt. Op dit moment is er een super early bird aanbieding beschikbaar van 125 MCADE voor slechts $1, maar dat zal in de 8ste fase teruggeschroefd worden naar slechts 50 MCADE voor $1 dus, de tijd dringt als je grote winsten wil boeken in 2023.