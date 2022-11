De nationale cryptocurrency van China wordt onheilspellender

De gouverneur van de centrale bank van China heeft deze week een update gegeven over de nationale valuta die wordt ontwikkeld

Anonimiteit en privacy worden beschermd, stelt hij

Onze analist Dan Ashmore is daar niet zo zeker van, omdat hij gelooft dat deze digitale valuta mogelijk erg dystopisch zijn

Dat gezegd hebbende, zijn er ook voordelen aan het ontluikende concept

Maar met China voorop, is er duidelijke bezorgdheid over hoe het einddoel eruit zal zien

China loopt voorop op het gebied van door de staat gesponsorde cryptocurrencies, bekend als CBDC’s (digitale valuta’s van de centrale bank).

Hoewel technologische innovatie moet worden toegejuicht, zijn er hier enkele zeer onheilspellende zorgen. En het voelt alsof ze dichterbij kruipen.

Zorgen rond controle

De Chinese gouverneur van de centrale bank, Yi Gang, besprak hoe geavanceerd de nationale digitale valuta onlangs was tijdens de Hong Kong Fintech Week. Ondanks het feit dat “privacybescherming een van de toppunten op de agenda is”, is de realiteit dat dit de Chinese staat een ongekende macht over zijn burgers zal geven – niet dat het daar om te beginnen een gebrek aan had.

Nationale valuta betekenen namelijk dat met één druk op de knop wallets (het equivalent van bankrekeningen) kunnen worden bevroren. Erger nog, ze kunnen leeg worden gehaald. De implicaties zijn hier niet te overzien.

De overheid zou bijvoorbeeld een automatisch belastingstelsel kunnen invoeren, waarbij elk jaar geld wordt opgebruikt. Of misschien een soort fijn systeem. Het Social Credit System, een nationale kredietbeoordeling en zwarte lijst die wordt ontwikkeld, zou ook kunnen worden geïntegreerd met een nationale munteenheid. Met het kredietsysteem dat individuen en bedrijven volgt op betrouwbaarheid, is het dan zo gek om te denken dat er financiële straffen of beloningen mee kunnen worden geïntroduceerd?

Ik schreef over veel van de zorgen in april van dit jaar, toen ik me concentreerde op de zanddollar van de Bahama’s. Hoewel het zorgwekkend blijft, betekent het trackrecord van de heerschappij van de Chinese staat, evenals de omvang van de economie, dat het zich op een ander niveau bevindt en veel gemakkelijker om een dystopische toekomst voor te stellen.

Hoe zal de Chinese CBDC werken?

Afgezien van de zorgen, is het fascinerend om te lezen hoe ze werken – zo niet angstaanjagend. Yi gaf enig inzicht in de manier waarop het wordt ontwikkeld.

Zijn pleidooi dat anonimiteit zou worden beschermd, draait om een betalingssysteem met twee lagen. Op het eerste niveau verstrekt de centrale bank yuan aan de operators, terwijl ze alleen interinstitutionele informatie verwerkt. Op niveau twee verzamelen de operators (allemaal geautoriseerd) alleen de persoonlijke informatie die nodig is voor de uitwisseling en circulatie van de valuta naar de individuele burgers.

Yi ging verder en beloofde dat de datum versleuteld zal worden en persoonlijke gevoelige informatie niet gedeeld zal worden met derden. Meer in het bijzonder zullen transacties tot een bepaald niveau onder volledige anonimiteit mogen plaatsvinden.

Dit lijkt zeker veelbelovend. Nogmaals, het bewijs en de geschiedenis staan hier echter niet aan de kant van de Chinese staat. Bij het verder graven in Yi’s citaten, maakte hij een voorbehoud dat deze anonimiteit in de gaten moest worden gehouden:

“We erkennen dat anonimiteit en transparantie niet zwart-wit zijn, en er zijn veel nuances die zorgvuldig moeten worden afgewogen. We moeten met name een nauwkeurig evenwicht vinden tussen het beschermen van de individuele privacy en het bestrijden van illegale activiteiten.”

Die balans is de lijn die soms moeilijk te volgen is in cryptocurrency. Onlangs schreef ik over de gevaren van decentralisatie, maar in dit geval is het meer een gevaar van centralisatie.

Voor velen zijn CBDC’s ongelooflijk dystopisch. Het is duidelijk dat, ervan uitgaande dat je dit artikel tot nu toe hebt gelezen, ik volledig begrijp hoe dit het geval kan zijn – en over het algemeen maak ik me zorgen over hoe dit er in bepaalde staten in de toekomst uit zou kunnen zien.

Aan de andere kant hebben CBDC’s en blockchain-technologie voordelen. Efficiëntie, lagere tarieven, hogere snelheid en grotere toegankelijkheid zijn allemaal krachtige voorstanders. Maar de gevaren zijn buitengewoon groot. Ik denk dat we allemaal zullen moeten afwachten wat er gebeurt, maar op dit moment lijkt China het voortouw te nemen – en ik weet niet zeker of dat een goede zaak is.