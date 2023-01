De stilte voor de storm op de cryptomarkten

Belangrijkste punten

De volatiliteit van cryptovaluta is afgenomen en extreme on-chain-activiteit nam af in een periode van relatieve rust

Verschillende ontwikkelingen rondom Genesis, Gemini en DCG zijn echter nog aan de gang

Volatiliteit zou ook kunnen oplaaien zodra de Amerikaanse inflatiecijfers deze week bekend worden gemaakt

Periode doet denken aan de low drama-omgeving voorafgaand aan FTX in oktober

Na een tumultueuze achtbaan na de schokkende ondergang van FTX, is er een periode van opmerkelijke sereniteit neergedaald op de cryptomarkten.

Nu 2022 een compleet en volslagen bloedbad is, voelt het bijna verdacht dat er zelfs maar een paar weken weinig drama is in de digitale marktruimte.

Maar uit de statistieken blijkt dat de afgelopen weken tot de rustigste van de afgelopen jaren behoorden. Gezien de angst voor besmetting die voortkwam uit de ineenstorting van FTX, is dat een goede zaak.

Angst heerst nog steeds in cryptokringen

Dat gezegd hebbende, er is genoeg om je zorgen over te maken op dit moment. Zoals Brian Armstrong, CEO van Coinbase, gisteren verklaarde toen hij aankondigde dat Coinbase nog nog eens 20% van zijn personeelsbestand zou schrappen, is er waarschijnlijk “meer risico” en is er “nog steeds veel marktangst.”

Crypto-geldschieter Genesis ontsloeg vorige week 30% van zijn personeelsbestand en overweegt naar verluidt een faillissement. Crypto-uitwisseling Gemini, opgericht door de Winklevoss-tweeling, heeft $900 miljoen aan klanttegoeden in het ongewisse met Genesis, de enige leenpartner voor zijn Earn-product.

De tweeling heeft Barry Silbert, CEO van Digital Currency Group (DCG), die eigenaar is van Genesis, geëist om af te treden en hem te beschuldigen van oplichting van Gemini Earn-klanten.

DCG schoot terug en noemde het “weer een wanhopige en onconstructieve publiciteitsstunt van Cameron Winklevoss om de schuld af te wenden.” Het bevestigde ook dat het “alle rechtsmiddelen behoudt als reactie op deze kwaadwillige, valse en lasterlijke aanvallen.”

DCG is ook het moederbedrijf van de Grayscale Bitcoin Trust, die een enorme korting op zijn intrinsieke waarde heeft gezien, met een piek van 50% in de nasleep van de ineenstorting van de FTX toen investeerders zich afvroegen of reserves veilig waren (ik schreef gisteren over GBTC).

Markten houden voorlopig voet bij stuk

Voor nu, terwijl al deze afleveringen zich afspelen, houden de markten stand. De actie is relatief gematigd geweest, en in feite is er een tastbare terugkeer naar normale niveaus geweest voor veel on-chain-activiteit die de afgelopen periodes gek is geworden.

De onderstaande snapshot toont het netto transfervolume in en uit beurzen. Sinds het begin van het jaar is de actie lauw geweest, met pieken tot extreme niveaus in november en december toen eerst FTX instortte en daarna de vragen over de gezondheid van Binance.

Dit idee dat de activiteit weer normaal is, wordt versterkt als we kijken naar de volatiliteit van Bitcoin. ‘S Werelds grootste cryptocurrency handelt al een tijdje zijwaarts, en de 30-daagse Pearson-maatstaf van volatiliteit laat zien hoe er in december een waarneembare terugval was naar pre-FTX-niveaus.

Macroklimaat ziet er optimistischer uit

Het is niet alleen een onderbreking geweest van binnen crypto-kringen. De bredere macro-omgeving ziet er vandaag op zijn minst een beetje rooskleuriger uit dan vorige maand. De inflatie woekert nog steeds hoog, maar er zijn twee achtereenvolgende metingen die beneden verwachting zijn, en er is hernieuwde hoop dat de inflatie misschien zijn hoogtepunt heeft bereikt.

De meest recente ronde van renteverhogingen zorgde voor een stijging van de rente met 50 basispunten in plaats van 75 basispunten in de twee voorgaande maanden, en hoewel Fed-voorzitter Jerome Powell en andere centrale bankchefs hebben bevestigd dat de rente zal blijven stijgen totdat de inflatie is overwonnen, is voorzichtig omhoog gegaan nadat de Europese inflatie uitkwam op 9,2%, vergeleken met 10,1% vorige maand.

De volgende stap is de Amerikaanse CPI-waarde op donderdag, die – zoals altijd – een zeer belangrijke dag op de markten zal zijn. Verwacht volatiliteit in cryptomarkten terwijl munten naar het aantal staren om te proberen te beoordelen wat Jerome Powell zou kunnen doen met betrekking tot het rentebeleid.

We weten tenslotte inmiddels dat crypto de hand van de aandelenmarkt vasthoudt – behalve wanneer, weet je, high-profile executives worden onthuld als frauduleus (FTX), of wanneer de top 10 munten ophouden te bestaan (LUNA).

Nooit lang een saai moment in crypto

Eind oktober zat Bitcoin schijnbaar vast in een krabbeweging rond de $20.000. Met handelaren die ongeduldig werden, waarschuwde ik hoe crypto een gebeurtenis verwijderd zou kunnen zijn van een vervelende neerwaartse spiraal.

Drie weken later stortte FTX in. Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren, en de timing was toevallig, maar het uitgangspunt van het artikel herinnert me aan hoe ik me nu voel. Het is verbazingwekkend hoe kort geheugen op markten is, maar we hebben dit eerder gezien.

Crypto zal niet lang stil blijven en de activaklasse is nog lang niet uit het bos. De bovengenoemde ontwikkelingen rond DCG, GBTC, Genesis en Gemini zijn slechts enkele van de miljoen dingen die elk moment naar het zuiden kunnen draaien.

Er is ook het verhaal rond Binance-chef Changpeng Zhao die door de SEC wordt onderzocht wegens witwasmisdrijven, er is Coinbase die 20% van zijn personeelsbestand ontslaat na een 905-opname in zijn aandelenkoers, en God weet wat er uit getuigenissen zal komen in de gerechtelijke procedure van Sam Bankman-Fried.

En dan is er de macro situatie, waar alles kan gebeuren met inflatie, de Russische oorlog in Oekraïne of talloze andere variabelen. Het zijn een paar rustige weken geweest, maar maak je geen zorgen – de waanzin zal snel terugkeren.