Decentraland de snelst groeiende cryptovaluta – eToro

Belangrijkste punten

Decentraland heeft sinds vorig jaar meer houders dan welke token dan ook, een stijging van 469% volgens eToro

Top 3 stijgers zijn MANA (metaverse), SHIBA (meme) en ENJ (gaming)

Bitcoin is de meest populaire cryptovaluta en duwt de leider van vorig jaar, Cardano, naar de tweede plaats

Shiba de grootste stijger, van de 16e meest populaire naar de 6e plaats onder eToro-investeerders

De prijzen op de cryptomarkten zijn dit jaar maar één kant op gegaan: naar beneden.

Maar ondanks het bloedbad, als je eenmaal uitzoomt en kijkt naar het aantal investeerders dat de afgelopen jaren in de ruimte is gestort, is de acceptatie enorm toegenomen.

Door eToro-gegevens te bekijken, hebben we beoordeeld welke munten dit jaar het meest in populariteit zijn gegroeid bij crypto-investeerders.

Decentraland de snelst groeiende cryptovaluta

Kijkend naar de groei van investeerders in vergelijking met dezelfde tijd vorig jaar, is er een breed scala aan muntsoorten in de top 10.

De koning van de heuvel is het metaverse token Decentraland, met een verbluffende toename van 437% van het aantal houders op eToro vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar.

Het metaverse-token heeft in hetzelfde tijdsbestek een achtbaanrit gemaakt. Vorig jaar handelde het rond deze tijd op $0,78, maar schoot omhoog naar $5,48 voordat hij terugkeerde naar de aarde om te handelen op $0,70 – lager dan een jaar geleden.

De groei van het aantal houders zal aangenaam nieuws zijn, aangezien Decentraland ernaar streeft door te gaan met het bouwen van zijn virtual reality blockchain-wereld. Het kwam ook verwikkeld in een verhaal over hoe laag zijn gebruikers vorige maand waren, maar het rapport leek misleidend.

Nog steeds handelend in de top 50 crypto’s met een marktkapitalisatie ten noorden van $1 miljard, maar met steeds meer rivalen binnen deze ruimte, zal Decentraland interessant zijn om naar de toekomst te kijken.

Tot verbazing van bijna niemand staat SHIBA op de tweede plaats met een forse groei van 269% in houders vergeleken met deze tijd vorig jaar. Het Dogecoin-alternatief veroverde dit jaar de cryptowereld stormenderhand en drukte absoluut buitensporige winsten af.

Met een marktkapitalisatie van $41 miljard op zijn hoogtepunt, is SHIBA nu 87% lager dan dit cijfer. Met 269% extra gebruikers die de doggy-token vasthouden in vergelijking met vorig jaar, is het verleidelijk om je af te vragen hoeveel van die laatkomers stevig in het rood staan.

Enjin sluit de top 3, de blockchain gaming token. Misschien vat niets het brede bereik van crypto meer samen dan de top 3 movers in het afgelopen jaar die de contrasterende ruimtes van een metaverse token, een meme en een gaming-token bezetten.

Shiba de grootste stijger

Kijkend naar de cryptocurrencies door het totale aantal gebruikers, is Bitcoin niet verrassend top. De originele crypto was vorig jaar zelfs de tweede op eToro, achter Cardano, dat een notoir fervente gemeenschap heeft.

Ethereum wordt derde, maar het is echt de sprong van Shiba die het meest schokkend is in vergelijking met vorig jaar. De meme-token stond in het derde kwartaal van 2021 op de zestiende plaats, maar staat nu op de zesde plaats, slechts één plek achter de beroemde Dogecoin. Stel je voor dat je dat vorig jaar had voorspeld.

Conclusie

Het is duidelijk dat het een verzengend jaar is geweest voor crypto. De macro-omgeving is de slechtste die er is geweest in de korte levensduur dat crypto bestaat – onthoud, Satoshi lanceerde Bitcoin pas in 2009.

De bovenstaande cijfers helpen om aan te tonen dat, bij het uitzoomen en kijken naar de onderliggende fundamenten, het langetermijntraject van crypto nog steeds opwaarts is. Natuurlijk zijn er tal van tokens die richting nul instorten, maar er zijn ook projecten met duizenden investeerders die vorig jaar nauwelijks bestonden.