Decentraland prijsvoorspelling: Metacade lijkt een betere optie te zijn

De metaverse lijkt er steeds meer klaar voor om de komende jaren een belangrijke speler in de wereld van tech te worden. Nu steeds meer grote bedrijven meedoen, lijkt het erop dat wijdverspreide acceptatie in aantocht is. Dat betekent dat dit het moment is om te kijken naar projecten die nog veel ruimte hebben om te groeien.

Twee projecten in het bijzonder die deze vooruitgang zouden kunnen stimuleren, zijn Decentraland (MANA) en Metacade (MCADE). In termen van prijsvoorspelling is de grote vraag: welke van de twee heeft het grootste potentieel?

Dit artikel behandelt de kenmerken van elk project en bekijkt welk project de grootste kans op rendement heeft.

Wat is Decentraland (MANA)?

Decentraland is een DAO (Decentralised Autonomous Organisation) die een virtuele wereld creëert, onderhoudt en bestuurt. Het native token van het platform, MANA, is een ERC20-token dat wordt gebruikt om op de metaverse onroerend goed te kopen en deel te nemen aan governance-stemmingen.

Door gebruik te maken van de kracht van gedecentraliseerde communities, is Decentraland een onderdeel van de basis waarop de toekomst van de GameFi-industrie kan worden gebouwd. Daar kan iedereen vrijelijk 3D-werelden bouwen, terwijl hij zijn creatie verkent, navigeert en deelt.

Het Decentraland-platform bestaat uit twee hoofdelementen. De Decentraland SDK wordt gebruikt om metaverse-gebaseerde ervaringen op te bouwen en de Decentraland-client wordt gebruikt om deze ervaringen te bekijken en ermee te werken.

Het Decentraland-platform stelt gebruikers in staat content en applicaties te creëren, te ervaren en er geld mee te verdienen. Er zijn talloze manieren om te genieten van de metaverse van Decentraland en er kan een breed scala aan digitale creaties worden gemaakt. Gebruikers kunnen hun eigen deel van het virtual reality-landschap bouwen en geld verdienen met kunstwerken en andere activa door ze als NFT’s te minen.

Door het proces van het bouwen van games toegankelijker te maken, breidt Decentraland de reikwijdte van play-to-earn gaming uit.

Decentraland: eersteklas onroerend goed, maar verliest aan populariteit

Een belangrijk nadeel van Decentraland is de voortdurende strijd van de afgelopen 12 maanden om wijdverspreide gebruikers aan te trekken. Een recent rapport gaf aan dat er minder dan 1000 actieve gebruikers waren die MANA-tokens kochten en verkochten. Dus hoewel het platform unieke functionaliteit biedt en een groot potentieel heeft, presteert het momenteel ver onder de verwachtingen.

Experts zien op metaverse gebaseerde projecten als uitstekende investeringen voor de lange termijn vanwege de utility die wordt geboden in deze digitale landschappen. Het zijn geavanceerde technologieën die mensen van over de hele wereld bij elkaar brengen.

Een metaverse project dat een ander niveau van succes geniet, is Metacade . Dit project heeft al een groot potentieel voor de komende jaren laten zien. Hoewel de prestaties van het MANA-token van Decentraland in 2022 voor veel crypto-investeerders teleurstellend waren, is MCADE van Metacade voor velen een aantrekkelijk alternatief geworden.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een uitgebreid play-to-earn-gaming platform dat de grootste arcade op de blockchain bouwt. Metacade biedt een scala aan games in arcadestijl op een platform dat gamen integreert met mogelijkheden om te verdienen.

Bovendien organiseert Metacade play-to-earn-toernooien, waar gamers een competitief element aan hun ervaring kunnen toevoegen. Door GameFi-enthousiastelingen op het platform te verbinden en MCADE-token beloningen te bieden voor de winnaars, biedt Metacade competitieve gamers nieuwe manieren om te genieten van enkele van de beste play-to-earn-games die er zijn.

Een sterke benadering van het vormen van de community

Behalve dat het de go-to arcade is voor play-to-earn gaming, is Metacade ook een platform dat is gericht op de community. MCADE-tokens worden bijvoorbeeld gebruikt om leden van de community te belonen voor hun bijdragen in de Metacade-ruimte. Gebruikers kunnen andere spelers helpen om de beste methoden te vinden om de nieuwste GameFi-titels te spelen, en Metacade zal financiële beloningen bieden. Simpel gezegd kunnen gebruikers geld verdienen door deel te nemen aan de community. Dat omvat het delen van hun kennis over de nieuwste games en het opbouwen van nieuwe relaties met andere gamers.

Aangezien een project volledig gericht is op zijn community, wordt Metacade een DAO waarmee spelers kunnen stemmen op bestuursvoorstellen met behulp van MCADE-tokens. Dit geeft meer macht terug aan gamers wanneer ze beslissen over de beste manier van handelen voor verschillende belangrijke functies in een digitale wereld die volledig zal worden gecontroleerd door houders van MCADE-tokens.

Ondersteuning van de toekomst van GameFi

Een belangrijk kenmerk dat DAO-leden kunnen beïnvloeden, is het Metagrants programma. Metagrants zullen worden gebruikt om de volgende golf van innoverende makers op het gebied van GameFi te financieren, aangezien de community kan stemmen op een aantal investeringspitchs en kan beslissen welke projecten het beste klinken. In die zin zal de Metacade-community een directe invloed hebben op de toekomst van play-to-earn-gaming.

Metacade zal vanaf 2024 ook een Web3-vacaturebank bevatten. Dit deel van de metaverse wereld zal opkomende blockchain-games verbinden met een toegewijde community van gamers. Het doel is om de Metacade-community deze nieuwe titels te laten testen en feedback te geven aan teams van ontwikkelaars in ruil voor beloningen in de vorm van het MCADE-token.

Decentraland versus Metacade

Metaverse-projecten zijn zeker een solide kans voor de toekomst, vooral omdat de utility die in deze routekaart wordt aangeboden, uitgebreid is. Met Metacade nog in een vroeger ontwikkelingsstadium heeft het natuurlijk een veel hoger groeipotentieel dan Decentraland.

Kijkend naar Decentraland, heeft de MANA-munt al een grote groei doorgemaakt in de waarde van het token. Tussen 2020 en 2021 steeg de prijs van MANA met bijna 10.000%. Sindsdien heeft het project echter een grote terugval gekend en investeerders zijn bang dat het misschien nooit meer dezelfde hoogten zal bereiken als in 2021. Dus als de groei terugkomt, is het onwaarschijnlijk dat het de hoogtepunten van zijn hoogtijdagen zal meemaken.

Metacade daarentegen is net begonnen met de token presale en kan alleen maar omhoog. Met zoveel waarde aan de horizon, zijn investeerders in MCADE gesprongen en hebben ze al een aantal grote winsten geboekt, nadat het token aanvankelijk werd gelanceerd voor slechts $0,008. In zo’n vroeg stadium zou Metacade zelfs kunnen stijgen met een vergelijkbaar niveau als Decentraland’s 10.000% voordat de volgende bull run begint.

Als je alles naast elkaar zet, is de keuze tussen MCADE en MANA duidelijk. Het token van Metacade lijkt een veel mooiere toekomst tegemoet te gaan.

