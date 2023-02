Deze 5 langlopende crypto projecten zullen in 2023 stijgen

Het is geen geheim dat crypto markten moeite hebben gehad om de storm van 2022 te doorstaan, met FTX, het laatste grote cryptobedrijf dat failliet gaat, en de bredere wereldwijde economische omstandigheden die bijdragen aan de huidige bearmarkt. Weten waar ze hun geld veilig kunnen stallen met de belofte van rendement is nu uitdagend voor beleggers. Het goede nieuws is dat de vooruitzichten van de crypto markt waarschijnlijk langzaam herstel zullen laten zien in 2023, met enkele metaverse crypto projecten die omhoog schieten.

Hier zijn vijf van de beste langlopende crypto projecten die dit jaar waarschijnlijk een hoge vlucht zullen nemen:

Metacade (MCADE)

Decentraland (MANA)

Shiba Inu (SHIB)

The Sandbox (SAND)

Polygon (MATIC)

1. Metacade (MCADE) – Het beste lange termijn project in 2023

Metacade creëert de grootste Web3-game-arcade in de metaverse en biedt gameliefhebbers een communityhub waar ze kunnen rondhangen met gelijkgestemde individuen terwijl ze de meest uitgebreide reeks op blockchain gebaseerde play-to-earn (P2E) videogames spelen. Gamers kunnen vrijblijvend tegen vrienden en familie spelen of deelnemen aan P2E-toernooien om lucratieve cryptoprijzen te verdienen.

MCADE-tokenhouders kunnen passieve inkomsten verdienen via verschillende andere routes die verder gaan dan de primaire functie van het platform als play-to-earn gaminghub. Het create-to-earn initiatief beloont gebruikers voor sociale interactie met de community onder het mom van het schrijven van game beoordelingen, het doorgeven van gametips aan andere gebruikers, het delen van alfa en het bijdragen aan live chats in de community.

Andere inkomstenstromen die worden gefinancierd door de zelfvoorzienende economie van het platform, zijn compete-to-earn, waarmee gamers MCADE-tokens kunnen inzetten om deel te nemen aan online toernooien en prijstrekkingen. Vanaf het eerste kwartaal van 2024 zal Metacade, als onderdeel van het work-to-earn initiatief, een vacaturesite hebben waar communityleden de nieuwste en beste banen binnen Web3- en GameFi kunnen vinden.

Metacade biedt leden niet alleen de kans om geld te verdienen, maar wil ook innovatie in de metaverse gaming-industrie stimuleren door middel van haar baanbrekende Metagrants. Ontluikende game-ontwikkelaars kunnen cryptofinanciering krijgen om de productie van nieuwe exclusieve titels te ondersteunen waarop door hun collega’s en mede-MCADE-tokenhouders is gestemd. Dit maakt deel uit van de democratisering van Metacade die ertoe zal leiden dat het in het vierde kwartaal van 2024 een volwaardige gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) wordt.

Waarom zou je MCADE kopen?

Het presale evenement van Metacade is onlangs gelanceerd en heeft al enorme belangstelling van investeerders gewekt, waarbij de eerste presale fasen binnen enkele weken uitverkocht waren. Dit heeft nog geen tekenen van vertraging laten zien, waardoor het een uitstekende investeringsmogelijkheid is voor vroege investeerders.

Prognoses voorspellen dat het MCADE-token in populariteit en waarde zal stijgen naarmate de roep om tokens toeneemt na de presale, waardoor Metacade een uitstekende kandidaat is als een van de beste crypto’s om nu te kopen.

2. Decentraland (MANA) – Gedecentraliseerd virtueel vastgoedproject zal in 2023 herstellen

Decentraland is een gevestigd metaverse digitaal vastgoedproject waarmee gebruikers digitale percelen kunnen kopen en verschillende 3D-ervaringen kunnen bouwen waarmee op verschillende manieren geld kan worden verdiend. Utility voor LAND-percelen zijn onder meer games, digitale vergaderruimten en online kunsttentoonstellingen. Er zijn weinig beperkingen aan hoe een LAND-plot kan worden gebruikt, wat resulteert in een enorme virtuele wereld die andere spelers vrij kunnen verkennen.

Elk digitaal perceel wordt gekocht, verkocht en verhandeld als een NFT op de online marktplaats, waarbij elk perceel een oppervlakte van 256 vierkante meter beslaat. De metaverse van Decentraland speelt gastheer voor 90.000 van deze digitale percelen, die allemaal kunnen worden gebouwd om andere gebruikers een unieke ervaring te bieden.

Waarom zou je MANA kopen?

Decentraland ligt de laatste tijd onder de loep van gebruikers die zich afvragen of ze wel waar voor hun geld krijgen, want de percelen zijn relatief duur. Daarom omvatten de plannen voor 2023 de lancering van SDK 7, die de prestaties van het platform zal verbeteren, terwijl een nieuwe DCL-editor zal worden uitgebracht in Q2 om de multiplayer-game-ervaring radicaal te veranderen.

Het native MANA-token wordt gebruikt om transacties op de markt mogelijk te maken en door gebruikers om te betalen voor ervaringen binnen de metaverse. Decentraland blijft een van de grootste metaverse platforms in de Web3-wereld, met een all-time high (ATH) marktkapitalisatie van bijna $10 miljard.

De prijsvoorspelling van Decentraland suggereert dat de plannen van het platform voor 2023, samen met de bijna open user cases voor hun digitale landpercelen, de coin in waarde zullen laten stijgen van de huidige waarde van $0,441257 om de vorige ATH van $3,28 terug te vorderen tijdens de bullmarkt van 2021.

3. Shiba Inu (SHIB) – Meme coin met een toegewijde aanhang die zal groeien in 2023

Shiba Inu lanceerde in een golf van publiciteit met 410 biljoen SHIB-tokens die naar de wallet van Ethereum-oprichter Vitalik Buterin werden gestuurd. Buterin verbrandde 90% van de voorraad die hij ontving, bijna de helft van de totale SHIB-token voorraad, ter waarde van $6,7 miljard.

Door het bewustzijn van cryptofans op zo’n manier te bereiken, heeft Shiba Inu geholpen om een loyale en toegewijde aanhang te verzamelen voor zijn SHIB meme coin. Shiba Inu’s plannen voor de toekomst worden algemeen beschouwd als een uitstekend instappunt voor iedereen die nieuw is met cryptocurrencies en omvatten een metaverse waarmee leden van de community kunnen communiceren in virtual reality.

Daarnaast wordt voor Shiba Inu een layer-2-schaaloplossing ontwikkeld, bekend als Shibarium. Het bedrijf beweert dat Shibarium snellere en goedkopere transacties zal opleveren dan de transacties die momenteel mogelijk zijn met hun huidige Ethereum layer-1-oplossing. Shiba Inu hoopt dat dit zal aanmoedigen om meer dApps te bouwen op Shibarium, wat meer waarde oplevert voor SHIB-tokenhouders.

Waarom zou je SHIB kopen?

Leden van de Shiba Inu-community hebben al de mogelijkheid om de metaverse te verkennen, NFT-kunstgalerijen te verkennen en een selectie van DeFi-producten te gebruiken. Shibarium lijkt echter op het punt te staan om alles te veranderen, het Shiba Inu-ecosysteem te transformeren en in lijn te brengen met andere grote blockchain-providers.

Dit is opwindend nieuws voor bestaande SHIB-coinhouders die momenteel weinig utility hebben. Met het token dat momenteel wordt verhandeld tegen $0,000010, hebben nieuwe investeerders een uitstekende kans om te profiteren van de hausse terwijl Shiba Inu evolueert naar nieuwe sectoren van de cryptomarkt, door functionaliteit en bruikbaarheid aan zijn platform toe te voegen. Als gevolg hiervan is SHIB een van de beste crypto’s om nu te kopen.

4. The Sandbox (SAND) – Het door beroemdheden gesteunde metaverse cryptoproject blijft serieuze belangstelling trekken in 2023

Op het eerste gezicht biedt The Sandbox een vergelijkbaar aanbod als Decentraland als een metaverse crypto project waarmee gebruikers online ervaringen kunnen creëren in een enorme digitale wereld. Het verschil tussen de twee projecten is te vinden in de ongeëvenaarde tools voor het maken van door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC) van The Sandbox, die iedereen kan gebruiken om boeiende en aantrekkelijke activa en spelervaringen te creëren voor het genereren van inkomsten.

De online toolkit van The Sandbox is een intuïtieve plug-and-play-tool, wat betekent dat gebruikers geen diploma in coderen nodig hebben om hun eigen UGC te kunnen maken. Eenmaal gemaakt, kan deze UGC worden verkocht, verhandeld en gekocht op de online marktplaats, zodat gamers geld kunnen verdienen met hun creaties. Ondertussen heeft The Sandbox metaverse de mogelijkheid om eindeloos uit te breiden.

SAND is het native token voor de metaverse en wordt gebruikt voor het kopen van digitale percelen, alle aankopen op de markt en als betaalmiddel voor online ervaringen. Het wordt ook gebruikt voor gebruikers om te stemmen over bestuursvoorstellen als onderdeel van The Sandbox DAO.

Waarom SAND kopen?

Sinds de release van Minecraft zijn UGC-games enorm populair bij de gaming-community, voortgezet met Roblox en nu in metaverse gaming. De Sandbox bouwt voort op het Roblox-aanbod, waardoor gebruikers geld kunnen verdienen met hun UGC en SAND-tokens kunnen verdienen die kunnen worden ingewisseld voor echte inkomsten.

SAND blijft qua marktkapitalisatie een van de belangrijkste langlopende crypto projecten. Met de steun van grote namen als Snoop Dogg, Warner Music, Paris Hilton en Gucci wordt verwacht dat het in populariteit zal blijven groeien. Net als bij de prijsvoorspelling van Decentraland, suggereren prognoses dat de huidige waarde van SAND, geprijsd op $0,554182, uitstekend is, wat beleggers uitstekende waarde biedt voor 2023 en daarna.

5. Polygon (MATIC) – Layer-2 blockchain-schaaloplossing met een enorme toekomst in 2023

Polygon’s layer-2-schaaloplossing voor de Ethereum-blockchain heeft sinds de release een aanzienlijke schare fans gekregen, met dApps-makers die massaal naar deze oplossing toestromen. Transacties bij Polygon zijn snel, goedkoop en, het beste van alles, stellen dApps in staat om een groot aantal gebruikers te ondersteunen zonder een negatief effect te hebben op de netwerkprestaties.

In de plannen voor 2023 zal Polygon doorgaan met het ontwikkelen van een vergelijkbare schaalbaarheidsoplossing voor layer-1 blockchains, waardoor ze worden geopend voor een nieuwe wereld van potentiële klanten. Door dApps toegang te bieden tot interoperabiliteit tussen ongelijksoortige blockchains, is het metaverse-platform van Polygon een van de toonaangevende cross-chain-netwerken op de markt.

Bovendien is het netwerk van Polygon een populaire keuze voor P2E metaverse cryptoprojecten dankzij de hoge capaciteit, transactiesnelheid en lage kosten, waardoor gaming netwerken GameFi-fans een uitstekende en betaalbare gebruikerservaring kunnen bieden.

Waarom zou je MATIC kopen?

Het native MATIC-token beheert het ecosysteem van Polygon. De valuta wordt gebruikt om transactiekosten te betalen en netwerkvalidators te belonen die het platform hun steun verlenen. Houders van MATIC coins hebben ook de mogelijkheid om het token in het platform te staken, een passieve opbrengst te verdienen naarmate de waarde stijgt, en de coin te gebruiken om snelle en goedkope internationale geldtransfers mogelijk te maken.

Polygon is al gevestigd als een van ’s werelds toonaangevende blockchain-ecosystemen. De interoperabiliteit met Ethereum heeft klanten geholpen met de historische schaalbaarheidsproblemen die Ethereum in het verleden hebben achtervolgd.

Aangezien de use cases voor de oplossingen van Polygon in 2023 blijven groeien, is het potentieel voor de MATIC coin enorm. De huidige waarde van $0,909795 vertegenwoordigt een uitstekende waarde voor beleggers die de komende jaren winst willen maken, waardoor het een van de beste crypto’s is om nu te kopen.

Het platform van Metacade zal in 2023 een hoge vlucht nemen, waardoor het nu een uitstekende investering is

Metaverse crypto projecten zijn altijd solide investeringen geweest, die enorme winsten opleverden, vooral tijdens bullmarkten. Nu de crypto markten momenteel in bearmarkt verkeren, biedt de lage prijs van coins uitstekende potentiële winsten voor de lange termijn belegger.

Het beste van de partij is MCADE, dat tijdens de presale fase aanzienlijk ondergewaardeerd lijkt. Dit is uitstekend nieuws voor beleggers, omdat het hen in staat stelt om goedkoop een van de meest opwindende projecten van de metaverse te bemachtigen voordat ze de winst zien opstapelen zodra MCADE op de beurzen komt. De huidige presale prijs van $0,013 wordt verhoogd naar $0,02 aan het einde van de presale. Het is alsof het omhoog schiet zodra MCADE openbaar wordt, waardoor het een van de beste crypto’s is om nu te kopen.