Dit is hoe Metacade (MCADE) verschilt van andere munten zoals TRON (TRX)

Metacade , een nieuw Web3-gamingproject, heeft veel aandacht getrokken. De laatste tijd vragen sommigen zich af wat het verschil is tussen Metacade en andere projecten, zoals TRON. In dit artikel worden de verschillen tussen de twee uitgelegd en waarom je zou kunnen overwegen om in Metacade te investeren in plaats van in TRON.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een Web3-communityhub die zichzelf positioneert als het ultieme platform voor alles wat te maken heeft met play-to-earn. Hier kom je in contact met gelijkgestemde gamers en crypto investeerders, kun je jezelf onderdompelen in de wereld van GameFi en meerdere mogelijkheden ontdekken om geld te verdienen terwijl je je favoriete games speelt.

Metacade is een unieke totaaloplossing, ontworpen voor de toekomst van gaming. Het team achter Metacade streeft ernaar te profiteren van het huidige gat in de markt voor op de community gerichte platforms voor Web3 gaming. Hiervoor biedt het platform een verscheidenheid aan waardevolle functies die waarschijnlijk duizenden gamers zullen aantrekken die op zoek zijn naar een plek om hun thuis te noemen in Web3.

Op het platform vind je bijvoorbeeld beoordelingen, leaderboards, speciale forums, realtime chat en de populairste GameFi-alfa die is gedeeld door experts uit de industrie. Metacade organiseert ook regelmatig toernooien waar je MCADE-tokens kunt winnen door te strijden in exclusieve en klassieke titels in de virtuele arcade van het platform.

De visie van Metacade gaat echter veel verder dan deze functies. Het is de bedoeling om ’s werelds eerste virtuele arcade te worden die eigendom is van de spelers en tegelijkertijd verantwoordelijk is voor het produceren van enkele van de beste play-to-earn games op de markt – daarover binnenkort meer.

Wat maakt Metacade (MCADE) zo uniek?

De kern van de filosofie van Metacade is het maximaliseren van de waarde voor de gebruikers. Op dit moment wordt de game-industrie gedicteerd door game studio’s die miljarden dollars kosten en die de belangen van de aandeelhouders boven de belangen van de gamers stellen. Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven als EA, Epic Games en Activision Blizzard de meeste games produceren die mensen spelen. Als je de afgelopen jaren een van deze games hebt gespeeld, dan weet je dat deze games vaak vol zitten met bugs en met pay-to-win-mechanismen en microtransacties.

In plaats van waarde te nemen en niets terug te geven, wil Metacade het gamen weer in de handen van de spelers brengen. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom het project MCADE-tokens uitbetaalt aan iedereen die beoordelingen, alfa’s of andere nuttige content plaatst. In 2024 lanceert Metacade zijn job- en gigboard, waar je kansen kunt ontdekken om met de game-industrie samen te werken en deze ten goede te vormen. Het belangrijkste is dat Metacade een ambitieus doel heeft om de volgende golf van play-to-earn games te financieren via Metagrants.

Dankzij Metagrants kunnen MCADE-houders een directe rol spelen bij het van de grond krijgen van games door de community te laten beslissen welke titels financiering ontvangen. In elke Metagrant competitie voegen ontwikkelaars hun ideeën toe aan een pool waar de community op kan stemmen. Het project dat de meeste stemmen krijgt, krijgt geld uit de Metacade treasury. Ontwikkelaars kunnen zelfs de native testomgeving van Metacade gebruiken om realtime feedback over hun games te krijgen! Zodra de ontwikkeling is voltooid, wordt de voltooide titel toegevoegd aan de virtuele arcade van Metacade, zodat iedereen ervan kan genieten.

Zoals eerder vermeld, wil Metacade ’s werelds eerste virtuele arcade worden die eigendom is van een speler. Om deze visie uit te voeren, is Metacade van plan een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) te worden zodra de ontwikkeling is voltooid. Op dit punt zullen leden van de community naar voren treden om leiderschapsrollen op zich te nemen en MCADE-houders kunnen stemmen over cruciale beslissingen die deze nieuwe leiders moeten implementeren, zoals nieuwe functies, partnerschappen, tokenomics en meer.

Wat is TRON (TRX)?

TRON is een open-source blockchain die tot doel heeft de kritieke infrastructuur te bieden die nodig is voor het gedecentraliseerde web. Het werd in 2017 opgericht als een manier voor fans om hun favoriete makers van inhoud rechtstreeks te belonen zonder tussenkomst van een gecentraliseerd bedrijf, zoals Google of Facebook. Tegenwoordig is TRON uitgegroeid tot een smart contract platform dat concurreert met meer populaire oplossingen, zoals Ethereum of BNB Chain, om gedecentraliseerde apps (dApps) en DeFi-projecten te hosten.

TRX is het native token van het TRON crypto ecosysteem en wordt gebruikt in transacties over het netwerk. Contentmakers ontvangen bijvoorbeeld TRX van hun kijkers, terwijl degenen die SunSwap gebruiken, een gedecentraliseerde uitwisseling die is gebouwd op TRON, wat TRX nodig hebben voor gaskosten. Het wordt ook gebruikt als een governance-token voor de TRON DAO, waarmee TRX-houders kunnen stemmen over wijzigingen in het netwerk.

Voorstanders van TRON wijzen op de ongelooflijk lage transactiekosten en hoge snelheden van het netwerk als een reden waarom ontwikkelaars hun projecten erop zouden moeten bouwen. Maar TRON heeft in de loop der jaren behoorlijk wat kritiek gekregen, van claims over gestolen code tot zorgen over tokencentralisatie.

Belangrijkste verschillen tussen Metacade (MCADE) en TRON (TRX)

TRON is in de eerste plaats een smart contract platform

Het eerste belangrijke verschil tussen Metacade en TRON zijn hun functies. TRON is in de eerste plaats een smart contract platform dat is ontworpen voor ontwikkelaars om gedecentraliseerde apps op te bouwen. Ondertussen is Metacade een community hub waarmee spelers zich kunnen onderdompelen in de cultuur van Web3, gaming en crypto onder gelijkgestemde leeftijdsgenoten. Bovendien biedt het platform geen smart contract mogelijkheden.

De token distributie van TRON is sterk gecentraliseerd

Critici van TRON, zoals de voormalige CTO van het bedrijf, Lucien Chen, hebben opgemerkt dat het netwerk lijdt aan een hoge mate van centralisatie, bewerend dat de meerderheid van de “super representatieve” nodes op de een of andere manier door TRON worden gecontroleerd. Hierdoor zou TRON het bestuur in de keten effectief kunnen controleren. Deze bewering wordt echter betwist door de oprichter van TRON, Justin Sun.

Wat echter onweerlegbaar is, is dat de token distributie van TRX lijdt aan een gebrek aan centralisatie. Iets meer dan 29% van de TRX-tokens wordt gehouden door drie non-exchange wallets, waarbij de top 100 houders van TRX 44,06% van het circulerende aanbod voor hun rekening nemen.

Vergelijk dat eens met Metacade, dat wordt gelanceerd met 70% van de beschikbare tokens in de presale. Er is geen toewijzing aan venture capitalists en tokens worden in negen fasen verkocht om een gelijkmatige distributie mogelijk te maken. De overige 30% wordt gebruikt voor ontwikkeling, gedecentraliseerde uitwisselingsliquiditeit, marketing en wedstrijden.

TRON heeft te maken met veel concurrentie

TRON is slechts een van de tientallen smart contract platforms die strijden om Ethereum van de eerste plaats te verdrijven – en er zijn projecten die aantoonbaar veel beter zijn. Solana biedt bijvoorbeeld veel hogere snelheden dan TRON. Binance Coin drijft de BNB Chain aan, wat een veel populairdere optie is voor ontwikkelaars die gedecentraliseerde apps willen bouwen.

Dit probleem wordt zichtbaar wanneer we kijken naar de DeFi statistieken van TRON. Van de $49,43 miljard die in november 2022 voor alle DeFi-projecten was vergrendeld, is $4,3 miljard vergrendeld op TRON. Ethereum heeft maar liefst $28,49 miljard, terwijl BNB Chain $6,46 miljard bezit. Het is onwaarschijnlijk dat TRON Ethereum of Binance Coin ooit zal inhalen, omdat ze veel hoger aangeschreven staan in de crypto ruimte. Simpel gezegd, TRON lijkt zich neer te leggen bij de status van een gemiddelde speler.

Metacade heeft daarentegen heel weinig concurrentie. Omdat GameFi een van de nieuwste trends in de crypto ruimte is, heeft Metacade het voordeel van de beginners als de enige Web3 gaming community hub. Hoewel copycats later kunnen opduiken, heeft Metacade op dit moment waarschijnlijk al een loyale fanbase opgebouwd.

TRON’s plagiaat claims

Een van de grootste punten van kritiek waarmee TRON wordt geconfronteerd, is dat veel van zijn whitepapers en protocollen afkomstig zijn van andere projecten. Juan Benet, CEO van Protocol Labs, beweerde dat de whitepaper “grotendeels gekopieerd” was, zo waren er ook grote delen van zijn eigen whitepaper in terug te vinden. Hoewel het niet woord voor woord is gekopieerd, is veel van de inhoud, het vocabulaire en de structuur overgenomen uit documenten die zijn opgesteld door Protocol Labs. Justin Sun zei dat dit een fout was die was gemaakt tijdens de vertaling van het originele Chinese document naar het Engels, maar uit recensies van de Chinese versie bleek dat er ook plagiaat was gepleegd .

Bovendien ontdekten onderzoekers dat veel van de code van TRON was gekopieerd van andere projecten zoals Ethereum, waarbij bepaalde aspecten waren gewijzigd om de oorsprong van de code te verdoezelen. Er werden ook geen referenties gegeven. Ondertussen is de whitepaper van Metacade vrij van plagiaat, maar staat juist vol met originele ideeën, inhoud en lay-outs. Het is te vroeg om te zeggen of de code is geplagariseerd omdat het project nog in ontwikkeling is, maar het is onwaarschijnlijk dat Metacade zijn reputatie op het spel zou zetten door in dit stadium kortere wegen te nemen.

De oprichter van TRON is controversieel

Justin Sun wordt niet alleen beschuldigd van het stelen van andermans werk, maar heeft de afgelopen jaren ook veel kritiek gekregen. Van het valselijk aankondigen van een samenwerking met Liverpool Football Club tot het terugtrekken van een lunch met Warren Buffet vanwege nierstenen, om een dag later lachend en grappend te worden gezien tijdens het livestreamen, Justin Sun is een beetje een controversieel figuur in crypto.

Begin 2022 publiceerde The Verge een artikel waarin werd beweerd dat Sun persoonlijk betrokken was geweest bij handel met voorkennis en manipulatie van de prijs van TRX, waarbij hij blijkbaar de prijzen omhoog dreef in samenwerking met whales om vervolgens met enorme winst te verkopen. Het artikel gaat verder met het bespreken van schetsmatige omgang met Poloniex, mogelijkheden van belastingontduiking en regelrechte diefstal – allemaal ondersteund door 15 huidige en voormalige werknemers van Sun en “honderden pagina’s gelekte documenten”.

Het team van Metacade heeft een veel betere staat van dienst. De ‘Metaheads’, zoals ze worden genoemd in de whitepaper van Metacade, hebben een brandschone geschiedenis en zijn volledig doxxed. Ze zijn zelfs op zoek naar certificering van CoinSniper en Certik om hun toewijding aan transparantie en eerlijkheid aan te tonen.

Metacade (MCADE) lijkt veel aantrekkelijker dan TRON (TRX)

Zoals te zien is, kunnen TRON en Metacade niet meer van elkaar verschillen. TRON is al jaren verwikkeld in controverse en heeft eerlijk gezegd niet veel te bieden. Kwesties als hoge concurrentie, gecentraliseerde distributie van tokens en claims van plagiaat drijven waarschijnlijk veel potentiële investeerders weg van TRON, omdat er simpelweg veel tokens zijn die veel meer potentie hebben en niet te maken hebben met soortgelijke problemen.

Deze investeerders zullen waarschijnlijk onder de indruk zijn van Metacade. Met een sterke waardepropositie, weinig concurrentie en een benadering waarbij de community op de eerste plaatst staat bevindt Metacade zich in een uitstekende positie om de komende jaren beter te presteren dan TRON. Combineer dat met een first-mover in een snelgroeiende industrie en een token die nog in presale is en dan blijkt Metacade een uitstekende mogelijkheid om in te investeren.

Denk je dat Metacade snel zou kunnen uitgroeien tot een leider op het gebied van play-to-earn? Dan wil je de Metacade-presale eerder vroeger dan later bekijken. Dat komt omdat je meer MCADE krijgt naarmate je eerder koopt. In fase 1 van de presale kun je bijvoorbeeld 125 MCADE krijgen voor $1. In fase 8 krijg je slechts 50 MCADE voor $1.

Dat betekent dat je je rendement op MCADE mogelijk meer dan kunt verdubbelen door een van de eerste investeerders in dit opwindende nieuwe project te zijn! Als je overweegt om wat TRON in te kopen, denk dan nog eens goed na; Metacade zou een veel betere investering kunnen zijn.