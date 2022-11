Een op de drie Britten bezit nu crypto

We hebben onlangs een stuk gepubliceerd waarin wordt geschetst hoe de Britse interesse in cryptocurrency dit jaar met 82% is gedaald.

We vermeldden echter ook dat er een positieve draai uit alle gegevens kwam:

“(De gegevens laten zien) het eigendom van crypto en het algemene bewustzijn blijft toenemen, getuigt van het feit dat, ondanks de verschrikkelijke prijsactie en de recente daling van de interesse, crypto steeds meer mainstream wordt.”

Het stuk van deze week duikt wat meer in die groei op lange termijn – gebaseerd op gegevens uit een onderzoek van VoucherCodes.co.uk. Gelukkig is het een beetje positiever dan voorheen.

Meer dan een derde van de Britten bezit crypto

34% van de Britten bezit nu crypto, een statistiek die me echt verbaast.

Dit laat, misschien meer dan enig ander, zien in welke mate crypto zich heeft verankerd in de financiële markten.

Ongetwijfeld heeft het effect van de pandemie hieraan bijgedragen, toen miljoenen thuis werden opgesloten met hun hobby’s, gezelligheid en woon-werkverkeer werden allemaal geannuleerd. Toen kwam er een overvloed aan vrije tijd, en met de geldprinter aangezet en de activaprijzen omhoog schoten, stroomde het publiek in crypto.

Een andere grote duw is het gemak waarmee mensen nu kunnen investeren. Coinbase is nu een beursgenoteerde crypto-uitwisseling, iets wat nog niet zo lang geleden ongelooflijk zou zijn geweest om te voorspellen.

Maar er zijn ook talloze andere manieren waarop Britten aan hun crypto kunnen komen. Apps zoals Revolut, eToro en dergelijke hebben het kopen van Bitcoin met een vingerbeweging gemakkelijker dan ooit gemaakt.

Uitsplitsing naar geslacht

Een van de ongelukkige dingen van crypto is de pure dominantie van mannen in de ruimte.

Deze studie komt uit op 41% van de Britse mannen die crypto bezitten, vergeleken met 27% van de vrouwen. Eerlijk gezegd is dit een stuk hoger dan ik had verwacht, en het cijfer van 27% ligt ver ten noorden van sommige andere onderzoeken.

Ik deed eerder dit jaar verslag van een onderzoek over genderverdeling in verschillende landen. Hieruit bleek dat 35% van de crypto-investeerders wereldwijd vrouw is, wat over het algemeen sterker is dan de 26% die wordt gezien in het wereldwijde beleggingsuniversum.

Die studie had Britse investeerders als 35% vrouw – in plaats van Frankrijk, dat het voortouw nam voor ontwikkelde landen met 45% vrouw.

Interessant is dat het ook ontdekte dat ontwikkelingslanden veel evenwichtiger zijn tussen mannen en vrouwen, waarbij Israël, Indonesië en Nigeria zelfs meer vrouwelijke crypto-investeerders bevatten dan mannen. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat er minder diverse opties zijn voor vrouwen om financiële onafhankelijkheid na te streven in de derde wereld.

Crypto-markt heeft nog ruimte om te groeien

Terwijl een aanzienlijk deel van de natie aan crypto uitgeeft, heeft de meerderheid (66%) nog niet geïnvesteerd.

Sterker nog, 48% weet bijna niets over crypto. Dat lijkt een teleurstellende statistiek, maar voor mij laat het zien hoeveel groter de potentiële markt is.

Crypto is de afgelopen jaren onmiskenbaar de mainstream geworden, maar met de helft van de bevolking die er nog steeds niets van weet, is er nog veel meer marktaandeel te veroveren.

Conclusie

Over het algemeen is het duidelijk een rampzalig jaar geweest voor crypto.

Maar statistieken zoals 34% van de Britten die crypto bezitten, laten zien hoe ver het is gekomen. Hoewel de genderkloof nog moet worden gedicht, en bijna de helft van de bevolking niets weet over wat crypto is – en de prijzen in de soep lopen – is er hier nog steeds positieve lezing in vergelijking met een paar jaar geleden.

