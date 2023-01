Enjin werd in 2009 in Singapore gelanceerd en werd al snel het grootste platform voor het creëren van gaminggemeenschappen. De populariteit leidde tot de geboorte van ENJ, een cryptocurrency en een smart contract bedoeld om vertrouwen en veiligheid in de gemeenschap te creëren met minimale transactiekosten.

Met Enjin kunnen gebruikers NFT’s maken zonder te coderen. Bovendien kunnen gebruikers worden betaald wanneer andere gebruikers digitale activa verhandelen via de Enjin-marktplaats.

ENJ heeft een marktkapitalisatie van meer dan $450 miljoen en een circulerend aanbod van 1 miljard. Begin 2023 steeg de ENJ-munt bijna 100% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, alleen vandaag al ongeveer 16%.

Dus is het veilig om ENJ op dit moment te kopen?

ENJUSD-grafiek door TradingView

Is de cryptowinter ten einde gekomen in 2022?

De cryptomarkt leed in 2022 onder veel slecht nieuws. Ten eerste was het Bitcoin dat de weg naar beneden leidde, aangezien de leidende cryptocurrency van meer dan $60.000 naar minder dan $20.000 kelderde.

Liefhebbers van Bitcoin pleiten al jaren voor een snelle acceptatie van cryptocurrency door institutionele beleggers. Eindelijk kwam de acceptatie, maar daarmee raakte Bitcoin gecorreleerd met de reguliere markten.

Met andere woorden, Bitcoin werd in 2022 hard geraakt door een sterke Amerikaanse dollar. Het bewoog zich ook voornamelijk op basis van fundamenteel nieuws dat van invloed was op de totale markt, zoals de inflatie in de VS of veranderingen in het beleid van de Federal Reserve.

Als zodanig richtten speculanten in de crypto-industrie al snel hun aandacht op andere munten. Maar het belang van Bitcoin is wel van belang voor de gehele industrie.

Toen Bitcoin begin 2022 meer dan $21.000 steeg, veroorzaakte dit een vergelijkbare beweging op het grootste deel van de cryptomarkt.

ENJ volgde en steef met bijna 100% in 2023 na eind vorig jaar een dalend wigpatroon te hebben gevormd.

Dus kunnen we stellen dat de cryptowinter van 2022 voorbij is?

Op dit punt test ENJ de weerstand op een gebied dat in het verleden ondersteuning bood. Als de rally van Bitcoin nog niet voorbij is, zou het niet moeten verbazen dat ENJ boven de weerstand uitbreekt.