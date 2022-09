Ethereum-miners massaal naar Ethereum Classic na Merge

Een van de meest besproken kritieken op Ethereum sinds de oprichting in 2015 is het gigantische energieverbruik.

Hoewel het niet zo veel verbruikt als Bitcoin, verbruikt het toch 0,2% van ’s werelds elektriciteit en is het verantwoordelijk voor tussen 20% en 39% van het elektriciteitsverbruik van cryptocurrency als geheel (Bitcoin claimt tussen 60% en 70%).

Nu – en in de toekomst – is dat energieverbruik met 99,95% gedaald na de succesvolle afronding van de Fusie. Dit is een ongelooflijke prestatie.

Wat is het Ethereum PoW-token?

Miners zullen dus een andere munt moeten vinden om te minen. Sommigen klampen zich echter vast aan de hoop dat een fork van Ethereum de Proof-of-Work-validatieconsensus zal behouden, waardoor ze kunnen blijven minen.

De PoW-token zal via airdrop worden ontvangen voor houders van Ethereum, waarvan de prijs de afgelopen dagen behoorlijk drastisch varieert. Na een piek van $60, wordt het momenteel verhandeld op $18.

Hoe werkt Ethereum-mining?

Ethereum-miners hebben tot nu toe krachtige computers gebruikt die bekend staan als ASIC’s om transacties te valideren. Met uitzetten is dit niet langer nodig, wat betekent dat hun levensonderhoud in het geding is. Velen zijn overgestapt op andere crypto’s om door te kunnen gaan met minen, en het effect hiervan is te zien aan de hash-snelheid van deze andere crypto’s.

Hash-snelheid is een maatstaf voor de rekenkracht op een netwerk en is een belangrijke beveiligingsindicator – hoe hoger de hash-snelheid, hoe hoger de beveiliging, omdat meer mijnwerkers transacties moeten verifiëren. Voor Bitcoin bereikte de hash-snelheid vorige week een recordhoogte.

Laten we inzoomen op dit jaar, dat misschien meer indicatief is.

Dit laat zien dat de hash-snelheid het jaar opende op ongeveer 170 EH/s, maar nu boven 200 EH/s ligt (en eerder deze week 280 EH/s bereikte). Dit ondanks het feit dat de prijs van Bitcoin kelderde van het midden van $40K tot onder de $20.000.

Ethereum Classic

Interessanter is echter de stijging van de hash-snelheid die te zien is op Ethereum Classic. Dit was drastisch en steeg van ongeveer 50 TH/s vorige week tot meer dan 300 TH/s. Dit wijst erop dat Ethereum-miners met hun apparatuur overschakelen naar de Classic-variant – een veel gemakkelijkere verschuiving dan nodig zou zijn om naar Bitcoin over te stappen.

Andere munten hebben ook een stijging van de hash-snelheid laten zien – Monero, Ravencoin en Ergo bijvoorbeeld, om er maar een paar te noemen.

Voor de miners die niet naar alternatieven zijn overgestapt, die hopen dat het Ethereum PoW-alternatief ingang vindt. Anders blijven ze zitten met dure ASIC’s en geen echte use-case, nu Ethereum Proof-of-Stake is en niet langer miner-inkomsten genereert.