Ethereum of Ethereum Classic? Metacade (MCADE) lijkt de betere crypto-investering te zijn

Ethereum en Ethereum Classic zijn twee van de meest bekende projecten in de cryptowereld. Maar als je vraagt: “Moet ik investeren in Ethereum of Ethereum Classic?” dan moet je er misschien over nadenken om het helemaal te heroverwegen. Er is een nieuw project genaamd Metacade dat tot doel heeft een van de snelst groeiende industrieën ter wereld te domineren, en het lijkt zeer waarschijnlijk een veel betere keuze voor crypto-investeringen te zijn dan ETH of ETC.

Vandaag gaan we bespreken waarom je Ethereum en Ethereum Classic misschien wilt uitstellen en waarom je zou moeten nadenken over investeren in Metacade terwijl het nog in presale is.

Ethereum (ETH) daalt na de merge, krijgt te maken met stevige concurrentie

Ondanks de status van Ethereum als het op één na meest waardevolle crypto-token op de markt, heeft de recente prijsactie ervoor gezorgd dat beleggers teleurgesteld zijn na een recente neerwaartse trend. Na de aanloop van Ethereum tot $2030 medio augustus, is ETH gekelderd om en nu rond de $1300 gevestigd .

Dit was deels te wijten aan een geval van “koop het gerucht, verkoop het nieuws” nadat de Ethereum-merge op 15 september plaatsvond, waarbij ETH de week erop met meer dan -26% daalde. Minder slimme beleggers gingen ervan uit dat transactiesnelheden en kosten plotseling van de ene op de andere dag zouden verbeteren, maar dit is niet het geval geweest, zoals gewaarschuwd door de ontwikkelaars van Ethereum.

Met het schijnbare gebrek aan voordelen die de Ethereum-merge de gemiddelde gebruiker heeft opgeleverd, gecombineerd met projecten die al veel lagere kosten en hogere snelheden bieden (zoals Polygon en Solana), lijkt het steeds waarschijnlijker dat Ethereum zal blijven bloeden en in het gebied rond de $1100 zal blijven.

ETH Classic (ETC) blijft achter op zijn succesvollere broer of zus

Ethereum Classic is de originele versie van Ethereum, gemaakt nadat een deel van de community ervoor heeft gekozen om de Ethereum-kerncode niet te wijzigen. Een van de belangrijkste verschillen tussen de twee is dat Ethereum Classic nog steeds het proof-of-work consensusmechanisme gebruikt, terwijl Ethereum nu proof-of-stake gebruikt na de merge.

Net als Ethereum kan Ethereum Classic smart contracts afhandelen, waardoor het dApps kan uitvoeren. Maar terwijl Ethereum meer dan 4.000 dApps heeft, is Ethereum Classic de basis voor slechts 45 dApps.

Sommigen zien Ethereum Classic niet als een smart contract platform, maar als een waardeopslag, gezien het vaste aanbod. Maar wanneer Bitcoin precies hetzelfde doel dient, is het moeilijk te vinden welke waarde Ethereum Classic investeerders daadwerkelijk biedt.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een platform dat een alles-in-één oplossing wil zijn voor alles wat GameFi te bieden heeft. Het is een plek waar gamers met elkaar in contact kunnen komen, de nieuwste play-to-earn-games kunnen spelen en hun inkomen kunnen vergroten door te doen waar ze van houden in een levendige community omgeving.

Om te begrijpen waarom Metacade binnenkort je volgende beste crypto-investering zou kunnen zijn, moeten we uitleggen waarom je in de eerste plaats zou moeten overwegen om in GameFi te investeren. De digitale wereld wordt in snel tempo meer gedecentraliseerd en een van de industrieën die de grootste verstoring zal meemaken, is gaming.

De traditionele game-industrie heeft laten zien dat ze veel meer geïnteresseerd is in winst voor aandeelhouders dan in de gamers die hun games daadwerkelijk spelen. Dit heeft geleid tot veel titels die nu vervelende elementen van Pay2Win en microtransacties bevatten. De waarde wordt bij de spelers weggenomen, zonder dat ze daar iets voor terug krijgen.

Om deze reden wordt verwacht dat GameFi tegen 2025 10x zo snel zal groeien als traditioneel gamen. Nu Metacade zichzelf positioneert als de centrale hub voor GameFi, zal het gebruikersbestand, en dus het MCADE-token, waarschijnlijk in een ongelooflijk tempo groeien naarmate meer spelers toestromen om zich bij deze gamingrevolutie aan te sluiten.

Waarom is Metacade (MCADE) een betere crypto-investering?

Een deel van wat Metacade zo speciaal maakt, is de community gerichte visie. Het plan van Metacade is om een platform te bouwen waar je beoordelingen, scoreborden en beschrijvingen vindt waarmee iedereen, ongeacht de achtergrond, aan de slag kan met play-to-earn-gaming. Metacade zal ook gastheer zijn voor de heetste GameFi-alfa die precies zal uitleggen hoe je je inkomen kunt maximaliseren tijdens het spelen van play-to-earn-games.

Degenen die deze beoordelingen en best practices plaatsen, worden beloond met het MCADE-token voor hun rol om anderen vooruit te helpen. Metacade biedt zelfs meerdere manieren om op het platform te verdienen. Er zijn regelmatig prijstrekkingen en toernooien, evenals mogelijkheden voor bètatests om te verdienen tijdens het gebruik van de native testomgeving van Metacade.

In 2024 lanceert Metacade zijn vacaturebank, waar je werk kunt vinden, variërend van informele klussen tot stages en betaalde functies bij bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van Web3-innovatie. Als je een levenslange carrière in GameFi wilt beginnen, dan kan Metacade je antwoord zijn.

Een van de meest opwindende functies die Metacade toevoegt, is Metagrants. Metagrants zijn een manier voor gamers om een deel van de macht van gamestudio’s van miljarden dollars terug te nemen door hen in staat te stellen de volgende play-to-earn-titels die ze willen spelen rechtstreeks te financieren.

Het zijn beurzen die in MCADE-tokens worden gegeven aan de game-ontwikkelaars die de meeste stemmen winnen in Metagrant-competities. Deze competities zullen tientallen potentiële spellen bevatten, maar slechts één kan de winnaar zijn. Vervolgens is Metacade van plan om deze door de community ondersteunde titels in zijn virtuele arcade aan te bieden zodat iedereen ze kan spelen.

Investeren in Ethereum (ETH) of Ethereum Classic (ETC) versus Metacade (MCADE)

Nu Ethereum te maken heeft met hevige concurrentie en een gebrek aan vraag naar ETH na de merge, is het op dit moment onwaarschijnlijk dat dit de beste crypto-investering is. Met betrekking tot Ethereum Classic is het moeilijk om een echte use-case te zien buiten een puur speculatieve activa. Beide tokens hebben hun eigen verdiensten, maar hun toekomst lijkt op dit moment onzeker.

Vergelijk dat eens met Metacade, een nieuw gelanceerd project dat klaar is om een leider te worden in een industrie die de komende jaren snel zal groeien. Er zijn verschillende functies die waarschijnlijk duizenden, zo niet honderdduizenden gebruikers zullen aantrekken die de huidige staat van de game-industrie beu zijn. Als Metacade zijn visie kan waarmaken, kan het binnenkort een van de best presterende tokens van 2023 worden.

En er is geen beter moment om te kopen dan nu. Omdat Metacade nog steeds slechts in presale fase 1 is, kun je 125 MCADE-tokens kopen voor $1. In de laatste fase van de presale, fase 8, kun je slechts 50 MCADE-tokens kopen voor $1. Als je mee wilt doen aan de groei van de GameFi-industrie en Metacade als leider in deze branche, dan is er geen betere tijd dan nu.

Neem hier deel aan de Metacade-presale.