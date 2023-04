Ethereum prijsvoorspelling voor mei. Zal de Shanghai split ETH een boost geven of is Metacade een betere optie voor het investeren in crypto?

Ethereum wordt in de hele branche beschouwd als een betrouwbare cryptovaluta en blijft uiteindelijk de toonaangevende aanbieder van blockchain-netwerkdiensten voor een groot aantal gedecentraliseerde apps (dApps), DeFi- en GameFi-platforms. Het recente nieuws over Ethereum bruist van de nu voltooide Shanghai update van het platform, die volgde op “The Merge”. Analisten zijn aan het denken gezet over wat de Shanghai split in 2023 zal doen met de Ethereum prijsvoorspelling.

Terwijl Erhereum het crypto nieuws domineert is er door de recente samenwerking van Metacade met MetaStudio en de succesvolle coin listing op Uniswap stilaan nog meer momentum momentum opgebouwd na het grote succes van het presale evenement van het platform. Analisten beginnen het potentieel van Metacade in de gaten te krijgen, waarbij velen zich afvragen wat dit jaar de betere optie voor investeren in crypto is, MCADE of ETH?

Wat is de Shanghai split?

Shanghai is een upgrade die met succes is gelanceerd op woensdag 12 april. Hiermee kunnen investeerders die hun ETH-bezit op het netwerk hebben ingezet, voor het eerst geld opnemen.

Het belangrijkste kenmerk van Shanghai is om de overgang van Ethereum te voltooien van het logge, dure en milieuonvriendelijke proof-of-work (PoW) consensusmechanisme naar het goedkopere, flexibelere en milieuvriendelijke proof-of-stake (PoS)-mechanisme voor het goedkeuren van transacties. Door deze omschakeling kan Ethereum afstand nemen van de behoefte aan energie-intensieve blockchain miners en de bijbehorende computerhardware, waardoor het bredere debat over de milieu-impact van crypto wordt heropend.

Ethereum (ETH) prijsvoorspelling 2023

De impact van de Shanghai split op de prijs van Ethereum blijft onbekend; analisten en beleggers die investeren in crypto hebben in nieuwsartikelen echter hun bezorgdheid geuit over de mogelijke implicaties. Bovendien zijn veel beleggers bang dat de mogelijkheid om gestakete ETH in te trekken dit jaar een nadelige invloed zou kunnen hebben op de prijsvoorspellingen.

Hoewel de huidige Ethereum prijsvoorspellingen in mei bullish blijven (de v erwachting is dat ETH tegen het einde van het jaar boven de grens van $2.500 zal stijgen), zetten markten en investeerders zich niettemin schrap voor prijsvoorspellingen die naar beneden zullen worden bijgesteld als gevolg van de mogelijke vrijgave van niet gestakete ETH op de exchanges.

Wat is Metacade?

Metacade is een gloednieuw GameFi-platform met grote ambities om ’s werelds meest uitgebreide online arcade te bouwen. Het primaire doel van Metacade is om de community toegang te geven tot de breedst mogelijke gameplay-ervaring om zo de totale adresseerbare markt (TAM) te maximaliseren.

Het platform zal draaien rond een bloeiende community van gamers, ontwikkelaars en cryptofans. Metacade functioneert als een hub voor gelijkgestemde individuen om te communiceren en samen te werken om het platform naar grotere hoogten te brengen en innovatie in de bredere Web3-gamingsector te stimuleren. Hoewel gamers inkomsten kunnen verdienen via de uitstekende play-to-earn (P2E)-mechanica van het platform, is dit slechts één van de uitgebreide beloningssystemen. Hierdoor worden andere GameFi-titels, die slechts een enkele game aanbieden, overtroffen.

Gebruikers worden bijvoorbeeld gestimuleerd om bij te dragen aan het opbouwen van een community door beloningen te ontvangen telkens wanneer ze sociale content plaatsen in de vorm van alfa, game beoordelingen en bijdragen aan forums en online chats. Bovendien biedt Metacade een token staking functie waarmee gebruikers passief inkomen kunnen verwerven terwijl ze investeren in de toekomst van het platform.

Deze functies bieden Metacade uitzonderlijke gebruiksniveaus die in de MCADE coin zijn ingebouwd. Daarnaast zal de overgang van het platform naar een volledig gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) governance in het token inbouwen.

Een essentieel onderdeel van deze machtsoverdracht aan de leden van de community is het baanbrekende Metagrants programma, waarmee ontwikkelaars cryptobeurzen kunnen aanvragen om de creatie van exclusieve nieuwe games voor Metacade te ondersteunen. Stemrechten worden toegekend aan houders van MCADE coins, die kunnen stemmen op hun favoriete ideeën. De concepten met de meeste stemmen kunnen een subsidie ontvangen uit de centrale schatkist van het platform en helpen zo het platform verder te ontwikkelen.

Metacade (MCADE) prijsvoorspelling 2023

Er is veel om enthousiast over te zijn als we kijken naar de prijsvoorspellingen voor MCADE dit jaar. Met de succesvolle notering op Uniswap voor $0,022 al binnen, lijken de op handen zijnde lanceringen op Bitswap en MEXC later in april en begin mei klaar om MCADE een boost te geven.

Bovendien zullen beloningen worden uitbetaald in MCADE, wat zal helpen om de stroom van tokens binnen zijn ecosysteem in stand te houden. De vraag blijft hierdoor hoog en kan ook de prijs stuwen. Dat, in combinatie met de uitrol van nieuwe games en functies in de komende weken en maanden, zou MCADE tegen het einde van het jaar boven de $0,50 kunnen brengen, een prijs die meer dan 50x het rendement zou opleveren voor investeerders die zijn ingestapt bij de presaleprijs van $0,008.

ETH versus MCADE: wat is dit jaar de betere optie voor het investeren in crypto?

Recent nieuws over Ethereum heeft investeerders nerveus gemaakt over de waarde van hun bezit. Hoewel dit nog moet doordringen in de Ethereum prijsvoorspelling voor 2023, is de kans groot dat analisten hun Ethereum prijsvoorspellingen in de komende weken en maanden naar beneden zullen herzien als de Shanghai split en de mogelijkheid om tokens op te nemen de waarde van ETH zullen beïnvloeden.

Er is echter geen onzekerheid over de toekomst van MCADE. Integendeel, met de naderende lancering op meer exchanges zal het platform een breder publiek bereiken en de vraag naar tokens vergroten. Deze nieuwe noteringen, gecombineerd met de zich ontwikkelende utility van MCADE dit jaar, maken het een verstandige keuze voor investeren in crypto in 2023.