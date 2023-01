Ethereum prijsvoorspelling vs. Metacade: wat is de beste optie op lange termijn voor investeren in crypto?

De Ethereum prijsvoorspelling voor 2023 ziet eruit alsof deze weer zal beginnen te stijgen, nu investeerders op de lange termijn een grote prijsactie voor het ETH-token verwachten. Hoewel de Ethereum prijsvoorspelling voor 2023 bullish is, is het op dit moment misschien niet de beste optie als je wil investeren in crypto.

Maar als we op basis van de presale conclusies kunnen trekken, zou Metacade (MCADE) de komende jaren gemakkelijk krankzinnige winsten kunnen boeken, waardoor het voor 2023 en daarna de beste optie is als je wil investeren in crypto.

Metacade is zonder twijfel de beste crypto om in te investeren

De Ethereum prijsvoorspelling voor 2023 ziet er optimistisch uit, aangezien het token naar verwachting wat momentum zal opbouwen na the merge in september 2022. Hoewel de huidige bearmarkt naar verwachting enige tijd zal aanhouden, verwacht de Ethereum prijsvoorspelling 2023 een trendomkering.

De beste crypto om in 2023 in te investeren is echter Metacade . De MCADE presale is onlangs gelanceerd en er is in iets meer dan 9 weken na de start meer dan $3,5 miljoen opgehaald. Het project zou snel een belangrijke speler in de GameFi revolutie kunnen worden, en het is veelbelovend in termen van toekomstige prijsactie.

Wat is Ethereum (ETH)?

Ethereum is een layer-1 blockchain en het grootste ecosysteem van gedecentraliseerde applicaties (dApps) in Web3. De blockchain is oorspronkelijk gebouwd met behulp van een proof-of-work (PoW) consensusmechanisme, maar is onlangs tijdens de fusie in 2022 geüpdatet naar een proof-of-stake (PoS)-protocol.

Het nieuwe PoS-protocol van Ethereum zorgt voor een zuiniger blockchain-systeem dat minder rekenkracht vereist en daardoor minder belastend is voor het milieu. Het belangrijkste verschil is dat het mining-proces wordt gedelegeerd aan vertrouwde deelnemers, die worden gestimuleerd om zich op een betrouwbare manier te gedragen, in plaats van een duur systeem te gebruiken waarin nodes strijden om blocks te minen met behulp van hun GPU-kracht.

Ethereum is nog steeds een van de beste keuzes voor het investeren in crypto, omdat het de eerste volledige Turing-blockchain was. Dit heeft ertoe geleid dat Ethereum meer dan 2000 onafhankelijke projecten ondersteunt, omdat er dankzij de innovatieve oplossing van Ethereum een toenemend aantal use-cases is gevonden voor blockchain-technologie.

Ethereum prijsvoorspelling 2023: zal ETH $2500 bereiken?

De Ethereum-prijsvoorspelling voor 2023 is optimistischer dan in 2022, toen Ethereum een prijsverlaging van 80% onderging. Het ETH-token zal naar verwachting deze trend omkeren en zou kunnen beginnen terug te klimmen naar zijn vorige recordhoogte van $4865.

ETH ervaart sterke weerstand bij $1775. Als het token dit prijsniveau kan doorbreken, is het volgende doel $2500 voor de Ethereum prijsvoorspelling 2023.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade, de beste optie voor het investeren in crypto, is een uitgebreid spelplatform dat klassieke arcade-achtige titels op de blockchain brengt. Alle Metacade games hebben een geïntegreerd verdienmechanisme, waardoor spelers een inkomen kunnen verdienen terwijl ze enkele van de populairste titels in de GameFi-sector spelen.

Het platform is gebouwd voor en door gamers en wil een hub worden voor de Web3-community. Metacade kan via zijn Metagrants programma innovatie in de blockchain-gaming ruimte stimuleren en geeft gebruikers ook de kans om een carrière in Web3 een vliegende start te geven.

Hoe werkt MCADE?

Metacade’s play-to-earn arcade biedt een scala aan verschillende spellen voor zijn community. Gameplay kan informeel of competitief zijn, aangezien gebruikers ook kunnen deelnemen aan toernooien met betaalde toegang om kans te maken op spannende MCADE-prijzen.

De create-to-earn kant beloont gebruikers voor het delen van waardevolle informatie en het bijdragen aan de Metacade community. Bijdragen kunnen bestaan uit het delen van alfa, het plaatsen van game beoordelingen of interactie met andere leden, aangezien Metacade een bruisend platform wil stimuleren, boordevol nuttige informatie over Web3.

Metacade zal in 2024 ook een jobboard introduceren. Deze functie is bedoeld om gebruikers in contact te brengen met fulltime vacatures bij Metacade’s partnerprojecten in Web3. Gebruikers krijgen ook de kans om taken uit te voeren, te solliciteren voor kortdurende klussen of freelance-rollen te bemachtigen via het Metacade platform.

Metacade probeert het algemene niveau van innovatie in de GameFi-sector te stimuleren via het Metagrants programma. Dit geeft de community de kans om te stemmen op de beste nieuwe voorstellen voor op blockchain gebaseerde games, waardoor Metacade wordt aangestuurd om in een vroeg stadium financiering te verstrekken om ontwikkeling te ondersteunen en exclusieve titels naar het arcade-platform te brengen.

Zal MCADE $5 bereiken?

Metacade heeft een extreem hoog potentieel, waardoor de presale een zeldzame kans is. MCADE is de beste cryptovaluta om nu voor te kiezen als je wil investeren in crypto, vooral omdat de presale MCADE lanceert tegen een early-bird lage prijs.

De prijsvoorspelling op de langer termijn voor MCADE plaatst het naast de grootste GameFi-projecten in de ruimte, met $5 als een belangrijk doelwit voor 2025. In 2023 zou MCADE de grens van $1 kunnen halen, aangezien het voor de lange termijn aan kracht begint te winnen. Zonder twijfel is Metacade met het huidige prijsniveau de beste optie als je wil investeren in crypto.

Is MCADE het waard om te kopen?

Metacade’s doel van $5 is een prijsstijging van 250x vanaf het einde van de presale, dus het is zeker een sterke toevoeging aan elke investeringsportefeuille en volgens veel accounts is het de beste optie van 2023 om te investeren in crypto. Aan de andere kant zou de Ethereum prijsvoorspelling in 2023 zou met 2x kunnen toenemen, met tot 10x winst voorspeld voor de volgende crypto bullmarkt.

Voor investeerders die willen inkopen in de MCADE presale, is het de moeite waard om te weten dat de prijs voortdurend stijgt. MCADE werd aanvankelijk gelanceerd op $0,008, maar zal voor het einde van het evenement stijgen naar $0,02, wat investeerders een beperkte tijd geeft om mee te doen voordat het hogere prijsniveaus begint te bereiken.