Experts optimistisch over prijsvoorspellingen Metacade en EOS voor 2023-2030

Investeerders op de crypto markt willen een ruig 2022 zo snel mogelijk achter zich laten. Met de eerste tekenen dat de bearmarkt zou kunnen afnemen, hebben investeerders hun aandacht gericht op het identificeren van de volgende grote hit voor snel geld verdienen en het op de langere termijn maximaliseren van rendement.

Hoewel EOS sinds de hoogtepunten van 2018 aanzienlijk is gedaald, zijn er nog investeerders die geloven dat het project in staat is om weer omhoog te klimmen in de hitlijsten. Meerdere EOS prijsvoorspellingen weerspiegelen deze verschuiving in sentiment.

Een nieuw en ontwrichtend GameFi-project zorgt momenteel echter voor veel meer ophef in de investeringswereld. Metacade steelt de show, terwijl investeerders bij een gloeiend hete presale instappen, in de hoop hun plaats veilig te stellen bij de spannende rit die in het verschiet ligt.

Metacade zou de heropleving van de markt kunnen leiden naarmate de presale bijna uitverkocht is

Metacade is zeer in trek bij investeerders die op zoek zijn naar kansen voor snel geld verdienen, dankzij de baanbrekende whitepaper die in 2022 werd uitgebracht. Het definieert een plan dat Metacade realistisch gezien in het hart van de GameFi-beweging zou kunnen plaatsen. Veel analisten voorspellen dat deze industrie de komende jaren een explosieve groei zal zien.

Deze opwinding heeft geleid tot een enorme run op de de presale van het project, met een duizelingwekkende $10,1m die werd opgehaald in slechts 16 weken. Sindsdien is de belangstelling onverminderd groot gebleven, aangezien het totale bedrag blijft stijgen, met de presale nu in fase 6.

Wat is Metacade?

Metacade is een project van epische proporties, met overtuigende plannen om gaming radicaal te veranderen en de gehele ruimte te transformeren. Door een virtuele P2E-arcade te creëren, wil het project een one-stop-gaming bestemming opzetten voor gamers om het meeste uit hun favoriete hobby te halen, met mogelijkheden voor snel geld verdienen of een meer stabiel inkomen op te bouwen.

Door de grootste play-to-earn (P2E) arcade ter wereld te bouwen, is Metacade in staat om de GameFi-markt de komende jaren te domineren. Met een sterke focus op de community gecombineerd met lucratieve beloningen om verdere groei te stimuleren, lijkt het platform goed gepositioneerd om snel uit te breiden in 2023 en daarna.

Hoe Metacade werkt

Metacade wordt gevoed door het MCADE-token, dat fungeert als de valuta van het ecosysteem. Het wordt gebruikt in een uitgebreid beloningssysteem, waarmee gamers snel geld verdienen voor het spelen van allerlei soorten games. Dit betekent dat het niet uitmaakt of gamers de voorkeur geven aan solo-campagnes, sociaal spelen met vrienden of proberen het beste van de community te verslaan in competitieve toernooien, Metacade biedt voor ieder wat wils.

Het MCADE-token ondersteunt tevens staking, wat betekent dat investeerders sterk worden gestimuleerd om voor de lange termijn vast te houden in plaats van te kiezen voor snel geld verdienen op de korte termijn. Met een aanbod van slechts 2 miljard en staking-beloningen uitbetaald in stable coins om te voorkomen dat het circulerende aanbod wordt opgeblazen, is er duidelijk goed nagedacht over de tokenhouders bij het ontwerpen van hoe het token op het platform functioneert.

Kan EOS de hoogtepunten van 2017 weer bereiken?

EOS heeft een paar pijnlijke jaren achter de rug. Hoewel het project ooit een van de lievelingen van de crypto markt was, heeft het sindsdien het overgrote deel van het momentum verloren dat het ooit had. Met problemen met betrekking tot verboden adressen en ICO-fraudeschikkingen met de SEC, heeft het project veel van zijn aantrekkingskracht verloren. Dat wordt al een tijdje weerspiegeld in de meeste EOS prijsvoorspellingen.

Sommige experts zeggen nu dat ze geloven dat dit het perfecte moment is voor EOS om langzaam terug te klimmen naar de vorige hoogtepunten, en als het project weer wat vaart krijgt, zou de prijs een verhoogd optimisme kunnen weerspiegelen.

Metacade prijsvoorspelling

Hoewel de prijsvoorspelling van EOS conservatief is, is die van Metacade dat allesbehalve. Aangezien het project releases heeft gepland voor later in 2023, kunnen we verwachten dat de gebruikersgroei een grote vraag naar het MCADE-token tot gevolg zal hebben. Men verwacht dat de grote aantrekkingskracht van het project de prijs van MCADE zal opdrijven met een stijging van ongeveer 50x. Na de algemene release zou het zelfs tot $1 kunnen stijgen.

Aangezien de groei van het aantal gebruikers waarschijnlijk nog vele jaren zal aanhouden, lijkt een waarde van $7 voor MCADE in 2025, oplopend tot $15 tegen het einde van 2030, het minimum dat de meeste investeerders van het project verwachten.

EOS prijsvoorspelling

Als de bodem voor EOS is bereikt, zorgt dit zeker voor de meest positieve EOS prijsvoorspelling sinds tijden. Mocht het project in staat zijn om enkele van de zakelijke gebruiksscenario’s die op de markt komen vast te leggen, dan zou de hernieuwde interesse in 2023 de prijs van het EOS-token kunnen laten stijgen tot $2.

Als het op dat momentum kan voortbouwen, zouden we kunnen zien dat de prijs van EOS blijft stijgen, tot $4 in 2025 en misschien zelfs een hoge $10 in 2030.

Metacade lijkt een superieure investeringskeuze te zijn

Hoewel EOS misschien wat meer positieve tijden tegemoet gaat dan in het verleden, zijn de opbrengsten nog steeds erg bescheiden in vergelijking met het grote potentieel voor grote winsten dat wordt vertegenwoordigd door het Metacade project.

Met een beperkte hoeveelheid MCADE beschikbaar in de presale en een steeds groter wordende blootstelling terwijl de stadia steeds uitverkocht raken, is het duidelijk dat het venster voor deze potentieel levensveranderende investering binnen de kortste keren zal sluiten.