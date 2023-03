Experts voorspellen dat de token verkoop van Metacade de crypto markten zal opschudden

Het nieuwe GameFi-project van Metacade is een van de goede nieuwsverhalen van de crypto markt, nu de algehele markt uit de crypto winter van 2022 komt. Stijgende prijzen, geleid door Bitcoin die boven de $20.000 uitkwam, hebben ertoe geleid dat veel crypto analisten uitkijken naar de volgende bullmarkt. De succesvolle presale van Metacade is een uitstekende investeringsmogelijkheid voor handelaren die zoveel mogelijk winst willen verzilveren.

Zal de token verkoop van Metacade in de loop van 2023 de aandacht van de crypto markten vast kunnen houden?

Zal Web3-technologie Metacade helpen om nieuwe gamers aan te trekken?

GameFi, een afkorting van “Game Finance”, is een baanbrekende sector van Web3 die de wereld van gaming combineert met de financiële voordelen die beschikbaar zijn via blockchain technologie. GameFi-projecten zoals Metacade, die gamers een uitgebreid en meeslepend platform bieden, kunnen dankzij de DeFi-functionaliteit ook nieuwe inkomstenstromen opleveren.

Zo biedt Metacade de community van gebruikers de mogelijkheid om inkomsten te verdienen met gaming, niet alleen via de traditionele GameFi play-to-earn (P2E) route, maar ook via andere kanalen. Dit zou een enorme acceptatie bij fans van de cryptomarkt kunnen opleveren zodra de mainstream de enorme voordelen van het project in de gaten krijgt.

Onderzoek van Crypto.com illustreert het enorme potentieel van de GameFi-sector met de voorspelling dat crypto gaming in 2025 meer dan $50 miljard waard zou kunnen zijn. Deze groei zou in dezelfde periode tien keer groter zijn dan traditionele pc- en console-gaming.

Dit enorme potentieel is een van de vele redenen waarom beleggers ongelooflijk enthousiast zijn over Metacade, waardoor het een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid is voor doorgewinterde handelaren en nieuwkomers. Het projectplan van Metacade schetst een realistische strategie voor het platform om een leidende speler in de GameFi-sector te worden door zijn meeslepende game-ervaring en een potentieel publiek van drie miljard mensen en door innovatie in de bredere blockchain gaming arena te stimuleren.

Kan MCADE een waarde van $1 bereiken in 2023?

Het native MCADE-token van Metacade is cruciaal voor de functionaliteit van het ecosysteem. Hierdoor zal de prijs van MCADE, samen met het aantal gebruikers, stijgen naarmate de vraag toeneemt.

Een groot deel van de populariteit van deze coin is te danken aan het slimme en beleggersvriendelijke ontwerp. Met een totaal aanbod van slechts 2 miljard tokens, heeft MCADE een uitstekende ingebouwde utility, uitstekende tokenomics en een staking optie waarmee gebruikers een passieve inkomstenstroom uit hun bezit kunnen halen.

Vanwege verschillende doorlopende technische releases in de komende jaren en een goed doordacht agressief marketingplan voor 2023, denken analisten dat MCADE tegen het einde van 2023 een waarde van $1 zou kunnen bereiken. De lage symbolische levering zou het project een haalbare marktkapitalisatie van $2 miljard kunnen geven.

Wat is Metacade?

Metacade wil de wereld van video gaming overbrengen met een virtuele video-arcade dat gebruik maakt van het ecosysteem van Ethereum. Gebruikers kunnen hier een passief inkomen verdienen terwijl ze bezig zijn met hun passie. Deze uitgebreide aanpak zal gameliefhebbers en crypto fans samenbrengen in één hub, waarbij iedereen via verschillende routes beloningen kan verdienen onder het genot van de meest uitgebreide bibliotheek met titels van blockchain gaming. Dit zorgt ervoor dat Metacade klaar is voor enorme successen.

Naast de ongeëvenaarde P2E-mechanica van het platform is er het create-to-earn programma, dat crypto-beloningen biedt voor gebruikers telkens wanneer ze sociale content op de hub plaatsen. Dit kunnen game beoordelingen zijn, het delen van alfa en bijdragen aan forums in Reddit stijl en live chats. Ondertussen maakt het token staking-protocol deel uit van het compete-to-earn programma, waarmee gebruikers hun MCADE-bezit staken in ruil voor deelname aan online toernooien en prijstrekkingen.

Een van de belangrijkste functies die Metacade op de crypto markt brengt, is het baanbrekende Metagrants programma. Ontwikkelaars worden gestimuleerd om de nieuwste nieuwe blockchain-gametitels exclusief voor Metacade te krijgen door crypto financiering aan te vragen om hun ondernemingen te ondersteunen. Elke applicatie wordt samengevoegd en gepresenteerd aan de Metacade community, die vervolgens stemt op favoriete ideeën die in productie gaan.

Hoe werkt MCADE?

In het ecosysteem van Metacade is MCADE het utility-token dat wordt gebruikt om waarde uit te wisselen voor play-to-play-titels en merchandise. Vanwege de utility van het token zal de waarde naar verwachting stijgen naarmate de vraag naar het beperkte aanbod toeneemt.

Bovendien zal de overgang van Metacade naar een volwaardige gedecentraliseerde, autonome organisatie ervoor zorgen dat MCADE een governance-token wordt, waardoor de houders volledige stemrechten voor het bestuur krijgen om de toekomstige richting van het platform te bepalen. Op die manier blijven de belangrijkste mensen aan het hoofd en het hart van alle beslissingen, namelijk de leden van de MCADE community zelf.

Vroege investeerders zijn gerustgesteld omdat Metacade de codering en teamidentificatie heeft ingediend voor de strenge CertiK-audit, die onlangs is goedgekeurd. Investeerders kunnen MCADE-tokens veilig inslaan tijdens de presale, wetende dat eventuele fouten in de codering van het platform worden opgepakt en opgelost en dat de identiteit van het team volledig is geverifieerd.

Metacade zou een uitstekende investeringsmogelijkheid kunnen zijn

De MCADE-presale is onlangs gelanceerd voor $0,008 per token. De huidige symbolische prijs van $0,02 is nog gedurende een beperkte tijd beschikbaar tijdens de laatste fase van de presale. Dat betekent dat investeerders die hun rendement willen maximaliseren, gezien de omstandigheden op de cryptomarkt, er verstandig aan doen om nu in te stappen en zo teleurstelling te voorkomen.

Met de steun van een ijzersterk projectplan, een uitstekende ingebouwde utility en uitstekende tokenomics, is het duidelijk waarom experts Metacade steunen om de cryptomarkt op stormachtige wijze te veroveren als de beste investeringsmogelijkheid om in 2023 te overwegen.