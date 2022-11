FTX failliet – wat nu voor crypto?

Ik publiceerde drie weken geleden een analyse waarin ik uiteenzette dat ik vreesde dat Bitcoin een slechte nieuwsgebeurtenis was van een duik naar $15.000.

En óf we die gebeurtenis hebben gekregen.

Nu had ik dit niet helemaal voorspeld. Mijn stuk verwees niet naar iets dat met FTX te maken had. Niet alleen dat, maar ik ben in het verleden lyrisch geworden over het inzicht van Bankman-Fried. Ik heb zijn karakter enorm verkeerd gelezen en ik had het helemaal mis.

In een onderzoek naar de solvabiliteit van FTX dat maandagochtend werd gepubliceerd, achtte ik het hoogst onwaarschijnlijk dat FTX insolvent zou zijn.

Ik heb ook vele malen hetzelfde oude gezegde herhaald: spelen met Bitcoin op de korte termijn is vergelijkbaar met het draaien van een roulettewiel.

Maar toen we rond de $20.000 bleven hangen en een winter ingingen overspoeld met onheilspellende variabelen zoals een energiecrisis, hoge inflatie, een smerig geopolitiek klimaat en politieke onrust in de VS, het VK en in veel landen in heel Europa, was het risico extreem hoog.

En dan een vreemde variabele – FTX die implodeert. En in de woorden van de prachtige Black Eyed Peas, “het gaat nu naar beneden en niet later.”

Is het tijd om de dip te kopen?

Ik vind deze vraag om twee redenen niet leuk.

De eerste is dat, als willekeurige jongen op internet, hoe moet ik dat weten? Zoals ik een paar zinnen geleden al zei, is wedden op korte termijn op Bitcoin hetzelfde als aan een roulettewiel draaien. Mijn mening over of ik rood of zwart leuk vind, zou net zo geldig zijn als wat ik denk over de kortetermijnactie van Bitcoin.

De tweede reden is dat deze vraag bijna een spiergeheugenreactie is op de dalende cryptoprijzen. Geboren uit de cultuur in de ruimte, denk ik. Centraal daarin staan mensen die verwijzen naar eerdere cycli en verwijzen naar hoe Bitcoin altijd is teruggekeerd. Maar ze beseffen iets niet.

Bitcoin werd in januari 2009 gelanceerd en was een van de langste en meest explosieve bullruns in de geschiedenis. Sinds dit jaar is dat niet meer het geval. Het gratis geld is uitgeschakeld – toen verhoogde de Federal Reserve de rente tegen historisch hoge tarieven, met een inflatie op een niveau dat sinds de jaren 70 niet meer is voorgekomen.

Dit is de eerste keer dat Bitcoin ooit een bredere bearmarkt in de economie heeft meegemaakt. En om die reden zijn alle weddenschappen uitgeschakeld. En het handelt nu op een lager niveau dan vijf jaar geleden, in december 2017.

Er bestaat niet zoiets als dips kopen en lachend naar de bank gaan. Een blik op de bovenstaande grafiek laat zien hoeveel dips er dit jaar zijn geweest. Dit ding is moeilijk. Handelen is moeilijk. Crypto is een vluchtig spel. Voor elke screenshot van 100X winst die je op Twitter ziet, zijn er 100 meer mensen die alles verloren.

Verlies de bredere economie niet uit het oog

FTX imploderen is wild. En het is ongelooflijk bearish voor de crypto-economie in het algemeen. Verwacht dat hier enige besmetting uit voortkomt, omdat we nog niet weten wie aan wie is blootgesteld – maar FTX, als zo’n grote speler in de industrie, zal ongetwijfeld een paar lichamen met zich meeslepen.

Maar houd je ogen ook gericht op de grotere trend. Crypto volgt de aandelenmarkt. Blue chip-activa zoals Bitcoin en Ethereum zijn de staart op de hond, waarbij de hond de aandelenmarkt is. En die aandelenmarkt schommelt heen en weer over inflatiemetingen en de benadering van de Federal Reserve ten aanzien van rentetarieven.

Ik schreef vorige maand over hoe deze correlatie tussen aandelen en Bitcoin zo hoog is als ooit. Het trok duidelijk aan in april 2022, precies op het moment dat we overgingen naar deze omgeving met hoge rentetarieven.

Op korte termijn moet deze FTX-aflevering uitkomen. Besmetting zal rimpelen, nieuws zal breken, verrassingen zullen naar buiten komen. En daarna is het terug naar de aandelenmarkt kijken. Als het nog niet duidelijk was – de cryptomarkten zijn genadeloos. Vergeet dat niet en blijf veilig.