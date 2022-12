FTX crash opent deuren voor nieuwkomers zoals Metacade (MCADE) – Dit is waarom

De crash van FTX heeft het vertrouwen onder de crypto community ernstig geschaad

Projecten die gericht zijn op community, decentralisatie en transparantie zullen waarschijnlijk profiteren

Metacade is een uitstekend voorbeeld van deze projecten met een lange levensduur en stabiliteit

De afgelopen weken is de crypto ruimte opgeschrikt door de verbluffende crash van meerdere miljarden dollars van een van ’s werelds meest algemeen erkende crypto-uitwisselingen, FTX . Maar misschien is het niet allemaal slecht nieuws. De behoefte aan transparantie en decentralisatie is onlangs weer in de schijnwerpers gezet, twee dingen die essentieel zijn om het vertrouwen in de crypto community te herstellen.

Dit artikel bespreekt waarom de crash van FTX ook een positieve wending kan zijn voor nieuwe tokens zoals MCADE en het Metacade platform als geheel.

Wat is er met FTX gebeurd?

FTX was een van ’s werelds grootste gecentraliseerde crypto exchanges. In 2021 bediende het meer dan vijf miljoen klanten en faciliteerde het meer dan $700 miljard aan handelsvolume. De exchange is opgericht door Sam Bankman-Fried, die ook leiding gaf aan Alameda Research, een kwantitatief handelsbedrijf met nauwe banden naar FTX .

Op 2 november meldde een artikel van Coindesk dat Alameda ongeveer $5 miljard aan FTT, het oorspronkelijke token van FTX, in bezit had in activa, ter waarde van bijna $15 miljard. Aangezien deze tokens in feite uit het niets werden gecreëerd, ontstonden er zorgen over het vermogen van Alameda, en dus FTX, om solvabel te blijven als de prijs van FTT zou dalen.

De eerste dominosteen viel toen Changpeng “CZ” Zhao zei dat hij op 6 november Binance’s bezit van FTT zou verkopen . Dit veroorzaakte een dodelijke spiraal van negatieve speculatie waardoor de prijs van FTT daalde. Dit leidde tot een liquiditeitscrisis toen investeerders zich haastten om hun activa van de FTX exchange te halen. En op 8 november stopte FTX alle opnames.

Als gevolg hiervan kelderde de prijs van FTT van $21,8 naar een dieptepunt van $3,26, waardoor de activa van FTX werden gedecimeerd. Ondertussen kondigde Binance een plan aan om FTX te kopen, maar trok zich de volgende dag terug . Dit leidde ertoe dat FTX het geld niet had om investeerders terug te betalen en leidde uiteindelijk tot de aanvraag voor faillissementsbescherming op 11 november. Door middel van een faillissementsprocedure werd vastgesteld dat FTX zijn 50 grootste schuldeisers meer dan $3 miljard verschuldigd was. Door de rechtbank aangestelde vereffenaars hebben ernstige fraude en slecht risicobeheer genoemd als redenen voor de crash van FTX.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een community hub die ernaar streeft de nummer één bestemming te zijn voor play-to-earn gaming. Het is een ruimte waar gamers, mensen die interesse hebben in investeren in crypto, ontwikkelaars en ondernemers naartoe kunnen gaan om verbinding te maken en plezier te hebben terwijl ze de ontluikende GameFi industrie verkennen. Op het platform kun je de nieuwste populaire games bekijken, beoordelingen lezen en toegang krijgen tot de meest geavanceerde GameFi-alfa om je te helpen het meeste uit je play-to-earn avontuur te halen.

Metacade heeft onlangs enige aandacht getrokken vanwege de community-first filosofie waarbij gebruikers op de eerste plaats komen. Het doel van Metacade is om de waarde voor de gebruikers bij elke stap te maximaliseren en gaming weer in de handen van de spelers te brengen. Metacade beloont bijvoorbeeld iedereen die beoordelingen, tips of andere waardevolle inhoud plaatst met het MCADE-token. Het lanceert ook de Metagrants, waarmee gebruikers geld kunnen besteden aan de games die ze willen spelen in een op een competitie gebaseerde arena, waarbij de voltooide titel wordt toegevoegd aan de virtuele arcade van Metacade.

Het uiteindelijke plan van Metacade is om ’s werelds eerste virtuele arcade te worden die eigendom is van de spelers, wat tijdens het proces een revolutie teweegbrengt in de manier waarop traditionele community hubs worden gevormd. Om deze visie waar te maken, is Metacade van plan een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) te worden zodra de ontwikkeling is voltooid. Dit betekent dat over elke beslissing die van invloed is op de community zal worden gestemd, zodat MCADE-houders kunnen beslissen wat de toekomst van het platform zal zijn.

Waarom zou de FTX crash positief kunnen uitpakken voor Metacade (MCADE)?

Als je al deze losse delen informatie bij elkaar plaatst, zie je waarom de crash van FTX deuren zou kunnen openen voor nieuwe tokens zoals Metacade. Sommigen hebben de crash vergeleken met de dotcom-zeepbel, die het vertrouwen ernstig aantastte, maar wel als gevolg had dat van internet afhankelijke bedrijven werden aangemoedigd om duurzamere bedrijfsmodellen te gebruiken. Hetzelfde zal waarschijnlijk gebeuren met de crypto markt, aangezien een laag vertrouwen betekent dat meer mensen die investeren in crypto op zoek zullen gaan naar transparante projecten met solide fundamenten zoals Metacade.

Metacade heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat 70% van zijn tokens beschikbaar zal zijn in de presale, zonder toewijzing aan oprichters of venture capitalists. Het implementeert ook wallets met meerdere handtekeningen, waarvoor meerdere sleutelhouders nodig zijn om transacties uit de Metacade treasury te ondertekenen. Zoals het team het in de Metacade whitepaper verwoordt: “Het bereiken van maximale beveiliging voor $MCADE en zijn houders is onze hoogste prioriteit”, en daarom ondergaan ze een volledige audit van Certik , een van de grootste autoriteiten op het gebied van blockchain auditing.

Er zal waarschijnlijk ook een grotere verschuiving plaatsvinden naar gedecentraliseerde projecten die geen centraal faalpunt hebben. Zodra Metacade een DAO wordt, wordt de kans dat het ten prooi valt aan de nadelen van centralisatie enorm verminderd, omdat beslissingen worden genomen door de community, niet door een handvol mensen met bijbedoelingen.

Bovenal zullen projecten die gericht zijn op hun gebruikers, niet op winst, waarschijnlijk veel aantrekkelijker worden voor investeerders. FTX is een uitstekend voorbeeld van wat er gebeurt als een gecentraliseerde groep prioriteit geeft aan winst en niet aan hun gebruikers, en projecten zoals Metacade kunnen een tegengif zijn voor deze giftige filosofie.

Metacade (MCADE) zou als winnaar naar voren kunnen komen na het fiasco van FTX

Het valt nog te bezien hoe de gevolgen van de crash van FTX de toekomst van crypto verder zullen beïnvloeden. Er is een grote kans dat er meer regelgevend toezicht komt, wat misschien geen slechte zaak is voor projecten als Metacade. Het vertrouwen is momenteel laag en dit soort transparante projecten zullen waarschijnlijk zeer gewild zijn bij mensen over de hele wereld die investeren in crypto.

Gezien het hoge tempo waarin play-to-earn groeit, gecombineerd met een aantal innovatieve functies en een transparante, community-first benadering, lijkt Metacade een uitstekende investeringsmogelijkheid na de crash van FTX. En op dit moment is er geen beter moment om betrokken te raken bij het MCADE-token, dat nu nog in presale is. Als je op zoek bent naar een nieuw token dat investeerders, en niet de winst, op de eerste plaats zet, is het verstandig om vandaag nog de Metacade-presale te bekijken.