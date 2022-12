FTX vraagt faillissement aan terwijl van de presale van Metacade (MCADE) wordt verwacht dat deze records zal breken

Crypto-markten waren geschokt door het recente nieuws dat ’s werelds op een na grootste crypto-uitwisseling FTX faillissement zou aanvragen bij Amerikaanse rechtbanken. Nadat veel klanten hun geld hadden opgenomen, werd er een zwart gat van $8 miljard ontdekt in de balans van FTX. Het gevolg daarvan was een mislukte mogelijke overname door aartsrivaal Binance, waardoor oprichter en CEO Sam Bankman-Fried geen andere keus had dan faillissement aan te vragen.

Ondanks deze laatste klap voor de markten, lijkt Metacade zijn waarde vast te houden en uit de startblokken te schieten tijdens de presale.

Wat is Metacade?

Metacade is de eerste door de community geleide gaming arcade die op Web 3.0 verschijnt en een unieke kans voor het investeren in crypto. Het is een plek waar gaming liefhebbers samenkomen en rondhangen terwijl ze de nieuwste play-to-earn-titels spelen. Het is van plan het leidende GameFi-platform in de metaverse te worden en iets te bieden voor zowel mensen die interesse hebben in investeren in crypto als gamers en ontwikkelaars.

Het hele ecosysteem wordt ondersteund door de MCADE-coin, die binnen het platform kan worden uitgegeven, gestaket en verdiend. Naast de play-to-earn kant van de game-ervaring, kunnen gebruikers op verschillende andere manieren bijdragen aan de community, terwijl ze MCADE-tokens verdienen. Bijvoorbeeld:

Kennis over gaming delen met anderen

Backtesting van spellen

Feedback geven aan ontwikkelaars

Schrijven van beoordelingen van games

Regelmatige prijstrekkingen

Het overkoepelende doel van Metacade is om een volledig autonome en door de community beheerde ruimte te creëren waarin de leden volledige controle hebben over de beslissingen die door Metacade worden genomen. Tegelijkertijd wil het een van de meest diepgaande reeks titels in de Web 3.0 GameFi-ruimte aanbieden en er zo voor zorgen dat bestaande gebruikers blijven en er continu nieuwe spelers worden aangetrokken.

Waarom is Metacade anders?

Verschillende aspecten van de routekaart van Metacade, die te zien is op de whitepaper, onderscheiden het project van zijn GameFi-concurrenten. Het meest voor de hand liggende is de uitgebreide catalogus met titels die voortdurend zal evolueren naarmate ontwikkelaars nieuwe titels maken. In tegenstelling tot andere gaming platforms is Metacade niet afhankelijk van een enkele of een beperkt aantal titels om de interesses van leden te behouden.

Metacade heeft geen financiering geaccepteerd van venture capitalists in een poging om alleen degenen met een oprechte interesse in gaming aan boord te krijgen. Verder staat de presale van MCADE open voor iedereen, dus wanneer MCADE op de markt komt, zijn het de leden van de community die het meest zullen profiteren van een waardestijging.

Dit legt niet alleen de kracht van gamen terug in de handen van degenen die het meest om videogames geven, maar de unieke en zelfvoorzienende economie zal ook MCADE-tokens naar zijn gebruikers brengen door middel van in-game beloningen, wedstrijden, prijstrekkingen, staking, en maatschappelijke betrokkenheid. Extra inkomsten zullen worden gezocht via advertenties, een pay-to-play-arcade en vacatures.

Deze benadering van de community staat centraal in elk onderdeel van de routekaart van Metacade. Het is een hub waar ontwikkelaars hun ideeën kunnen realiseren en door de community goedgekeurde financiering kunnen krijgen via Metagrants, waarop kan worden gestemd en gedistribueerd door de leden. Bovendien kunnen degenen die een carrière in de GameFi-ruimte willen opbouwen, solliciteren op een reeks vacatures bij enkele van de grootste namen binnen Web 3.0-industrie.

Waarom MCADE uit de startblokken zal vliegen

Hoewel de crash van FTX aanzienlijke onrust heeft veroorzaakt onder beleggers en markten, met name gezien de niveaus van liquiditeit en marktkapitalisatie die verloren zijn gegaan, zijn de cryptocurrencies die nog op een beurs moeten worden genoteerd, geïsoleerd van de ergste impact van de crash.

Dit, samen met het duidelijke potentieel van het platform voor een lange levensduur, maakt het platform een zeldzame verschijning in de metaverse wereld als je interesse hebt in investeren in crypti. Het is namelijk een gaming platform waar gebruikers verschillende dingen kunnen bereiken in Web 3.0. Bovendien zal de marktkapitalisatie, zodra de presale is voltooid, waarschijnlijk onder de $50 miljoen blijven. Dit maakt het veel kleiner dan concurrenten, zoals The Sandbox en Decentraland , die pieken bereikten van meer dan $5 miljard. Dit is nog een illustratie van het potentieel dat de investeerders van Metacade te wachten staat. Als je interesse hebt in investeren in crypto, moet je Metacade zeker in de gaten houden.

Koop MCADE in de presale

Degenen die al vroeg beginnen met het investeren in crypto met MCADE zullen de presale beëindigen nadat ze hun geld hebben terugverdiend. Na de openingsronde van de presale waarbij investeerders 125 MCADE voor $1 kunnen krijgen, ziet elk van de negen rondes de waarde stijgen tot een uiteindelijke waarde van 50 MCADE voor elke geïnvesteerde $1. Dat maakt het al een aantrekkelijk vooruitzicht voor iedereen die interesse heeft in investeren in crypto.

Het rijke potentieel van het gaming platform en de uitzonderlijk goed doordachte route naar de markt geven Metacade echter het gevoel ondergewaardeerd te zijn, zelfs rekening houdend met de instabiliteit van de markt die werd veroorzaakt door de crash van FTX. Dit alles betekent dat Metacade wel eens de meest voordelige optie voor investeren in crypto van het jaar zou kunnen zijn.