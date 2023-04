Geautomatiseerde trading signals lokken investeerders naar ASI-token presale naarmate Q2 2023 nadert

Beleggers voelen zich al tijden aangetrokken tot de crypto markten, omdat deze van nature zeer winstgevend kunnen zijn. In feite is crypto de meest lucratieve activaklasse die ooit heeft bestaan, vanwege het speculatieve karakter van blockchain technologie en de ontwrichtende mogelijkheden ervan.

Het crypto platform AltSignals helpt handelaren al lang om het investeringsrendement te maximaliseren door middel van geautomatiseerde trading signals. Naarmate het crypto platform zich uitbreidt, wordt verwacht dat het een revolutie teweeg zal brengen in het handelsproces, dankzij een AI-aangedreven toolkit die de volatiliteit van de crypto markt voorspelt.

Crypto platform AltSignals zet grote stappen op het gebied van geautomatiseerde trading

Geautomatiseerde trading signals hebben de afgelopen jaren veel belangstelling getrokken, omdat algoritmische tools zoals AltAlgo™ handelaren van alle niveaus hebben geholpen om het investeringsrendement te maximaliseren. JP Morgan meldde in 2020 dat meer dan 60% van de transacties ter waarde van meer dan $10 miljoen werd uitgevoerd door geautomatiseerde trading tools en verklaarde onlangs dat AI de financiële markten zou kunnen verstoren.

AltAlgo™ is de trading tool die is uitgebracht door AltSignals, een crypto platform dat het blockchain aanbod uitbreidt met een nieuw geautomatiseerd handelsprotocol dat wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie. Geautomatiseerde trading tools kunnen institutionele en particuliere beleggers helpen door complexe gegevens met ongeëvenaarde nauwkeurigheid samen te voegen tot één enkel koop- of verkoopsignaal.

Het ASI-token van AltSignals is nu beschikbaar in de presale. ASI werd aanvankelijk beschikbaar gesteld voor een prijs van $0,012 en deze zal naar verwachting stijgen tot $0,02274 in de laatste investeringsfase. Het token zal de nieuwe blockchain services van het crypto platform aandrijven, waaronder een nieuwe en verbeterde geautomatiseerde handelstool genaamd ActualizeAI.

Wat is AltSignals?

AltSignals deelt sinds de lancering in 2017 winstgevende trading signals met 50.000 leden van de gemeenschap. Het crypto platform is speciaal ontworpen om handelaren te helpen bij het navigeren door marktvolatiliteit. Handelaren die hun portefeuille hebben gematcht, zagen deze x10 in waarde stijgen in 19 afzonderlijke maanden.

De nieuwe geautomatiseerde trading stack van het crypto platform, ActualizeAI, zal naar verwachting de nauwkeurigheid van de bestaande tools van AltSignals verder optimaliseren. ActualizeAI maakt gebruik van machine learning mogelijkheden om de frequentie en nauwkeurigheid van geautomatiseerde trading signals voortdurend te verbeteren, wat een revolutie teweeg zou kunnen brengen in de manier waarop mensen handelen op de crypto markten.

ActualizeAI is ingesteld om enorme hoeveelheden marktgegevens te analyseren, inclusief sentiment niveaus, en biedt geautomatiseerde trading signals rechtstreeks aan zijn gebruikers. AltSignals heeft een bewezen trackrecord voor succes dat meer dan 5 jaar teruggaat, wat heeft geleid tot grote opwinding rond de nieuwe op AI gebaseerde ontwikkeling van het project.

Hoe werkt ASI?

Het ASI-token wordt gebruikt om toegang te verlenen tot ActualizeAI. Houders kunnen ook ASI-tokens inzetten op het AltSignals platform om een passief rendement op hun langetermijninvestering te verdienen. Ze kunnen bovendien stemmen over bestuursvoorstellen voor nieuwe door de community geleide initiatieven.

Tokenhouders krijgen ook toegang tot de AI Members Club, die tal van nieuwe voordelen biedt voor de gebruikers van het crypto platform. Een van deze voordelen zijn crypto investeringsmogelijkheden in een vroeg stadium, waar handelaren zich tijdens hun eerste fondsenwervingsrondes kunnen inkopen in opkomende Web3-projecten.

De AI Members Club organiseert ook trading toernooien waar handelaren kunnen strijden om kans te maken op aanzienlijke crypto prijzen. De club stelt leden ook in staat om nieuwe geautomatiseerde trading tools uit te testen voordat ze officieel worden vrijgegeven, wat gebruikers een voordeel kan geven ten opzichte van andere deelnemers aan de markt.

Kan ASI een waarde van $0,40 bereiken in 2023?

Het ASI-token heeft deflatoire tokenomics en een enorme utility binnen het AltSignals platform. Het uitgebreide aanbod van het crypto platform zal naar verwachting een grote vraag aantrekken, vanwege de aangeboren winstgevendheid van de geleverde diensten.

ASI-tokenhouders krijgen niet alleen toegang tot een toonaangevende trading toolkit, maar ze kunnen ook deelnemen aan lucratieve investeringsmogelijkheden in een vroeg stadium bij nieuwe crypto projecten. Het AltSignals platform is ontworpen om gebruikers te helpen winst te maken op de crypto markt, wat een belangrijke reden is waarom er veel vraag is naar het ASI-token.

Enkele deskundigen prijsvoorspellingen voor ASI dat de prijs na de presale zal oplopen tot meer dan $0,50. De presale zal de waarde van ASI verhogen tot $0,02274 voordat het wordt gelanceerd op digitale activa exchanges, wat betekent dat presale beleggers een rendement van 25x behalen als AltSignals zijn middellange termijn koersdoel bereikt.

Zijn op AI gebaseerde cryptoprotocollen de volgende grote opkomende sector?

Kunstmatige intelligentie en blockchain zijn snel evoluerende technologieën die de digitale wereld verstoren. Het aantal projecten dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie neemt voortdurend toe, waarbij veel van de topprojecten de afgelopen maanden aanzienlijke opbrengsten hebben opgeleverd.

Fetch.ai (FET) is sinds begin 2023 met meer dan 900% gestegen, terwijl The Graph (GRT) in waarde is verdrievoudigd. AltSignals zou dit voorbeeld kunnen volgen na de ASI-token presale, die in slechts 1 dag al $112k heeft aangetrokken.

Op AI gebaseerde cryptoprotocollen zullen de komende maanden en jaren waarschijnlijk blijven groeien. Het scala aan use-cases voor kunstmatige intelligentie binnen het domein van Web3 groeit en AltSignals lijkt een revolutie teweeg te brengen in geautomatiseerde handel door gebruik te maken van de nieuwe technologie.

Is ASI het waard om te kopen?

De presale van ASI-tokens zou de komende jaren een uitstekende investeringsmogelijkheid kunnen zijn. AltSignals verbetert geautomatiseerde trading hulpmiddelen door het gebruik van kunstmatige intelligentie, die een toenemend aantal gebruikers zou kunnen dienen naarmate de crypto markt de volgende bull-fase ingaat. Beleggers die deelnemen aan de ASI-presale zullen naar verwachting hierdoor een aanzienlijk investeringsrendement zien.

Het token is momenteel beschikbaar op het prijsniveau van $0.012; het zal echter stijgen vóór het einde van de presale. Ongeacht de prijs waartegen investeerders ASI kopen, lijkt het token alleen al vanwege de utility een goede koop te zijn.