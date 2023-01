Half miljard aan short sellers geliquideerd in grootste crypto-rally in 9 maanden

Belangrijkste punten

De marktkapitalisatie van cryptocurrency is weer boven de $1 biljoen na de grootste stijging in 9 maanden

In het weekend werd voor een half miljard dollar aan short sales geliquideerd, het hoogste aantal in drie maanden

Bitcoin is terug boven $21.000, Ethereum boven $1.500, ook altcoins zijn enorm gestegen

Ondanks een krachtige opleving is de markt nog steeds bijna 65% gedaald, met een piek van bijna $3 biljoen in november 2021

Daling van de bearmarkt met 77% voor Bitcoin, maar handelaren zijn op hun hoede dat dit misschien slechts een opluchtingsrally op korte termijn is

Als je in het weekend een paar uur naar een cryptografie keek, voelde het alsof het weer 2020 was.

COVID verdwijnt misschien in de achteruitkijkspiegel, maar dat gold ook voor de cryptoprijzen. Ik heb vorige week een uitgebreid artikel geschreven over enkele on-chain-gegevens die lieten zien hoe verzengend 2022 was geweest voor investeerders, met 73% minder bitcoin-miljonairs, een opname van $2 biljoen in de algehele cryptomarkt en een reputatie die door verschillende schandalen.

Kijkend naar de gegevens van deze week voor coinjournal.net , ziet het er iets optimistischer uit voor crypto-investeerders.

Een half miljard dollar aan short sellers geliquideerd

Het weekend bracht echter een beetje rust. Bitcoin steeg naar zijn sterkste rally in 9 maanden, verraste de markt en brak uit boven de $21.000.

Kijkend naar gegevens van Coinglass, werd er afgelopen weekend voor meer dan een half miljard dollar aan short sellers geliquideerd. De onderstaande grafiek toont de omvang van deze liquidaties, min of meer overeenkomend met de lange liquidaties toen FTX begin november instortte .

Crypto-markt herwint $1 biljoen

De opleving van digitale activa volgde op zachter dan verwachte inflatiecijfers. Dit optimisme dat de inflatie misschien zijn hoogtepunt heeft bereikt, heeft ertoe geleid dat beleggers erop wedden dat de Federal Reserve haar hoge rentebeleid eerder dan eerder verwacht zou kunnen omdraaien.

Zoals we inmiddels weten, hebben hoge rentetarieven de liquiditeit uit de markt gezogen, waardoor risicovolle activa over de hele linie werden geschaad. Crypto handelt heel erg als een van deze risicovolle activa. Daarom zijn de prijzen ingestort toen de Federal Reserve dit strakke monetaire beleid heeft geïmplementeerd – en daarom zijn crypto-uitwisselingen niet bepaald vriendelijk geweest voor lange handelaren.

2023 heeft hoop gebracht dat als de inflatie echt zijn hoogtepunt heeft bereikt, er misschien licht aan het einde van de tunnel zichtbaar wordt. De cryptomarkt is enorm gestegen en heeft daardoor een marktkapitalisatie van $1 biljoen dollar teruggekregen. De markt is nog steeds ver verwijderd van het hoogste punt ooit, bijna $3 biljoen, maar Bitcoin met $21.000 en Ether met $1.500 zijn de hoogste prijzen voor het duo sinds vóór het FTX-schandaal.

Heeft de cryptomarkt zijn dieptepunt bereikt?

De in het oog springende vraag waarmee beleggers nu worden geconfronteerd, is of dit slechts een opluchtingsrally op korte termijn is, of dat de bodem is bereikt.

Zoals met de meeste vragen in de markt, ligt het antwoord bij de macro situatie.

“De afgelopen maanden hebben ongetwijfeld indicatoren opgeleverd van een positievere omgeving met betrekking tot inflatie, evenals de heropening van de Chinese economie,” zegt Max Coupland, directeur van CoinJournal.

“Ik maak me echter wel zorgen of beleggers niet teveel risico nemen door te veronderstellen dat dit betekent dat de Fed nu sneller zal draaien dan verwacht. (Fed-voorzitter) Jerome Powell is er vast van overtuigd dat de rente niet zal afnemen totdat de inflatie stevig onder controle is en we nog ver verwijderd zijn van de doelstelling van 2%, terwijl onzekerheden zoals de Russische oorlog in Oekraïne nog steeds als hoogst onvoorspelbaar op de loer liggen.”

Laten we het (zeer) hypothetische spel spelen door aan te nemen dat de bodem is bereikt. Dat zou de bearmarkt op 13 maanden zetten, met een daling van 77% van piek tot dal voor Bitcoin.

Historisch gezien zou dit het als het derde grootste nadeel in de geschiedenis plaatsen. Dat zou echter alleen procentueel zijn. De cryptomarkt van vandaag is enorm verschillend van de afgelopen jaren, en de omvang van de kapitaalvernietiging bevindt zich op een ander niveau – of meer dan $2 biljoen, om precies te zijn.

Dus hoewel de lengte en omvang van de bearmarkt misschien zou kunnen impliceren dat we ons in de laatste fase bevinden, kunnen gegevens uit het verleden simpelweg niet betrouwbaar worden geëxtrapoleerd als het om crypto gaat. Bitcoin brak pas de afgelopen jaren door als een mainstream actief, en voorgaande perioden kenmerkten zich door een lage liquiditeit en een nichegroep van investeerders.

Tegenwoordig worden we ook geconfronteerd met een ongekend macroklimaat – ongebreidelde inflatie, hoge rentetarieven voor het eerst in de geschiedenis van Bitcoin en een bearmarkt in de bredere economie voor het eerst sinds de crash van 2008 – in hetzelfde jaar dat Bitcoin werd uitgevonden.

Ter afsluiting: het afgelopen weekend was een welkom uitstel voor crypto-investeerders, en komt neer op de krachtigste stijging in negen maanden, vóór de ineenstorting van LUNA, Celsius, FTX en de overgang naar hoge rentetarieven in de bestuurseconomie.

Maar de weg die voor ons ligt blijft moeilijk voor de markt als geheel, met een nog steeds hoge inflatie, een oorlog in Europa en talloze andere macrovariabelen die schommelen. Deze week was goed nieuws, maar crypto-investeerders zijn nog niet helemaal buiten gevaar.

Het volgende punt op de kalender? De allerbelangrijkste FOMC-vergadering op 1 februari, wanneer de Federal Reserve zal beslissen over het nieuwste rentebeleid.

