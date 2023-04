Het ASI-token van AltSignals belooft real-time trading signals om beleggers een voorsprong te geven. Zou dit de beste crypto nieuwkomer van 2023 kunnen zijn?

AltSignals heeft onlangs het ASI-token aangekondigd, een baanbrekende crypto die belooft investeerders te helpen om hun voorsprong op de markt te vinden door middel van door AI aangedreven trading signals. Maar zou de innovatieve aanpak van ASI het een van de beste crypto nieuwkomers in 2023 kunnen maken? Lees verder om te ontdekken waarom velen denken van wel.

Wat is AltSignals (ASI)?

AltSignals is een zeer gerespecteerde aanbieder van trading signals en al actief sinds 2017. Het project is trots op het leveren van eersteklas calls aan meer dan 50.000 gratis abonnees en 1.400 VIP-leden en het verzenden van meer dan 1.500 trading signals met een gemiddeld winstpercentage van 64%. Deze opties voor veel geld verdienen worden allemaal mogelijk gemaakt door de eigen AltAlgo™-indicator, die de crypto-, forex- en aandelenmarkten scant en real-time kansen identificeert om investeerders en handelaren een voorsprong te geven.

Dus hoe zien de rendementen van AltSignals eruit? Alleen al in januari en februari van dit jaar leverden de Binance Futures-signals een ongelooflijk rendement van 4.643% op over 23 transacties, met een gemiddeld slagingspercentage van 91%! Deze resultaten worden ondersteund door de Trustpilot score van het platform – 4,9/5 uit bijna 500 positieve recensies.

Naast het opmerkelijke AltAlgo™-algoritme, heeft AltSignals een team van professionele handelaren die een uitgebreide reeks analysevaardigheden gebruiken om de trading signals te bevestigen. Nu introduceert dit team het ASI-token om hun platform naar een hoger niveau te tillen, met als doel een revolutie teweeg te brengen in het trading signals spel en mogelijk een van de beste crypto nieuwkomers voor veel geld verdienen van 2023 te worden.

Wat is het ASI-token?

Het ASI-token is een innovatieve cryptocurrency die is ontworpen om de ontwikkeling en acceptatie van het baanbrekende ActualizeAI-algoritme van AltSignals te ondersteunen. Als belangrijk onderdeel van het ecosysteem van AltSignals biedt het ASI-token investeerders exclusieve toegang tot de meest geavanceerde AI-aangedreven trading signals, waardoor ze een voorsprong krijgen op de markt en veel geld verdienen veel gemakkelijker wordt.

ActualizeAI maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI-technologie, zoals machine learning, natuurlijke taalverwerking, voorspellende modellen, sentimentanalyse en meer. Dit maakt volledige automatisering van het trading signals proces mogelijk en wordt versterkt door de kracht van AI om enkele van de meest nauwkeurige signalen op de markt te leveren. Het uiteindelijke doel van AltSignals is om een gemiddeld winstpercentage van 80%+ te behalen voor al zijn trading signals.

Investeren in ASI-tokens geeft tevens toegang tot de AI Members Club, een unieke community waar tokenhouders actief kunnen deelnemen aan het testen van producten, ideeën kunnen aandragen en vroege toegang kunnen krijgen tot openbare uitrol. In ruil voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het ActualizeAI-algoritme kunnen gebruikers extra ASI-tokens verdienen. Deze collaboratieve, gestimuleerde aanpak zorgt voor continue verbetering van het AltSignals ecosysteem, waardoor de aanhoudende groei en het succes ervan worden gegarandeerd.

Door meer ASI-tokens te bezitten, hebben investeerders toegang tot meer geavanceerde functies van het AI-ecosysteem. Hoewel de details nog moeten worden bevestigd, heeft AltSignals gezegd dat het de mogelijkheden voor sentimentanalyse van ActualizeAI zal gebruiken om presale kansen te identificeren voordat ze exploderen. Gebruikers kunnen daardoor vroeg instappen bij de beste crypto projecten om potentieel levensveranderende winsten te behalen.

Er zijn ook andere opwindende voordelen, zoals trading toernooien waar gebruikers hun vaardigheden op de proef kunnen stellen om kans te maken op grote prijzen en erkenning als tophandelaar. Ook zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan het gedecentraliseerde besluitvormingsproces van het platform met het ASI-token. Ten slotte heeft het ASI-token een deflatoir model, ondersteund door een 3-5 jaar terugkoop- en verbrandingsplan dat is ontworpen om de prijsstijging op lange termijn te stimuleren.

Veel geld verdienen met het ASI-token

Het potentieel van ASI ligt in het vermogen om handelaren ongeëvenaarde toegang en realtime inzichten te bieden in de allerbeste handelsmogelijkheden, allemaal mogelijk gemaakt door het geavanceerde ActualizeAI-algoritme. Bovendien, met ActualizeAI gericht op een winstpercentage van meer dan 80%, staat AltSignals klaar om een leidende speler te worden op het gebied van trading signals. Als gevolg hiervan kunnen early adopters van het ASI-token profiteren van echt inspirerende signalen en de potentiële prijsstijging van het token.

Op dit moment krijgt AltSignals snel erkenning als een van de beste crypto nieuwkomers van dit jaar. Hoewel het zijn doorlopende presale zal beëindigen op $0,02274 per token, voorspellen velen dat ASI tegen het einde van 2023 veel meer waard zou kunnen zijn. Verschillende ASI voorspellingen zijn vastgesteld op $0,50 naarmate het jaar ten einde loopt, wat investeerders mogelijk een winst van bijna 2.100% kan opleveren!

AltSignals en ASI wil je niet missen

Samenvattend wijst alles erop dat AltSignals een van de beste crypto nieuwkomers van dit jaar is. Naarmate er meer bekend wordt over de plannen van AltSignals, lijkt het steeds waarschijnlijker dat het platform klaar is om de markt voor trading signals te verstoren, waardoor beleggers een zeldzame kans krijgen om te profiteren van zowel verbeterde handelsinzichten als ASI prijsstijgingen.

Met de ASI presale die nog steeds begint bij slechts $0,012 per token, is dit een ideaal moment om in te stappen voordat de prijs omhoog schiet. Mis deze ongelooflijke kans niet – begin vroeg om je plaats bij een van de beste crypto nieuwkomers voor veel geld verdienen van 2023 veilig te stellen.