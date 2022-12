Het grootste deel van de Bitcoin-voorraad maakt nu verlies

Belangrijkste punten

Bitcoin was de best presterende activaklasse tussen 2011 en 2021, maar het jaar 2022 heeft alleen maar pijn gebracht

Na 14x te zijn gestegen van het dieptepunt van de pandemie in maart 2020 tot het hoogste punt ooit in november 2021 van $68.739, heeft Bitcoin het moeilijk gehad in een risicovolle omgeving

De terugval is zo ernstig geweest dat het grootste deel van het aanbod nu verlies maakt

Wat een rit is het geweest voor Bitcoin .

Maar nu we het hoofdstuk 2022 afsluiten, is het feest voor de meesten in een nachtmerrie veranderd. Letterlijk, de meeste. Want het grootste deel van het Bitcoin-aanbod, dat op het moment dat ik dit schrijf 19,24 miljoen bitcoins bedraagt, verkeert in een verliesgevende positie.

Ik heb eerder over deze trend geschreven en zoals de grafiek hierboven laat zien, hebben we eerder meer dan 50% van het aanbod in een verliesgevende positie gezien. Maar na een pauze is de markt weer naar beneden gekelderd nadat een zekere meneer Bankman-Fried was ontmaskerd.

Maar het is nogal een ontnuchterende statistiek als je bedenkt dat Bitcoin in het decennium tussen 2011 en 2021 de best presterende activaklasse ter wereld was. Vorig jaar explodeerde het van fracties van een cent tot bijna $69.000, waardoor veel mensen heel, heel rijk werden.

Maar voor iedereen die tijdens de pandemie heeft ingekocht, is het verhaal waarschijnlijk heel anders. Als we de bovenstaande grafiek in de loop van het decennium terugtrekken, zijn de ups en downs duidelijk.

Macro-omgeving ongekend voor Bitcoin

Het enige dat in het oog springt, is dat het voor het eerst in de geschiedenis van Bitcoin nu een bearmarkt ervaart in de bredere economie.

Bitcoin, gelanceerd in 2009, had tot 2022 een van de langste en meest explosieve bullmarkten in de financiële geschiedenis. Risicovolle activa over de hele linie gingen torenhoog, waarbij de S&P 500 een rendement van 7x boekte vanaf het dieptepunt tijdens de Grote Financiële Crash tot het niveau aan het begin van 2022.

“De schandalen en idiosyncratische risico’s in de cryptocurrency-ruimte zijn dit jaar talrijk geweest. Desalniettemin, ondanks de verzengende gebeurtenissen in de crypto-industrie die de zaken ongetwijfeld veel erger hebben gemaakt, is Bitcoin gekelderd als gevolg van de bredere macro-omgeving, die elke gedachte dat Bitcoin geen risicovol bezit is, belachelijk heeft gemaakt,” zei Max Coupland, directeur van CoinJournal, bij het beoordelen van de prijsactie van Bitcoin in 2022.

Op dit punt, bij het uitzetten van het prijsniveau van Bitcoin tegen de S&P 500, ziet alles er gezond uit. Het enige is dat ik de grafiek begin 2022 heb afgesneden.

De onderstaande grafiek doet dan hetzelfde: zet de S&P 500 uit tegen Bitcoin. Alleen deze keer richt het zich op 2022, wat aantoont dat zowel de aandelenmarkt als Bitcoin zijn ingestort.

“Bitcoin is niet gecorreleerd” verhaal gedood

Het verhaal dat Bitcoin niet gecorreleerd is, is natuurlijk helemaal dood. Niet alleen dat, maar het verkeerde denken dat sommigen ertoe bracht te concluderen dat Bitcoin een inflatiehedge is, is dwaas gebleken.

Er is geen andere manier om het te zeggen – Bitcoin heeft gehandeld als een activa met een hoog risico.

Sterker nog, het handelde als zo’n risicovol activum dat het niet alleen het best presterende activum was van het decennium tussen 2011 en 2021, toen de markten omhoog gingen en al deze risicovolle activa enorme winsten boekten, maar nu we de keerzijde ervaren , het heeft slechter gepresteerd dan bijna alles.

Het heeft zich zo sterk teruggetrokken dat de winsten die ervoor zorgden dat het beweerde dat de best presterende activatitel nu niet voldoende is om te voorkomen dat het grootste deel van het aanbod in handen is van investeerders in verlieslatende posities.

